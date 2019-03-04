切尔西客场2比1拿下富勒姆的确不易，萨里换下阿扎尔后也让球队的险情增多，利好的球队凭借凯帕的数次扑救最终赢球，萨里轮换了5名球员也算是为随后的欧联杯比赛做足了准备。富勒姆看守教练帕科的首场比赛没能赢球也很遗憾，不过球队打出了自己的东西，只是把握能力方面还有不足。

全场比赛切尔西射门13比6，射正4比1，角球5比2，关键传球9比2，越位1比2，蓝军4次射正打进2球的确也不错。更为可喜的是若日尼奥终于再度进球了，不过这粒进球他等待了27场比赛才斩获的确也是够久的，用铁树开花来形容是很恰当的。若日尼奥为蓝军打进的第一球是在联赛首轮3比0哈德斯的比赛中，当时阿隆索造点，若日尼奥在第45分钟的时候罚进点球将比分扩大为2比0。处子球太过于轻松也不是好事，因为随后的比赛中若日尼奥没进球也没助攻，此前联赛杯决赛罚丢了点球大战中第一粒点球，因而也成为球迷们赛后冷嘲热讽的球员。

本场比赛中这粒进球是在上半场第31分钟的时候，当时阿扎尔突入禁区后选择回传球，若日尼奥禁区内直接射门将球打进，进球后的他很是开心，相信这粒进球也能让他卸下所有压力，随后则可能有更好的表现，切尔西进攻火力也增多了。萨里坚持单后腰打法其实本身就有点勉为其难，若日尼奥在这个位置上也是比较困顿的，他的确需要进球和助攻来为己正名。

这场客场的比赛中若日尼奥打了68分钟的，随后被科瓦契奇换下，坎特也依旧没有回到后腰的位置。在这场比赛中若日尼奥有1次射门就制造了进球，此外还传3次威胁球，1次抢断成功，1次犯规，72次传球的成功率有90.28%，如果队友把握机会到位的话，若日尼奥则可能完成传射建功的梦想。值得一提的是上轮对阵热刺的比赛中，若日尼奥有6次抢断4次成功，2次解围，52次传球的成功率为84.62%。可以看出面对强队蓝军新援更多的是做足防守，而无法在进攻端制造威胁，而对阵弱旅则可能是冷兵器可以一击制胜，事实上他是有进攻能力的，什么时候萨里想通了，让他和坎特偶尔换位一下就可能开发出若日尼奥的更多可能性了。

回看若日尼奥首次为切尔西首秀且打进一粒点球的比赛中的表现，那场比赛他打满全场，只有1次射门，2次抢断，5次解围，66次传球的成功率为93.94%。那场比赛阿扎尔是替补登场的，但是他第76分钟登场，4分钟后助攻佩德罗破门。接下来只要阿扎尔和若日尼奥产生化学效应，双方的进球数和助攻也有望提升了。本场比赛中若日尼奥也曾在中场被断球，不过对手随后带球被拦截，切尔西针对这个点的补防安排还是很到位的。

本轮比赛的第一粒进球是伊瓜因打进的，送助攻的则是队长阿兹皮利奎塔，当时威廉拿球后选择直传找到队长，后者右路低传助攻伊瓜因将球打进这粒进球是上半场第20分钟打进的，也是很关键的时间段。上半场末尾阿兹皮利奎塔再度连线伊瓜因，后者射门为球队赢得角球机会，这次角球开出后伊瓜因在禁区前得球后传给队友，可惜的是这次传球给大了，未能形成射门。

值得一提的是上一轮比赛球队2比0拿下热刺的比赛，助攻佩德罗先拔头筹的也是蓝军队长。这粒进球在下半场第57分钟打进的，当时阿斯皮利奎塔右路直塞球找到佩德罗，后者突入禁区晃开阿尔德韦雷尔德后推射破门。强强对话的第一粒进球也是极其关键的，切尔西队长近期的助攻效率的确是高于其他队友的。以往他都是给好友莫拉塔送助攻，而今多名队友都能接他妙传建功，可以看出蓝军队长近期的状态正佳。上轮联赛阿兹皮利奎塔有传1次威胁球，1次助攻，3次抢断1次成功，5次解围，1次犯规和1次被犯规，44次传球的成功率为84.09%。本轮比赛中他穿2次威胁球，送1次助攻，3次抢断3次解围，寄望队长随后也可以延续这样的强势。

切尔西最希望的是锋霸效率高，伊瓜因在对阵热刺的比赛中出战84分钟，3次射门，传1次威胁球，3次过人，1次抢断成功，1次被犯规，24次传球的成功率为83.33%。本轮比赛6次射门2次射正打进1球，24次传球的成功率为83.33%。很明显本轮比赛中的锋霸更灵动，本赛季蓝军在对阵中下游球队的比赛中也有6场比赛失分，战绩是3平3负，接下来的赛程中多数也是对阵中下游球队，所以伊瓜因这柄利器的开启对于球队规避冷门的出现也是有利的。

接下来切尔西将在主场迎战基辅迪纳摩，球队需要在首回合多进球，这样次回合客战才能更无忧的晋级，因为次回合后切尔西要客战埃弗顿，太妃糖本轮0比0逼平了利物浦，蓝军客战更需要避免平局。现在的联赛争四大战愈演愈烈，切尔西绝不可以在任何一场比赛中失分。本轮过后英超形势更为复杂，曼城积71分并以1分优势重新回到榜首，第三的热刺比榜首球队少10分，曼联、阿森纳和切尔西分别积58、57、56分位列其后，蓝军少赛一轮还是有机会重返前四的。



