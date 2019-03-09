本轮英超有一场强强对话，曼联将客战阿森纳，如果红魔赢球就会让阿森纳掉出前四，反之球队则会可能落到第六位，这显然是曼联上下无法接受的。曼联近期取得三连胜，之前则有一场平局是曼联主场0比0利物浦。阿森纳之前也曾三连胜，可惜近两场比赛不胜，球队联赛客场1比1平热刺之后，欧联杯客战中爆冷1比3不敌雷恩。不过外战平局也可以说成为本轮对阵红魔做准备，所以曼联本轮战枪手也不能轻敌。

阿森纳是有主场之利，不过因为近期球队战绩不佳，主场作战也是有压力的。本赛季两队第一次碰面之前阿森纳在主场4比2拿下热刺，4天后客场2比2平曼联，应该说枪手连续面对争冠集团的球队的表现还是不错的。曼联当时是在客场2比2平南安普顿之后回到主场再被枪手逼平，这场平局看似是平分秋色，实际上却是导火索。因为随后球队3场比赛的战绩是1胜2负，主帅在先后不敌巴伦西亚和利物浦之后下课，阿森纳也算是给穆帅下课填了一把火。

索帅继任之后带领球队豪取7连胜，这其中的豪门球队是热刺和阿森纳，红魔客场1比0小胜热刺，足总杯客场3比1拿下阿森纳，这一战是展现了两队的真实实力的。只是目前红魔伤病情况比较严重，这一点也让本轮的比赛充满悬念。

目前球队有伤病影响的球员有马蒂奇、埃雷拉、林加德、马夏尔、达米安、菲儿·琼斯、瓦伦西亚、马塔、桑切斯，究竟有几人能在本轮比赛中复出还不明朗。桑切斯上一次足总杯比赛中弑杀旧主，可惜的是大将在上轮英超比赛中因为膝盖受伤从而缺席了本周中欧冠的比赛，本场也可能继续伤停，这的确令索帅为难。因为不是每一场都能上演客战大巴黎的奇迹，联赛失分更可怕一些，毕竟欧冠夺魁是一件很难的事情。

在足总杯曼联客场3比1力克阿森纳的比赛中，卢卡库送出2次助攻，桑切斯和林加德则是进球功臣，马夏尔替补出战也打进一球，可这三位进球的大将本轮都可能无法出战，卢卡库需要靠自己的能力为球队进球。阿森纳方面那场比赛只有奥巴梅扬打进1球，埃梅里想要保证球队不掉出争4集团的确需要更有针对性的部署。

卢卡库在欧冠的进球是抓对手球员失误，抢断后形成射门，第二球则是因为拉什福德射门造成门将脱手赢得了机会，卢卡库只是把握住了这次良机，本轮战阿森纳还需要卢卡库和拉什福德产生更多的化学效应。20岁的达洛特是欧冠最后时刻的关键先生，他制造点球的含金量十足，本场是否得到出场的时间也是一个未知数。欧冠比赛中达洛特是上半场替换拜利登场的，小将打了54分钟的时间，有1次射门，1次过人、1次抢断，3次解围，1次犯规，19次传球的成功率是73.68%，这样的小福星的确可以给一些机会。

卢卡库在欧冠的比赛中2次射门全部命中，3次过人，1次解围和1次犯规，18次传球的成功率66.67%。拉什福德2次射门全部射正，打进一粒点球，28次传球的成功率78.57%，有1次被犯规。足总杯拿下阿森纳的比赛中，卢卡库有1次射门，传2次威胁球的数据。拉什福德1次射门，2次过人和1次被犯规。小魔兽打了72分钟的比赛，拉什福德替补打了18分钟的比赛，两人在对阵枪手的比赛中的表现都很一般。

历史数据方面阿森纳近7次对阵曼联仅胜1场，两队近16次交手曼联8胜2平6负有优势。阿森纳足总杯不敌曼联的比赛中核心球员都比较低效，拉卡泽特4次射门2次射正，传3次威胁球，4次过人，5次犯规，1次被犯规，1次解围，悍将可谓竭力，但是效率不高。奥巴梅扬2次射门1次射正打进1球，传2次威胁球，2次过人，1次解围，1次被犯规。替补登场的厄齐尔出场26分钟只有传球次数，对球门毫无威胁，也成为赛后被质疑的球员，本轮比赛埃梅里是无法指望他发威了。

欧联杯的比赛中奥巴梅扬、厄齐尔、姆希塔良、伊沃比也都登场了，遗憾的伊沃比的进球只是一个小惊喜，随后的3粒失球则再度证明枪手的防线依旧很糟糕，帕帕斯塔索普洛斯的红牌下场只是一个因素而已。下半场的两粒失球都是对手球员利用传中撕开防线斩获进球，少打一人居然都守不住一场平局也是因为球队没有血性。