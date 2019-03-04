热刺主场被阿森纳逼成1比1平，基本退出了争冠的行列，目前球队比暂居榜首的曼城少10分，随后的赛程还有强强对话要打，球队极其可能再度失分，所以这场比赛后热刺被各方看低也是必然的。阿森纳客场拿到平局后被曼联超越，球队以一分之差排名第五，如果切尔西随后补赛赢球的话就将超过阿森纳，目前的蓝军少赛一轮的情况下只比枪手少1分。本轮结束后争四大战更加残酷，热刺也成为这其中的一员，而其他三强则看到了位居前三的希望。

这场比赛在比失误，因为奥巴梅扬罚丢了点球，否则球队是可以在客场拿到3分的，托雷拉终场前被罚下，接下来也要缺席随后的比赛，这也是一种自残的表现。这场比赛他替补登场打了44分钟的比赛，只有15次传球，2次抢断，1次犯规，传球成功率86.67%，所幸的是他的红牌是在伤停补时最后阶段，否则会给对手进球的机会，因为两强相争多一人作战是最大的利好。

这场比赛的赛后数据也是极其相近的，热刺射门10比9，射正3比4，各自打进1球，凯恩的进球是点球。热刺角球3比4，控球率60%比40%，越位5比1，扑救2比2，很显然热刺的进攻更急切一些，所以越位次数太多。热刺的核心球员还是延续了低效率，本场比赛后球队三场不胜，战绩是1平2负，对手是伯恩利和切尔西以及阿森纳。接下来球队将先后在客场对阵多特蒙德和南安普顿，球队还可能延续不胜的战绩，因为多特蒙德占据主场之利是不会输球的，因为大黄蜂首回合0比3失利，回到主场则要复仇，小比分拿下热刺的可能还是有的。

热刺本赛季主场战绩是14胜1平5负，联赛主场的战绩是10胜1平3负，主场曾输过三场比赛，分别是1比2不敌利物浦、0比1曼城、1比3狼队，所以本轮没输球也是一件很幸运的事情。本场比赛后球队面对争冠集团的战绩改写为2胜1平5负，终于是有了平局的产生，但是即便如此也是遇强不强。

值得一提的是上次两军交战，热刺客场2比4不敌阿森纳，维尔亨通送点球，奥巴梅扬轻松命中。本场比赛是穆斯塔菲在下半场第74分钟放倒凯恩送点球，后者准确命中将比分扳成1比1平，而事实上凯恩是有越位嫌疑的，所以这场平局对阿森纳并不公平，而热刺则是侥幸的拿到1分。

上次对阵埃里克森助攻戴尔破门，孙兴慜造霍尔丁犯规送点，凯恩主罚命中，本场比赛埃里克森和孙兴慜都比较低效，并没有参与进球。埃里克森

有3次射门1次射正，2次过人，1次抢断，41次射门的成功率78.05%。这场比赛中一向习惯于给队友送妙传的埃里克森浪费了罗斯的精准传球，他的射门偏出了立柱。上半场末尾来自凯恩的挑传，埃里克森居然浪费了单刀机会，这样的表现的确是不及格。所幸的是球队的进球是埃里克森任意球传到禁区内形成的机会，不过如果边裁判断准确的话，凯恩是越位在先的，因此这个功劳也不是埃里克森制造的，而是边裁保送了。

和埃里克森相比，孙兴慜更低迷，主帅也在下半场用略伦特将他换下。孙兴慜打了70分钟的比赛，有1次射门，2次过人，1次抢断，22次传球的成功率为90.91%，但是并没有传出过威胁球，很显然本场比赛韩国人也是梦游的时候比较多。

热刺现在所依靠的就是凯恩、孙兴慜和埃里克森，凯恩虽然罚进点球，但是同时也是失球的元凶。阿森纳第16分钟的进球是凯恩被断球后形成的机会，拉卡泽特直传球助攻拉姆塞单刀破门，这样早导致球队失球的确是该反思了，更令人担心的是凯恩不仅仅本场比赛低迷。全场比赛凯恩只有1次射门，传1次威胁球是给埃里克森的，5次过人，2次解围，2次犯规，3次被犯规，14次传球的成功率为42.86%，这也是极其低效的数据。

点球总能成为凯恩的遮羞布，本赛季他打进17球，其中4粒点球。16/17赛季他成为射手王，29粒进球中有5粒点球。15/16赛季同样射手榜第一位，打进25球中有5粒点球。球队制造点球的能力的确多于对手，所以凯恩也总能利用这点增加进球数。不过本赛季仅仅靠这个是很难捍卫联赛第三位的位置的，目前热刺和第五的阿森纳有4分优势，随后敢于再度失分则可能被身后第四位的曼联取代，因为红魔和热刺也只有3分之差了，净胜球方面比热刺少6球，这的确可能在一场比赛中达到。

奥巴梅扬上一场联赛对阵热刺打进2球，本场比赛他替补登场打了34分钟的比赛有3次射门，2次射正，1次过人，5次传球的成功率只有60%，1次被犯规。这员大将浪费了一些机会，错失了点球，主帅埃梅里一定后悔自己错信了奥巴梅扬，因为他本来指望这员大将可以扭转平局的结果的。