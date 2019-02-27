本轮英超曼联将客场对阵水晶宫，利物浦则将主场迎战沃特福德，两队上轮的双红会平局收场，索帅算是逼平了强大的对手，但是却付出了多名球员受伤的代价，的确有点得不偿失。接下来曼联的赛程是客战水晶宫、主场迎战南安普顿之后就要打客场对阵大巴黎的比赛，欧冠首回合被零封2球零封，客场无法翻盘的话就会出局，所以曼联极其可能全力拼联赛，因为欧冠基本是出局的结果。

目前积分榜上曼联排名第五，比少赛一轮的切尔西多2分，比第四的阿森纳多1分，所以前四之争依旧激烈。令曼联支持者担心的是多人伤停的情况下，球队战弱旅也可能失分，其实索帅应该更怕爆冷输球，打大巴黎只要不是惨败也是可以接受的。从索帅拿起曼联的教鞭至今，强势的战绩是得到了认同的，但是从双红会后球队就将迎来更严峻的考验，这样的话极其可能步萨里的后尘。蓝军新帅开季18场比赛不败，但是随后9场比赛吃到3场败仗，高开低走令很多人质疑他的战术和执教能力。索帅执教至今的战绩是11胜2平1负，算是如愿回到了争四的角逐中，但是最终能否拿到欧冠资格还是一个巨大的问号。

目前曼联伤停的人不少，埃雷拉、马塔、林加德都是双红会因伤被换下的大将，拉什福德是受伤坚持打满全场的球员，接下来恐怕会缺席更长的时间。马夏尔在对阵大巴黎的首回合中就受伤，所以至今无法出战，此外马蒂奇也在大战前受伤。接下来曼联客战水晶宫的排兵布阵是有难度的，在桑切斯和卢卡库都比较低效的时期，这场比赛则可能有冷门。

水晶宫本赛季也曾爆冷豪门球队，球队曾在主场2比2逼平阿森纳、客场3比2拿下曼城、3比4憾负利物浦，足总杯主场2比0淘汰了热刺，上轮联赛还在客场4比1拿下了莱斯特城，所以曼联本轮的确需要小心。曼联从索帅拿起教鞭至今只在主场2比2平伯恩利、上轮0比0利物浦，再就是欧冠主场0比2大巴黎，三场不胜都是在主场，这一点也令人不解，客战的成绩却依旧保持不败。

不过之前佳绩也都是阵容齐整的情况下，接下来则需要主帅费神。曼联对阵利物浦的首发是德赫亚、阿什利-扬、林德洛夫、斯马林、卢克-肖、博格巴、麦克托米奈、埃雷拉、马塔、卢卡库、拉什福德，替补球员是罗梅罗，拜利，达洛特，佩雷拉，弗雷德，林加德，桑切斯。目前门将位置可以应对一周双赛，其他位置上除了四员大将无法参战，拜利、弗雷德、桑切斯和达洛特则可以为主帅所用。

从对阵利物浦的比赛中可以看出替补登场的佩雷拉和桑切斯的表现，前者第21分钟替换埃雷拉登场，桑切斯在第43分钟替换林加德上场。佩雷拉登场69分钟，有1次过人、1次抢断成功，1次犯规，20次传球的成功率为70%。比赛中佩雷拉拉倒了法比尼奥，阻止了对手的一次进攻。下半场佩雷拉为球队制造角球机会，这次机会被斯莫林头球攻门，可惜没顶正部位，比赛中关键表现不太多，但是防守上比较稳。

桑切斯替补打了47分钟的比赛，无射门，传1次威胁球，3次过人，2次抢断、12次传球，1次被犯规，12次传球的成功率66.67%。锋霸这样的低效的确是令人吃惊的，比赛中鲜有威胁。不过这场比赛是相互限制，菲尔米诺因伤下场，萨拉赫早早更被换下，因此这场大战的核心球员都有一些失常，倒是防守方面都做的比较好。

无论如何佩雷拉的表现并没有太多错漏，现在伤号增多他则可以得到出战的机会，所幸近两场都是弱旅，或许球队还有可能顺利过关。值得一提的是球队平伯恩利的比赛中曾出错，当时他在下半场在后场回撤拿球被对手逼后断球，这次失去球权直接导致红魔失球，所以如果没有伤病，佩雷拉是没有机会登场的。

虽然佩雷拉可能在随后得到更多出场的机会，但是因为对阵伯恩利一战的表现不佳，这员大将则可能成为球队爆冷的一个隐患，因为对阵伯恩利一战，佩雷拉在63分钟一共有14次丢失球权，7次对抗6次失败，所以主帅派遣他登场则需要其他球员协防才行，否则漏洞大了会直接导致失球。

桑切斯也是有虐菜能力的，接下来的比赛是力证自身实力的机会。博格巴在双红会中的表现还是可以的，全场比赛2次射门1次射正，传1次威胁球，2次抢断成功，1次解围，1次犯规，3次被犯规，能否延续连胜还是要靠他。接下来曼联后腰位置是个问题，麦克托米奈、佩雷拉可能成为对手下手的点，所以索帅需要做足心理准备。