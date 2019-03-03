本轮联赛切尔西将客战富勒姆，该队目前排名联赛倒数第二，主帅拉涅利也在昨日下课，所以球队即便占据主场也很难阻截切尔西。不过英超历来有触底反弹的例子，蓝军联赛更不允许失分，所以客战富勒姆也需要在攻防两端都做得更好。两队本赛季第一次碰面蓝军2比0拿下对手，佩德罗和奇克先后破门，近期的佩刀状态不错，所以接下来这场客战悍将还可能再度发威。

两队上一次对决中佩德罗开场3分钟就破门，更为惊喜的是这粒进球是切尔西英超历史的主场第1000球，不过领先后球队迟迟没有扩大比分，直到下半场第82分钟才由奇克打进一球锁定胜局，所以再度交锋还是可能遇到一些问题的。对于切尔西来说只要防线不出错的话，进球则是迟早的事情，毕竟富勒姆本赛季失球数较多。目前28轮战罢，球队打进26球，丢了63球，也成为联赛失球数第一的球队，进球数则是倒数第三。

富勒姆本赛季28轮的战绩是4胜5平19负，比垫底的哈德斯多3分，拉涅利本来是来救火的，但是遗憾的是球队战绩还是下滑，新帅执教球队只有106天，这段时间内球队只赢了3场，所以被下课也是可以理解的。值得一提的是在拉涅利接管球队前，富勒姆遭遇了7连败的低迷，拉涅利的第一场比赛球队在主场3比2南安普顿，算是给这支球队注入了新能量。球队在2018年随后的7场比赛的战绩是1胜3平3负，的确是有回暖的趋势，只是遗憾的是进入2019年就遭遇了4连败，在主场4比2拿下布莱顿之后，球队又一波4连败，上轮联赛输给南安普顿过后主帅被下课。

必须承认的是拉涅利是有能力在短期内帮助一支球队扬长补短的，但是在富勒姆的身上却是失败了，攻防两端都有很明显的问题。进入2019年球队前4场比赛都只打进1粒进球，其中有3场比赛是1比2憾负对手，但是近期的4场比赛，球队有3场比赛被零封，对手分别是水晶宫、曼联、西汉姆和南安普顿，这4场比赛球队只打进1球，却丢了10球，这的确是极其低效的表现。

对于这位曾经给莱斯特城带来英超冠军的教练来说，下课也是一种解脱，但是如果给他更多时间的话，依旧有机会将球队重新带入正规，只是从目前的情况来看这样的言论只能是一种假设。英超的确残酷而激烈，想要争冠，想要保证不掉入降级区的确不是一件容易的事情，所以很多刚升入英超的球队首个赛季就再度被降级，富勒姆目前需要做的是选择谁带领球队完成随后的比赛。

拉涅利的离开可能带给球队新的变化，临时接管球队的人也会对阵容和阵型做出一些变化，萨里则需要在临场指挥上做足功夫。富勒姆主场拿下南安普顿的比赛中，米特洛维奇打进第三个进球帮助球队赢球，但是上轮联赛南安普顿利用角球机会造成富勒姆门将里科出击扑球不彻底，反而给了罗梅乌建功的机会，这次射门还击中了钱伯斯之后入网。上半场末尾雷蒙德射门再被门将扑出，但是依旧被沃德普劳斯补射空门得手，而富勒姆队内大将们却无法破门，很显然球队进攻端也有问题。

切尔西此前2比0拿下富勒姆的赛后数据占优，切尔西射门16比9，射正9比4，角球4比6，扑救4比7，控球率66%比34%。当场的首发是门将凯帕、阿兹皮利奎塔、吕迪格、路易斯、阿隆索、若日尼奥、坎特、科瓦契奇、佩德罗、阿扎尔和吉鲁。奇克是第67分钟替补登场的，所以本场比赛如果香味下周5凌晨欧联杯主场迎战基辅迪纳摩的比赛留力的话，倒是可以继续信任一下奇克。

不过因为本轮联赛阿森纳和热刺战平，积分榜上的形势也发生了变化，热刺29轮积61分，阿森纳积57分，切尔西少赛两场积53分，所以一旦本轮比赛全取三分的话，就可以将积分差距缩小为5分和1分。一旦补赛也能顺利赢球的话，就将超越阿森纳，并且有2分的优势，和热刺的分差也将缩小为2分，这显然是随后争夺欧冠资格的有利面，萨里是不会允许有意外发生，所以本轮还是会尽谴主力出战。这样安排和欧联杯比赛比较靠后有关，和外战是先在主场作战也相关。

本轮比赛前也有不少人认为主帅还会继续弃用门将凯帕，前蓝军功勋球员阿什利科尔也认为主帅这样做是对的，教练应该有自己的权威。不过个人认为本轮比赛还将是凯帕出战，因为多场休战可能影响球员状态，也可能是内部失和的一个危险因子，再就是球队多线作战是不可能一直使用替补门将的。

本轮比赛伊瓜因会首发出战，因为上轮对阵热刺的比赛他击中了立柱，状态还是不错的，所以主帅一定会给他再度建功的机会。上一场比赛显示阿扎尔和伊瓜因的默契度也有提升，上半场阿扎尔接佩德罗传球并做给门前的伊瓜因，可惜后者的射门稍稍偏出。