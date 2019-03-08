欧联杯1/8决赛首回合切尔西3比0拿下基辅迪纳摩，这样的比分也为次回合打好了基础，更令人开心的是萨里轮换阵容依旧能赢得漂亮，这样不仅仅证明了蓝军替补的能力，也给其他主力球员留下了休息的时间，可以在随后的联赛中有更稳定的发挥。本场比赛吉鲁、威廉和奥多伊先后建功，这也是老中青协力而为，老将吉鲁的确该续约留下，随后的杯赛中也可能发挥更多的能量。

目前的欧联杯射手榜上吉鲁打进6球和约维奇并列射手榜第三，威廉和奥多伊以及奇克都贡献3球，这四人是本赛季欧联杯比赛的功臣，其实他们的发挥给予了主力更多休息的时间，也是切尔西队内最关键的所在。这其中威廉是兼顾欧联杯和联赛中，体能上的消耗更多一些，本场再度祭出定位球神力更令人欣慰，切尔西就需要这样的一柄利器可以在比赛中一击制胜。

值得一提的是威廉之前效力顿涅茨克矿工的时候和基辅迪纳摩就是劲敌，所以对于这个对手的了解也优于其他队友。不过本场比赛中他拿球还被重点照顾了，所以并不是全场比赛表现最佳的一位。不过大心脏球员往往都是在受困中突然爆发才更可贵。穆帅最艰难的赛季就是威廉多次救主为恩师解压，此后也被誉为切尔西大腿，而且针对外传的转会传闻都会很及时的予以否定，萨里想坐稳这个位置的确需要留下威廉这员大将。

目前联赛前四竞争激烈，如果能保持欧联杯争冠的可能性，也是一种解压，一旦可以拿到这座冠军奖杯，那么下赛季的欧冠资格也就更稳了，因此欧联杯的赛事对于切尔西也是极其重要的。回看本赛季切尔西欧联杯的比赛，首轮蓝军1比0塞萨洛尼基的比赛中是威廉在开场第7分钟就先拔头筹，巴克利的直传球送威廉单刀机会。切尔西3比1鲍里索夫的比赛中，威廉助攻奇克梅开二度，此后对阵同一对手蓝军客场1比0小胜，吉鲁打进唯一进球。切尔西主场4比0萨洛尼卡，吉鲁梅开二度，奥多伊有一粒进球。欧联杯切尔西客场2比2战平维迪奥顿，威廉和吉鲁先后破门，球队小组赛头名晋级。欧联杯2比1和3比0马尔默的比赛中吉鲁两场都进球，奥多伊在主场的比赛中有进球。威廉才是每场欧联杯赛事中最关键的所在，即便无法破门也能助攻和给其他队长留出空档建功。

即便本赛季联赛的角逐中威廉多次被替补，但是他依旧能进球和成为决定胜负的功臣。在球队4比1卡迪夫城的比赛中威廉有一脚精彩的世界波震惊四座，随后球队联赛4比0伯恩茅斯的比赛中威廉有一粒进球，切尔西2比1纽卡斯尔的比赛威廉也打进一球，足总杯3比0谢周三威廉更是上演梅开二度的好戏。

欧联杯不断深入，对手也会越来越强一些，所以威廉的表现依旧很关键。对阵基辅迪纳摩的次回合的客战更需要威廉发威。有趣的是之前的2015-16赛季也是两队在欧战中碰面，威廉就在主场绝杀了对手。当时的那场比赛是欧冠小组赛阶段，和本轮欧联杯的比赛相同的还有这两场比赛的威廉都是利用定位球直接破门的，凭借的是一己之力。

有相关的数据显示，威廉从2013年成为蓝军一员后，利用定位球机会制造了11粒进球，这个数据也令多数球员望尘莫及，即便现在切尔西的定位球不全是交给威廉主罚，但是他的这个能力还是可以在少少的机会中发挥能量，这样的球员的确更为可贵。本赛季的威廉已经贡献7个进球，送出9次助攻，萨里坚持不放走威廉也是极其正确的决定，因为老帅明白这员虎将是多么的珍贵。

本场比赛威廉出场78分钟，1次射门就进球了，此外还传2次威胁球，2次过人，2次被犯规。他在第65分钟的进球也等于锁定了胜局，毕竟之前吉鲁助攻佩德罗的进球只是一球领先并不保险，蓝军本赛季的不稳定就在于无法在一球领先的情况下最终拿到3分，球队就需要如威廉这样能关键时刻锁定胜局的大将。接下来赛程密集，切尔西想斩获冠军和联赛前四依旧需要威廉持续高效。



