本轮英超有一场强强对话，热刺将坐镇主场迎战阿森纳。目前联赛排名热刺位居第三，比阿森纳多4分，比曼联多5分，比少赛一轮的切尔西多7分.可以看出热刺近期联赛的两连败已经将积分优势减少了，如果本轮再输球或平局的话，积分就将缩水为1分或3分，这显然是球队高层无法接受的结果。同样阿森纳如果失分的话就将让出第四的位置，哪怕是平局也无法坐稳第四的位置，所以本轮也会全力以赴。

热刺本赛季主场战绩也不稳，球队各项赛季的主场战绩是14胜5负，没有平局其实也是一个劣势，因为输球的情况下可能影响士气和随后的比赛，而平局则意味着防线的稳固和在落后的时候有扭转败局的能力。热刺联赛主场的战绩是10胜3负，球队先后在主场1比2不敌利物浦、0比1曼城、1比3狼队，输给弱旅前并没有外战影响，所以球队的防线还是存在问题的。

热刺本赛季在联赛的强强对话中的战绩是2胜5负，除了先后不敌红军和曼城外，球队还先后在客场3比0曼联、2比4阿森纳、0比2切尔西，主场3比1切尔西、0比1曼联。此外联赛杯2比0阿森纳，此后1比0和3比6被切尔西淘汰出局。可以看出球队对阵争冠集团的豪门是有一些无力的，能位居第三是爆冷的次数比较少。

虽然热刺联赛杯曾2比0拿下阿森纳，但是那是国内杯赛，枪手有一些轮换，而本场比赛埃梅里势必祭出全主力阵容和热刺一较高下，这样的情况下热刺取胜的几率就将减弱。联赛2比4不敌阿森纳的比赛中，维尔亨通防守角球的时候送点球大礼，奥巴梅扬轻松命中。

热刺上半场第30分钟扳平比分，埃里克森传中助攻戴尔破门，第34分钟孙兴慜造霍尔丁犯规赢得点球机会，凯恩主罚命中，上半场热刺完成反超本来是好事，但是遗憾的下半场却因为错漏较多葬送了好局。下半场第56分钟贝莱林长传找到拉姆塞，后者助攻奥巴梅扬完成梅开二度的好戏。第74分钟拉姆塞抢断弗伊斯后一脚斜传助攻拉卡泽特破门，皮球击中了戴尔入网，热刺功臣则因此成为罪人。

阿森纳的最后一粒进球是奥巴梅扬直传球助攻托雷拉破门，维尔亨通末尾对拉卡泽特犯规吃到第二张黄牌被罚下场。可以看出热刺在这场比赛付出了惨重的代价，球队接下来一战需要好好盯防的是奥巴梅扬和拉卡泽特。

可以看出在这场比赛中双方比的是谁犯的错误更多，两粒点球和一次折射成为左右比赛结果的主因。热刺目前在联赛28轮积60分，战绩是20胜8负，打进55球，失29球，净胜球为26。阿森纳28轮积56份，战绩是17胜5平 6负，打进60球，失38球，净胜球是22。阿森纳防守也是有缝隙可钻的，就看热刺能否将错误缩小到最小。

在这场败仗中，热刺射门11比22，射正6比7，角球5比8，扑救2比4，越位2比5，黄牌3比3，控球率59%比41%，客场的表现还是不及阿森纳，本轮坐镇主场则需要完成复仇。凯恩在那场比赛中3次射门2次射正打进1粒点球，3次过人，8次传球比较低迷。孙兴慜3次射门全部射正，4次过人，可惜没能破门。埃里克森2次射门无射正，传2次威胁球送出1次助攻，相比之下还是这员大将表现不错，本轮也同样需要他发威。

值得一提的是热刺近期先后在客场输球，球队1比2不敌伯恩利，0比2输给切尔西，进攻端哑火是症结。进入2019年之后球队主场0比1曼联之后，就先后从联赛杯和足总杯的比赛中输球出局，4场比赛1胜3负的确是本赛季最低迷的阶段。不过那之后球队迎来4连胜的佳绩，可惜在主场3比0拿下多特蒙德之后，就迎来了联赛的2连败。或许有人会说战多特消耗了体能，其实是球队的问题一直没有解决，所以才会连败。

本赛季热刺已经三次遭遇连败了，赛季初欧冠首轮前输了两场比赛，欧冠首轮输球后承受了3连败，之后就是进入2019年之后两次两连败，这说明球队进入后半程的热刺有点下滑的感觉，伤病只是其中一个因素。球队1比2伯恩利的比赛中，球队角球防守不当导致克里斯伍德破门，在下半场凯恩接队友传球将比分扳平后，比赛末尾防守不利，导致格维兹门松助攻巴恩斯锁定胜局。全场比赛的数据显示热刺射门17比10，射正6比4，但是只命中1球，整体上的发挥都不好。

上轮联赛0比2切尔西，特里皮尔送乌龙大礼是雪上加霜，佩德罗率先破门则是防守做的不够，阿尔德韦雷尔德和特里皮尔先后出错导致输球。凯恩

在比赛中3次射门无射正，传3次威胁球，7次过人，1次抢断成功，1次被犯规，的确很低迷的。可以确定的是接下来北伦敦德比战再度开战，凯恩继续低效的话，球队还可能输球。

对热刺有利的是阿森纳近两次客战波帅的球队都输球了，不过现在的枪手已经换帅，本场还是有希望拿分的，所以热刺需要小心应对。目前热刺缺席本轮的比赛的有戴尔、阿里和延森，维尔亨通出战成疑，丹尼罗斯有望替代特里皮尔首发出战。阿森纳方面利希施泰纳、奈尔斯、科拉希纳茨和科斯切尔尼出战成疑，霍尔丁、维尔贝克、贝莱林则伤停。双方都有伤病困扰，这就要考验主帅的调控能力了。阿森纳本赛季各项赛季的客场战绩是9胜3平6负，客场虫的确是名副其实，接下来客战看看枪手能否为己正名。



