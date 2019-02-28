切尔西主场2比0拿下热刺，除了完成复仇外，也看到了重回前四的希望，球队现在少赛一场的情况下比第四的阿森纳少3分，只要补赛赢球就能追平积分。热刺因为输球被阿森纳将分差缩小到4分，这也让波切蒂诺的球队重新回到争四大战中，蓝军则因为此战而提升了士气。

本赛季切尔西零封对手且赢球的比赛有16场，其中联赛8场，欧联杯5场，国内杯赛3场。此前强强对话中只2比0拿下曼城，其余零封的都是中下游球队，所以在联赛杯错失冠军之后零封热刺的确是很给力的一战。这场比赛上半场伊瓜因和温克斯各自击中1次门框，如果运动器都好的话就会是1比1的比分，而不是0比0。

上半场的数据显示切尔西射门6比5，两队均无射正，角球1比1，越位0比1，抢断17比9，任意球9比5，犯规5比9，控球率相近，蓝军在进攻端制造的机会略多于对手。下半场蓝军打进2球，球队射门5比4，射正1比0，角球1比1，越位7比13，扑救0比0。热刺全场比赛无射正也的确很少见到，这说明在这场比赛蓝军防线的稳健度极高，且有效的限制了热刺诸将的发挥。

本轮比赛和上轮客场1比3不敌热刺一战有几个人员上的不同，门将凯帕本场比赛被主帅放在替补席，有人认为是因为他在联赛杯拒绝被换下场才无法首发出战，而事实上也有其他因素在内。因为此前欧联杯的比赛主力门将就有伤情出现，所以没有出场比赛，联赛杯加时赛最后阶段两次因伤倒地还选择坚持到底，所以本轮比赛未能出战也是处于保护。

后防线方面两场比赛都是由阿斯皮利奎塔、路易斯、吕迪格、阿隆索首发，中前场是坎特、若日尼奥、科瓦契奇、阿扎尔两场都首发出战，威廉、莫拉塔则被佩德罗和伊瓜因取代。上次对战巴克利和佩德罗都在第58分钟上场换下科瓦契奇和莫拉塔，吉鲁在第76分钟登场换下威廉，第85分钟接阿兹皮利奎塔传中头球建功，帮助球队挽回一丝颜面。本场比赛第60分钟威廉换下阿扎尔，第77分钟奇克替换科瓦契奇，第84分钟吉鲁换下伊瓜因，事实证明本场的部署和调整是正确的。

本场的第一粒进球是在下半场第57分钟打进的，当时阿兹皮利奎塔右路直塞球，佩德罗持球突入禁区过掉防守球员将球打进。切尔西队长此前曾数次一脚妙传帮助已经离队的锋霸莫拉塔建功，但是近期妙传减少了，但是没想到的是在本场如此关键的比赛中再度献锐了。

回看本赛季之前的比赛，联赛首轮佩德罗锦上添花，3比2阿森纳佩刀接阿隆索传球率先破门，此后在2比0伯恩茅斯、2比0富勒姆、2比1布莱顿、2比0纽卡的比赛中都是佩德罗率先破门，3比1水晶宫佩德罗打进第3球。可以看出很多比赛中佩德罗都是关键先生，只是近期比较低迷，所幸的是赛程进入冲刺阶段的时期佩刀再度出鞘建功，这一点对于切尔西随后的赛程也是极其有利的。

巧合的是两次对阵热刺吉鲁都是替补登场，本场比赛登场一分钟后制造了进球更关键。当时他接队友传球头球一蹭，这次威胁球导致特里皮尔慌乱中出错送出了乌龙大礼，第85分钟2球领先也击碎了热刺想拿走一分的梦想。其实在密集的赛程中第80分钟派上吉鲁是极其正确的事情，他有能力在这个时间内发挥效应。

本场比赛核心球员的发挥也是关键点，阿扎尔因为联赛杯决赛疲劳作战，所以只打了60分钟的比赛，他传1次威胁球，1次过人，1次抢断成功，1次被犯规，33次传球的成功率为78.79%。伊瓜因运气不好，3次射门没有射正，传1次威胁球，3次过人，1次抢断成功，24次传球的成功率为83.33%，锋霸还需要时间和球队完成磨合。佩德罗3次射门1次射正就斩获进球，吉鲁出场6分钟，2次传球制造了乌龙球，后者经验上更为老道。

凯恩伤愈后状态一般，本场比赛3次射门无射正，7次过人，1次抢断成功，15次传球的成功率为86.67%，2次犯规，1次被犯规。孙兴慜打了80分钟的比赛，只有1次射门和5次过人、2次抢断成功，1次解围，2次被犯规，33次传球的成功率90.32%。埃里克森打满全场只有1次射门，51次传球的成功率70.59%，1次抢断成功，2次犯规。两大克星被限制，热刺自然只能俯首称臣。因为两队本赛季四次交战的战绩是2胜2负，也等于是平分秋色。