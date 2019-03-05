利物浦被埃弗顿逼成0比0平，曼城因此回到榜首，联赛还剩下9轮，克洛普无法解决队内问题的话则可能再度和冠军擦肩而过。本周中欧冠将开打，利物浦将客战拜仁，巧合的是欧冠1/8决赛首轮主场0比0和对手握手言和，所以次回合客战想拿分不易。利物浦的症结是进攻端太依赖萨拉赫，加上马内的不稳定和菲尔米诺有伤病的影响，球队才会在关键比赛中失分。

回看利物浦本赛季各项赛季的战绩，没有进球的比赛并不多，球队首场零进球的比赛是欧冠小组赛客场0比1不敌那不勒斯，随后紧接着联赛主场0比0曼城，再就是欧冠客场0比2贝尔格莱德红星。近期球队已经有3场比赛零进球，球队先是欧冠1/8决赛首回合主场0比0拜仁，随后客场0比0曼联，主场5比0大胜沃特福德之后，客场0比0埃弗顿。可以看出球队在欧冠的比赛和强强对话中时常哑火，这应该不是刚出现的问题，就看接下来进攻球员能否在短期内提升状态了。

利物浦本赛季首次对阵埃弗顿是1比0小胜对手，而这场比赛前球队刚刚在欧冠客场1比2不敌大巴黎，所以对阵弱旅只是1球小胜埃弗顿也被认为是受到了一周双赛的影响。事实上埃弗顿对利物浦的限制是到位的，因为红军小胜埃弗顿之后大杀四方，球队先后3比1伯恩利、4比0伯恩茅斯。

在利物浦1比0埃弗顿的比赛中，奥里吉是功臣，他在第84分钟替换菲尔米诺登场，随后在伤停补时的第96分钟才绝杀对手，可以说是奇兵救主。这粒进球是范迪克射门打歪之后，皮球高高弹起吊向球门，还两度击中了立柱之后才被奥里吉头球建功。这样的进球过程也的确很奇葩，利物浦赢得很幸运。很多事情是有两面性的，正因为这样的进球让球队侥幸拿下埃弗顿，所以在再度遭遇太妃糖的时候明显预估不足，所以才在联赛中被太妃糖逼平。

拿下埃弗顿的比赛中利物浦射门16比9，射正4比3，角球8比1，扑救3比3。上轮联赛利物浦射门10比7，射正3比3，角球7比3，扑救3比3，射门次数不及主场的比赛，相同的是三大核心的表现都低迷。主场小胜埃弗顿的比赛中，萨拉赫打了75分钟的比赛，只有1次射门，传4次威胁球，1次被犯规，17次传球的成功只有76.47%。马内打满全场有4次射门，传1次威胁球，7次过人，1次抢断成功，2次犯规，1次被犯规，39次传球的成功率是71.79%。菲尔米诺出场84分钟3次射门1次射正，传1次威胁球，1次解围，1次过人和1次抢断，27次传球的成功为88.89%，相比之下后者对球门的威胁要多于前两位队友。

上轮联赛的这场平局中，萨拉赫2次射门全部射正却没能进球，传1次威胁球，3次过人，23次传球的成功率69.57%。马内登场84分钟，只有2次过人，17次传球的成功率为64.71%，此外还有5次被犯规，可以看到马内是完全被限制了，加上菲尔米诺本场只是替补登场，萨拉赫孤掌难鸣也是必然的。

菲尔米诺替补登场打了27分钟的比赛，他只有1次射门，1次犯规，14次传球的成功率为64.29%。上一次对阵太妃糖的功臣奥里吉本场是首发出战的，但是他打了63分钟的比赛只有1次射门，1次抢断，2次犯规和2次被犯规，14次传球的成功率也只有64.29%。几大核心球员的传球成功率都比较低，证明球队进攻端受限了，所以零进球的主因也就不说自明了。

再看看此前欧冠0比0平拜仁的比赛，萨拉赫在比赛中有2次射门1次射正，2次过人，1次被犯规，31次传球的成功率是67.74%。菲尔米诺打了76分钟的比赛，只有1次射门，传3次威胁球，2次过人、1次解围和1次抢断，34次传球的成功率为85.29%。马内4次射门1次射正，1次过人、1次抢断，3次犯规，2次被犯规，17次传球，82.35%。马内的射门次数最多，但是效率却始终不高。本赛季萨拉赫多次成功救主，球队对他的依赖心也更多了。范迪克也曾数次建功，可惜的近期也哑火了，所以当三核被对手限制，利物浦只能接受零进球的赛果。