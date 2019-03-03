本周末的英超热刺和阿森纳战成1比1，曼城1比0险胜伯恩茅斯，这场比赛比想象的还难一些，即便马赫雷斯在第55分钟打破僵局之后，曼城获得不少的机会，但是最终也只是一球小胜，这说明球队遇到了麻烦，核心球员屡屡错失机会是球队最大的隐患。更为致命的是上半场末尾德布劳内受伤下场，接下来将缺席一些比赛，欧冠开战在即，这样的伤情可能影响到球队的战绩。

瓜帅赛后对球队的表现是满意的，他认为破密集防守能全取三分就是很不容易的事情，主帅这样说也是为球队解压，并以球员们没有太多休息的时间疲劳作战为借口。不过必须承认的是随着赛程的推进，面对有保级任务的球队将会遇到更多的难题，如果曼城锋线球员无法斩获进球的话，平局是极其可能产生的。本赛季利物浦发挥更稳，一旦曼城失分的话则可能失去对联赛冠军的争夺。

德布劳内本赛季已经第三次伤停了，本场是因为腿筋的伤势，这种伤病比较难缠，曼城主帅也需要为这个减员来做更充分的准备。球队随后的赛程是两个主场的比赛，对手沃特福德和沙尔克04，主场作战还是比较稳的。在对阵伯恩茅斯的这场比赛中，上半场曼城射门8比0，射正1比0，角球9比0，越位2比0，控球率甚至达到82.9%，但是球员们却无法攻破对手的球门。

上一次对阵伯恩茅斯的进球功臣是贝纳尔多、斯特林和京多安，本场比赛这三人都首发出战，可惜的是没能有所斩获。上半场德布劳内也制造了一些机会，比赛开始后不久德布劳内一脚直塞球找到沃克，但是被裁判吹了后者推人犯规。随后斯特林赢得定位球机会，德布劳内开到禁区后点，阿奎罗一脚爆射赢得角球，德布劳内继续开角球，奥塔门迪头球顶偏。之后还是德布劳内和沃克的配合，这次进攻机会最终因为斯特林遭遇贴身防守而没能形成射门。

上半场最接近进球的进攻也和德布劳内相关，当时他得球后传给奥塔门迪，后者传给京多安起脚挑传送阿奎罗单刀球机会，可惜后者的射门被门将扑出，曼城大腿的急切心态误入了对手设置好的越位陷阱。斯特林第二次赢球角球机会，德布劳内开出队友依旧没抢到落点。上半场中段德布劳内和贝纳尔多连续传球配合后传中，队友依旧没能抢到，因而再度错失机会。

在上半场迟迟无法打开局面的时候，德布劳内回撤利用个人能力抢断成功后传给队友，可惜双方陷入了混战依旧没能形成射门。随后不久德布劳内接沃克传球跟进射门，可惜被防守球员用身体封堵解围。上半场末尾对手针对德布劳内这一点加强了防守，所以后者也只能通过一些变化来为球队制造更多进攻机会，角球方面德布劳内选择了战术角球，可惜阿奎罗的怒射还是射高了。随后德布劳内还有一次挑传禁区，遗憾的是阿奎罗停球的时候再度被吹越位。

上半场末尾曼城有一次角球机会，双方争顶后有球员受伤，这之后伯恩茅斯有一次进攻机会被曼城门将稳稳拿到，德布劳内之后完成一次传球之后突然倒地无法坚持，这是在无人对抗的情况下受伤，这样非硬伤更令人头疼。本赛季德布劳内第一次受伤是因为膝关节外侧副韧带损伤，一个多月后复出，第二次伤退是因为左膝韧带损伤又休战一个月。必须承认的是伤病影响了他的发挥，本赛季联赛首发7次贡献1球，个人数据方面是有下滑的，不过他对于球队的作用却依旧很明显，缺少了这员大将瓜帅想博双冠会更难。

德布劳内第二次复出后最惊艳的一场比赛是足总杯5比0伯恩利一战，上半场他制造三次必进球机会，下半场德布劳内传射建功，还制造了一粒乌龙球，参与三粒进球的确无人能及。本赛季曼城输球和失分的比赛并不多，而先后败给切尔西、水晶宫、莱斯特城的比赛中，德布劳内是处在养伤中和伤愈后的恢复期，因此无法帮助球队扭转乾坤。接下来比利时人缺席几场比赛还待定中，曼城这段时间需要其他球员站出来解决比赛。

本场比赛的数据显示曼城射门23比0，射正7比0，下半场除了有一粒进球外，的确制造了更多的威胁，遗憾的是都差之毫厘，阿奎罗的状态的确是最令人担忧的。本场替补登场的马赫雷斯建功，瓜帅被动换人却拯救球队也是很幸运的事情。这粒进球是席尔瓦传球助攻马赫雷斯破门的，随后进球功臣起码浪费了两次必进球机会，斯特林射门被门将扑出，马赫雷斯面对空门居然射偏，随后他头球攻门的机会也是极好的，可惜被门将拒绝了。曼城没能更早的锁定胜局，也让瓜帅在场边很是焦急。赛后那些热捧马赫雷斯的人的确忽略了他屡屡错失机会的糟糕表现，自然斯特林的低效率也是比较明显的。