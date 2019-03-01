近几个赛季英超争冠更为激烈，在切尔西2比0拿下热刺之后，本赛季英超争冠也就是要在利物浦和曼城之间产生。本轮比赛利物浦和曼城都全取三分，红军主场5比0沃特福德，曼城客场1比0西汉姆。利物浦目前一分优势位列榜首，净胜球却比曼城少6球，这也意味着接下来的比赛一旦被对手追平积分就将位列第二。曼城同样会感受到压力，随后的比赛也不能有意外失分的情况，不过因为两强兼顾欧冠的比赛，接下来外战的走势也会对英超争冠带来影响。

欧冠1/8决赛首轮曼城客场3比2拿下沙尔克04，利物浦主场被拜仁逼成0比0平，次回合曼城占据主场之利赢球的可能性极大，3个客场进球的确有绝对的优势。利物浦客战拜仁则可能被对手淘汰，所以球队下轮联赛客场对阵埃弗顿的比赛则需要欧冠的这场客战留力，可以说这段时间利物浦的压力大于曼城。

不过如果曼城顺利晋级之后，倒是必须为联赛和欧冠分心，而利物浦一旦从欧冠出局，反而会在联赛的拼战中更为稳健，那么联赛冠军也可能搓手可得，所以本赛季的英超争霸还是存在各种可能性。不过可以确定的是对阵拜仁的次回合克洛普也会拼命力争，一旦完成晋级的话，本赛季联赛冠军的优势则又会落到曼城一边，毕竟阵容厚度上曼城是优于红军的。

曼城本赛季是想双线争冠，但是已经握有一座联赛杯冠军之后，球队就更想在欧冠大战中一战宏图。如果利物浦能一直在联赛中保持全胜战绩的话，曼城也会更多倾向欧冠赛事。目前的英超6强中切尔西近几个赛季冠军奖杯最多，英超的上一座欧冠奖杯就是蓝军斩获。曼城联赛数次夺冠，也曾让利物浦错失争冠机会，英超豪门中若论悲情指数除了阿森纳就是利物浦了。

从2011/12赛季开始，曼城是当赛季的冠军，曼联位居第二次，其次是阿森纳和热刺，切尔西夺得欧冠奖杯从而赢得次赛季的欧冠资格，热刺无缘欧冠，利物浦则位居第8。2012/13赛季曼联最终问鼎，曼城屈居第二，随后是切尔西和阿森纳，利物浦排名第7。2013/14赛季曼城夺冠，利物浦2分之差位居第二，这个赛季是红军夺冠的最佳时机，可惜末尾功败垂成。切尔西和阿森纳排名第3和第4，曼联位列第7。2014/15赛季切尔西重新夺冠，身后是曼城、阿森纳和曼联，利物浦排名第6，从第2滑落到第6位成为红军之耻。

2015/16赛季莱斯特城奇迹登顶，阿森纳、热刺曼城分列其后，曼联第5，利物浦再度排名第8。2016/17赛季切尔西重新夺得联赛冠军，热刺、曼城、利物浦分列其后，这次阿森纳和曼联排名第5和第6。2017/18赛季曼城夺冠，身后是曼联、热刺和利物浦，切尔西和阿森纳则失去欧冠资格。可以看出利物浦排名靠后的次数居多，并且在近几个赛季4次无缘欧冠，作为曾经联赛冠军奖杯居第一位的豪门，已经很多年没有品位联赛冠军滋味了。

本赛季是利物浦时隔几个赛季再度有争冠的机会，如果再度错失则是重蹈了13/14赛季的覆辙，巧合的是本赛季和利物浦争冠的依旧是曼城，如果瓜帅的球队再度力压利物浦登顶的话，那就是红军冥冥之中的绝对克星。接下来除了欧冠的比赛，联赛的赛程曼城只有2场强强对话，分别是4月20日和4月25日对阵热刺和曼联的比赛，其余都是弱旅，这其中主场的比赛有5场比赛是主场作战。利物浦的强强对话也有两场，分别是3月31日和4月14日对阵热刺和切尔西，剩余的赛程中有6场主场作战。

这四场英超争冠小集团的内战也很关键，利物浦和曼城谁能赢球就会扩大积分优势，如果输球和平局的话就可能让对手占据更多的优势。对于随后赛程中要对阵曼城和利物浦的3大豪门来说，联赛争夺第四的任务也很重。热刺一直稳居第三位，但是本轮联赛输给切尔西之后只比身后的阿森纳多4分，比曼联多5分，比少赛一轮的切尔西多7分，先后直接和利物浦、曼城直接碰面的确难度更大一些，但是也可能左右本赛季联赛冠军的归属。不过热刺本赛季先后对阵两强都输了，球队先是在主场1比2利物浦、0比1曼城，主场都无法拿下对手，客战的确可能送分。