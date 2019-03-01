周末英超即将开战，曼城将客战伯恩茅斯，该队目前排名联赛第12位，比降级区的卡迪夫城多9分。以两队的实力对比来看曼城自然取胜无忧，只是伯恩茅斯曾在主场4比0拿下切尔西，所以曼城这场客战也需要规避平局的可能。瓜帅的球队本赛季失分的场次极少，但是这其中客场失分比较多，所以本轮比赛也不适合大范围轮换。

曼城最近的败仗是客场1比2不敌纽卡斯尔，而两队本赛季首次碰面曼城曾主场2比1拿下了纽卡，这也说明主场赢球未必能确保客战3分到手。曼城本赛季主场也曾以3比1的比分拿下伯恩茅斯，贝尔纳多在第16分钟率先破门，送助攻的是津琴科，贝戈维奇出击没能化解险情也是失球的主因。必须承认的是贝纳尔多在门前把握时机的能力很强，所以早早就帮助球队领先对手。

那场比赛伯恩茅斯第44分钟就扳平了比分，当时费朗西斯在右路传中助攻威尔逊破门，所以两队上半场是握手言和了，这也在说明这个对手并不是被动挨打却无法还手的球队。曼城能赢下这个对手要靠下半场双星发威，斯特林和京多安先后进球帮助球队锁定胜局。值得一提的是曼城的第二粒进球同样是伯恩茅斯门将贝戈维奇勉强解围不利，给了斯特林建功的机会，达尼洛送出1次助攻。可以说如果没有门将两次出错，这场比赛可能是平局。

不过赛后数据显示曼城射门16比4，射正6比1，弱旅进攻端的威胁还是比较少，所以没能扭转败局。值得一提的是上轮联赛曼城1比0小胜西汉姆，唯一进球是贝纳尔多被安德森绊倒制造了点球，阿奎罗准确命中，接下来对阵伯恩茅斯，贝纳尔多这员虎将还可以再度在这个对手身上拿分。西汉姆本赛季制造了一些冷门，所以曼城能小胜对手也不易，不过比赛过程也揭示了曼城的无力，这和球队在联赛杯打加时赛也有关，因为球员们体能的消耗也很大，所以才不能兵不血刃的拿下对手。

上轮联赛曼城射门20比2，射正7比1，却只打进1球，除了进攻球员们运气不济外，锋线球员的状态的确不在最佳。不过伯恩茅斯本赛季失球数较多，除了大胜切尔西一战是很给力外，其余比赛的防守方面做的并不好。本赛季该队28轮积34分，战绩是10胜4平14负，共打进39球，失53球，这个失球数是英超第三多。比伯恩茅斯失球多的球队是降级区的富勒姆和卡迪夫城，就连排名垫底的哈德斯也只丢了50球，由此可见防线的不稳还是伯恩茅斯的最大劣势，想逼平曼城球队还需要扎稳篱笆，此外就是寄望威尔逊发威。

因为上轮联赛萨内、马赫雷斯、京多安、孔帕尼和达尼洛轮换出场，所以接下来周末的比赛则可能轮休，那么首发出战的将是热苏斯、斯特林以及贝纳尔多等球员，因为后两位只是替补登场，体能上会更适合本周末的这场客战，而且这两人近期的状态也不错。

在曼城1比0西汉姆的比赛中，斯特林登场35分钟3次射门2次射正，3次过人，1次抢断成功，威胁度的确比其他队友多。贝纳尔多登场33分钟，有1次射门，传3次威胁球，1次过人，1次被犯规制造了点球，关键性是全场第一位。这名悍将近两场赛季的表现不断在提高，替补建功和有关键表现的时候也比较多，因此深得瓜帅喜爱，所以周中的比赛这两员大将会得到首发机会。

德布劳内在对阵西汉姆的比赛中也不错，比赛中他有3次射门1次射正，传5次威胁球，此外还有1次过人，1次解围，2次被犯规，68次传球的成功率72.06%。比利时人本赛季的表现和上赛季相比有差距，这和伤影响相关，近期他的进球数和助攻次数减少了，而曼城想斩获联赛和欧冠的比赛则必须他发力才行，个人认为本场比赛瓜帅会给他休息的时间，因为3月13日欧冠就将开打，球队将在主场迎战沙尔克04，主帅一定寄望比利时人在那场关键战中全力以赴。

近两轮联赛的对手对曼城是有利的，因为无论是伯恩茅斯还是沃特福德都是中下游球队，且没有保级之忧，所以曼城不轻敌的话是有可能拿下对手的，因为下轮联赛是主场作战，所以本轮的客战反而较难一些，需要更全力的应对。

近期有消息传出曼城对凯恩干星期，并向用8600万欧元+热苏斯这员大将纳入阵中，这种可能性的确不高，虽然英超豪门球队都会对本土球员很是很需要的，尤其是凯恩这样级别的球员，但是热刺高层的固执是不可能将球星加盟争冠球队的，毕竟凯恩和其他热刺球员不同一些。不过如果热刺对热苏斯感兴趣则会有不同的结果，瓜帅一直很看好巴西人，放弃他的可能性同样不高。