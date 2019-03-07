本赛季欧冠进入淘汰赛阶段的确是冷门较多，多特蒙德和皇马先后出局，凌晨大巴黎也被曼联淘汰，末尾的点球成为红魔的晋级利器，大巴黎豪华的班底和投入只是不断重复着被逆转的旧戏，一时间也沦为了笑谈。虽然本场内马尔依旧缺席，不过卡瓦尼是替补登场的，可惜的是金彭贝第94分钟送点球大礼，曼联的拉什福德罚进点球晋级8强。

千防万防防不住内鬼和送点球以及送乌龙大礼的队友，这些都是足球场上最难预估的部分，虽然有人质疑末尾的点球，因为那是经过视频裁判后得出的判罚，如果没有这样的新科技，一切都可能不同。不过必须承认的是曼联在队内大面积伤病情况的影响下，还能在客场打出自己的优势面，这一战的确证明索帅的红魔在应对方面更到位一些。

英超球队已经有两支球队晋级欧冠八强，下周中将是曼城和利物浦要出战，两大豪门的对手分别是德甲的沙尔克04和拜仁，可以确定的是英超四大豪门全部晋级8强的几率不大，曼城战沙尔克04胜算更大一些。不过按照本周欧冠这种局面，曼城更不稳，反而是利物浦继续制造奇迹更符合本赛季欧冠淘汰赛的走势。不过这样一来本赛季欧冠8强就更加平民化了。目前晋级的球队有热刺、曼联、波尔图、阿贾克斯，下周还有5支夺冠热门球队角逐4个名额，这其中包括拜仁、利物浦、巴萨、尤文和曼城，自然里昂、沙尔克04和马竞也想拿下对手晋级，如果这三队全部造冷晋级的话，本赛季8强可真是诸多的意外。

尤文和马竞一战意甲老大晋级的难度更大一些，因为首回合尤文客场0比2不敌马竞，次回合回到主场只要丢一球就将出局。巴萨在皇马出局之后也会有更多的戒备，首回合客场0比0平里昂也让次回合更残酷一些，巴萨同样存在各种隐患。

如果说皇马首回合客场2比1是握有绝对优势的话，曼联首回合主场0比2不敌大巴黎则是有更大的压力，次回合客场3比1淘汰法甲老大的确是血性十足的一战。赛后很多人认为红魔也可能重复2010/11赛季切尔西式奇迹。因为当年蓝军也是战绩欠佳，在送走主帅博阿斯后，助教迪马特奥拿起教鞭，对阵那不勒斯首回合客场1比3，次回合回到主场4比1淘汰对手晋级8强，随后淘汰本菲卡、巴萨和拜仁拿到冠军奖杯。英超已经多年没有染指欧冠奖杯了，如果红魔真能夺魁的确是数年后的英超奇迹。

回看这两回合的比赛，曼联主场0比2不敌大巴黎一战中，客队的内马尔和卡瓦尼都没有出场，姆巴佩是绝对的亮点。大巴黎的第一粒进球是阿尔维斯传中姆巴佩射门赢得角球机会，迪马利亚开出助攻金彭贝破门。第二粒进球还是迪马利亚突破后传中助攻姆巴佩锁定胜局，两粒进球都在下半场产生，大巴黎用了60分钟就锁定了胜局。姆巴佩4次射门3次射正打进1球，3次过人，3次被犯规。曼联的博格巴打了89分钟领红牌下场，个人数据方面只有1次射门，传2次威胁球，2次过人，1次解围，3次犯规和2次被犯规。可以说那场比赛也让博格巴重新审视自己了，因为从索帅上任之后他的作用最为明显，然后主场被大巴黎零封则是耻辱之战，他显得很无力。

博格巴缺席次回合的比赛也让各方更看低曼联，但是没有他的红魔却逆转晋级，这一战也说明没有博格巴的曼联依旧有未来，而主帅和其他核心球员的作用在本场比赛中被放大了。当然晋级战还要感谢大巴黎球员们频频出错送分，因为曼联的第一球来的很早。当时克雷尔的回传失误给了卢卡库断球的机会，而后者的脚下技术也被展示了出来，因为他先是过掉了席尔瓦，此后还过了经验老道的布冯，然后空门得手。这粒进球的确太涨势气了，尤其是在开场111秒就洞穿对手的球门的确是十分的霸气。

大巴黎的第一粒进球是在第12分钟的时候，当时阿尔维斯直传球找到姆巴佩，后者传中助攻贝尔纳特轻松破门。欧冠中的老将都是大宝贝，因为他们总能靠自己的经验帮助球队过关，但是很遗憾本场的布冯却不是这样。曼联的第二进球是拉什福德远射造成门神扑球脱手，卢卡库捕捉到机会将球打进，两粒进球都是自己队友犯错和失误导致的，大巴黎出局也是必然的。

为了消耗末尾的补时时间，大巴黎主帅在第94分钟用卡瓦尼换下了阿尔维斯，没想到球队就在这个时间失分出局，当时达洛特造金彭贝手球赢得点球，拉什福德命中红魔晋级。布冯再度成为悲情英雄，岁月的确是很残忍的。金彭贝曾是首回合的进球功臣，次回合却成为罪人。迪马利亚在首回合也是关键先生，次回合比赛迪马利亚有3次射门1次射正，传5次威胁球，4次过人，队友浪费了他的数次秒传。金彭贝只有2次犯规和75次传球的数据，末尾犯错的确很低级。姆巴佩3次射门2射正，传2次威胁球，送出1次助攻，也算是中规中矩。

曼联方面卢卡库本场大爆发，因为他全场比赛2次射门全部射正，打进2球，此外还有3次过人和1次解围，这场关键战中小魔兽是再度为己正名了。拉什福德同样是2次射门全部射正打进1球，两大悍将的惊艳表现证明自己和博格巴一样关键，博格巴太过于自满和自负的特性也该收敛一下了，因为他缺席的比赛居然是曼联本赛季最完美的一战，大巴黎则成为反面典型。接下来的欧冠抽签对于红魔来说更为关键，欧冠晋级后联赛也需要规避冷门的出现，因为下赛季欧冠资格是不容有失的。



