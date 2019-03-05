曼城重新回到英超第一的位置，瓜帅却低调的表示即便球队最终无法夺冠，也不会认为球员们的表现不好，事实上队内诸将的表现是优于上赛季的。这样的言论可以定义为一种肯定，也可能被理解在为球员们解压，因为利物浦近期的低迷的确和压力有关。本赛季迄今为止每支球队都经历了低迷期，曼城去年12月的赛程中遭遇三场败仗，这的确是难以想象的低效。

利物浦是进入2019年突然陷入了瓶颈，红军在今年已经战罢的11场比赛中的战绩是4胜5平2负。而本赛季开启之后2018年的比赛中球队不胜的场次只有7场，战绩是3平4负，不胜的场次都是欧冠和联赛双线作战期间。此外红军曾先后有两次连胜的强势期，开季7连胜和2018年末的8连胜。因为利物浦在苏亚雷斯在队时期就曾因为赛季末尾低迷错失了冠军奖杯，而本赛季如果持续低迷下去则可能再度重蹈覆辙，所以克洛普急需找到症结继而解决问题。

必须提及的是利物浦本赛季国内杯赛都早早出局，球队在赛程上都比其他豪门更轻松，而这样的情况下还能多场不胜，的确也需要克洛普好好反思一下，仅仅依靠一个萨拉赫发威的确是不行的。红军唯一的利好是在打了欧冠次回合的比赛后，如果球队出局的话，倒是可以更轻松的面对联赛中的对手，这样重新拿到联赛冠军的几率就增加了。

切尔西进入2019年的表现也很低迷，目前16场比赛中9胜1平6负。热刺2019年也输了5场比赛，战绩是8胜1平5负。阿森纳同期的战绩是8胜1平4负，相比之下曼联同期的战绩是最好的，目前战绩是10胜2平1负，已经回到了联赛第四位。欧冠客战大巴黎基本没胜算，所以之后全力拼联赛的话，欧冠资格是相对稳定的。

赛程上曼城和切尔西的最为密集，因为两队联赛杯都拼到了决赛，足总杯曼城还在角逐中，可以看出瓜迪奥拉是不想放弃任何杯赛，但是这样做可能被利物浦所利用。在曼城客场1比0小胜伯恩茅斯的赛后，有人列出数据来夸赞瓜氏大巴车，将半场围攻进行得很彻底，但是个人认为持续围攻最终也仅仅打进1球，这样的夸赞还是算了。

伯恩茅斯并不需要保级，所以采取什么样的应对方式都是可以理解的，球队或许更想从曼城身上拿到1分，所以才会选择全线防守，可惜做并没有如愿拿到平局，反而让曼城刷了一些数据。曼城单场比赛的总传球数为733次，伯恩茅斯100次。球员传球数据显示，沃克尔115次、奥塔门迪104次、津琴科101次、京多安100次，不过这样的数据也是仁者见仁，所幸的是曼城最终赢球了，而不是平局，否则这些数据只能沦为笑谈。

曼城接下来的对手是沃特福德，这个对手目前排名联赛第8，联赛29轮战罢积43分，战绩是12胜7平10负，打进41球，失41球。从目前的战绩来看这支球队还是是蛮顽强的，本赛季球队曾在主场2比1热刺爆出冷门，其他比赛多数是一球之差小负。对阵豪门球队只有2场比赛没有进球，分别是0比2阿森纳，0比5利物浦，有趣的是红军在大胜这个对手之后就被埃弗顿逼成0比0平，所以曼城也需要小心应对。

曼城的难度在于这场比赛后3天就要打欧冠的比赛，对阵沙尔克04的次回合的比赛也不能轻视，虽然球队有3粒客场进球，但是也不能不全力应对，必须承认的是对阵沃特福德一战如何安排阵容是一个难题。本赛季曼城客战沃特福德的比赛中，萨内和马赫雷斯先后进球，杜库雷打进1球，马赫雷斯还送出1次助攻，后者是比较关键的人物。

那场比赛中曼城第40分钟才进球，当时马赫雷斯斜传球助攻萨内破门，有趣的是德国人是用胸口挡入了球门。下半场热苏斯助攻马赫雷斯破门，后者身边无人盯防。沃特福德在第85分钟进球，德乌洛费乌断球后传中助攻杜库雷进球，可惜的是随后球队再没有进球，只能俯首称臣。