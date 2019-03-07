欧冠1/8次回合的比赛结果比较冷，皇马主场惨败是第一热点，热刺两回合零封多特蒙德也是令人吃惊的，在人们都看好曼城欧冠前景的时候，热刺却率先晋级8强了，所以波切蒂诺的能力和对赛事的侧重点也从欧冠这两回合的比赛中显露了出来，热刺同样寄望本赛季在欧冠赛事中更进一步。

热刺近期在联赛中的表现不稳，原本还可以和曼城以及利物浦角逐联赛冠军，而近期连续不胜后已经很难取而代之了，更为严重的是还有可能让出联赛第三位的宝座，这一点更致命。不过欧冠两回合晋级后，士气有望得到提升，这样的话联赛的战绩也有可能趋于稳定，只要锁定第三位对于球队来说也会很满意。

联赛无法触及冠军对于热刺来说也是好事情，球队可以更多的倾向欧冠的比赛，毕竟对于热刺来说杀入四强也是满足的，而一旦能幸运的杀入决赛的话就是成功，一战定胜负的比赛中任何可能都有。即便球队最终错失冠军也会让热刺外战的腰板更直一些，因为就目前英超6大豪门球队的欧冠战绩来看，热刺的确是最低和最无力的，球队也一度被认为拥有欧冠资格是一种浪费。

波切蒂诺一直和其他豪门球队有一些传闻，无论是曼联还是皇马都是更高的选择，所以倘若他能给热刺带来一些成绩的话，下赛季也有可能有新的尝试和挑战。从切尔西在欧冠登顶之后，英超诸强都没能举起这座奖杯，最好的战绩是上赛季利物浦杀入了决赛，所以热刺本赛季也想如红军一样被群雄注目。

欧冠次回合的比赛中热刺是客场作战，这样的压力是可想而知的，不过客场也有利好的一面，那就是一旦有1粒进球就能杀死比赛的悬念，因为首回合热刺就曾3比0拿下德甲榜首球队，因此从自信心方面要比对方更足一些。本赛季热刺29轮战罢的战绩是20胜1平8负，打进56球，丢了30球，进球数排名联赛第五位，失球数则是第三少，这说明球队防线还是比较稳健的，这一点也在欧冠两回合的比赛中表露了出来。

多特蒙德本赛季一直占据德甲第一位，但是对阵热刺却显露了不足，赛前罗伊斯还发声，但是比赛中却一球未进，的确该反思。值得一提的是多特蒙德本赛季在德甲的24轮比赛中打进58球，失球数只有27粒，进球数是德甲最多，失球数是联赛第二少。在欧冠小组赛6轮的比赛多特打进10球，仅仅丢了2球，所以进入淘汰赛期间两场都失球，进攻端还哑火，的确说明球队近期的状态极差。

热刺客战多特蒙德的比赛中唯一进球是埃里克森直传被封堵后，西索科直接塞空档，凯恩精准射门将球打进，这粒第48分钟的进球等于终结了多特蒙德的晋级之路，凯恩的关键性也再度提升了。战术上热刺的防守反击也制造了不少机会，可以说针对性上波切蒂诺做的更好。全场比赛多特蒙德射门19比5，射正7比1，角球10比5，扑救0比7，热刺门将和防线的贡献也是功不可没的，多特进攻端则需要更深层次的反思。

罗伊斯本场比赛打了74分钟的比赛，有3次射门1次射正，传1次威胁球，2次过人，2次抢断成功、1次解围和1次被犯规。凯恩本场2次射门1次射正打进1球，5次过人，2次抢断成功，1次解围，2次被犯规。两队首回合的比赛中凯恩和罗伊斯都缺阵，热刺射门15比6，射正5比5，角球6比1，扑救5比2，洛里的表现依旧是很关键的。这场比赛热刺建功的是孙兴慜、维尔亨通和略伦特，多特的阿什拉夫先犯错，此后两球则是防线的问题，角球的防守更为糟糕。

首回合热刺3比0的优势其实等于将这个系列赛定格，不过多特蒙德一直寄望奇迹和罗伊斯的神发挥，不过最终还是俯首称臣了。从近期的战绩可以发现热刺为了欧冠失去了什么，首回合3比0拿下多特之后，球队三场不胜，战绩是1平2负，本轮晋级后球队将先后迎战南安普顿、水晶宫和利物浦，这三场比赛的战绩也可能失分，所以取舍值不值得只有在赛季末中论证，热刺上下一定想阻截利物浦，因为这一战也是极具含金量的大战。

这场欧冠次回合的比赛，两队选择上是有区别的，多特做好了120分钟的准备，而热刺主帅则制定了进攻端加强的部署，因为主帅明白这场客战就需要一粒进球，最终波切蒂诺博对了。如果热刺客战选择保守的话，可能无法敲开对手的球门，那么悬念还是存在的。

巧合的是多特蒙德在客场输给热刺之后的3场国内赛事也只取得1胜1平1负的战绩，联赛积分也被拜仁追平，不过欧冠出局后倒是可以更好的专注联赛的比赛，德甲冠军奖杯对于多特蒙德来说也是很渴望的。从热刺的这两场比赛中来看球队是得到了成长的，对于球队高层来说最需要的留住主帅，因为皇马本赛季欧冠的惨状恰恰是因为失去齐达内和C罗之后的恶果，热刺同样不能失去波切蒂诺和凯恩。



