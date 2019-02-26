曼城点球大战斩获本赛季首个冠军奖杯后，将坐镇主场迎战西汉姆，这支劲旅本赛季曾爆冷拿下豪门球队，其中主场1比0阿森纳、3比1曼联、0比0逼平切尔西，所以曼城也需全力备战才能顺利的拿到3分。虽然两队首次交锋球队客场4比0拿下西汉姆，但是联赛杯一战切尔西给所有球队展示限制曼城的方式，西汉姆也可能在客场博一分回家，而对于曼城来说必须拿到3分才行。目前积分榜上曼城以一分之差位居联赛第二位，倘若再度失分则可能无法再度超越利物浦。

曼城虽然拿到了联赛杯的冠军，但是球队全场比赛的进攻严重受限也是事实，所以一座冠军奖杯也难以掩盖球队的隐忧。萨里通过改变将对手拖入了点球大战，比赛中蓝军还曾制造2次必进球机会，只是球队距离进球差之毫厘，所以这场比赛对于两支球队来说是喜忧参半。

曼城本赛季联赛首败是败切尔西所赐，那之后球队迎来了3连胜，但是随后就承受了联赛两连败的耻辱，联赛还有11轮，球队想夺冠绝对不允许有失分的情况发生。本赛季前2次对阵切尔西的比赛1胜1负，联赛杯常规时间和加时赛都是0比0平，可以说是平分秋色。

切尔西赢球的比赛和联赛杯决赛中的首发只有两个人员上的不同，巴克利和埃莫森顶替科瓦契奇和阿隆索出战，这两位被委以重任的大将表现可圈可点，这一点也可以成为切尔西随后赛程中的利器。曼城这两场比赛的首发阵容几个人员的不同，连场首发的有埃德森、沃克、拉波尔特、费尔南迪尼奥、贝纳尔多、席尔瓦、斯特林，本场比赛奥塔门迪、津琴科、德布劳内、阿奎罗顶替斯通斯、德尔夫、马赫雷斯和萨内出战。必须承认的是曼城调整阵容之后也仅仅拿到一场平局，因为只有决赛才有点球大战。

这场大战过去后，相信曼城的对手都想复制切尔西克制曼城的方式，锋线球员则需要更努力才行。切尔西无锋阵主场2比0零封曼城的比赛中，蓝军射门8比14，射正5比4，角球1比13。本场继续无锋阵出战蓝军射门7比13射正0比3，角球4比7，对手3次射正无进球，瓜帅在场边也是焦急，只是无论他如何换人都没能改变0比0的赛果。

曼城的得分利器是阿奎罗，但是大腿开场就被撞倒，这明显是一个下马威，全场比赛他有4次射门2次射正，但是却一球难得。斯特林受限更为严重，他只传出1次威胁球，席尔瓦和贝纳尔多都只传1次威胁球，德布劳内传2次威胁球，6次过人。曼城诸将如此低迷的数据的确很少见的。上场比赛曼城还付出拉波尔特和费尔南迪尼奥受伤的代价，后者的伤病更会令曼城头疼，也可能影响到主场对阵西汉姆的比赛。

曼城2019年吃的唯一败仗是客场1比2不敌纽卡斯尔，那场比赛中阿奎罗第24妙就进球，但是随后球队集体哑火，纽卡最终凭借容东和马特里奇的进球逆转取胜。阿奎罗的进球是杜布拉夫卡出击出现失误送分的。但是下半场曼城防守形同虚设，纽卡马特里奇、海登、容东三人联手制造进球，这次是传中机会制造的杀机。第二粒失球更为致命，当时费尔南迪尼奥在本方禁区边缘丢球后又犯规送点球大礼，马特里奇主罚命中拿到3分。由此可见低效的费尔南迪尼奥很可怕，而缺少了他的曼城也很无力。

曼城主场2比3不敌水晶宫一战费尔南迪尼奥缺席，这场比赛舒鲁普进球扳平比分，曼城解围定位球不利导致第二粒失球，随后沃克犯规放倒迈尔送点球大礼，米利沃耶维奇主罚命中，防线的问题的确很大，这也让京多安和德布劳内的进球无功而返。

随后1比2不敌狐狸城一战费尔南迪尼奥依旧缺席，球队品尝到赛季第一次连败。这场比赛同样是率先打进之后连续失球，第一粒失球是瓦尔迪斜传助攻阿尔布莱顿破门，后者身边无人防守。第二粒失球是角球失分，当时阿尔布莱顿开出角球，萨内头球解围不出地，佩雷拉劲射破门。这场比赛末尾德尔夫还因为飞铲而被红牌处罚，曼城可谓是输球又数人。

值得一提的是这场比赛的后防线是达尼洛、斯通斯、拉波尔特、德尔夫，而上一场不敌水晶宫的后防线则是沃克尔、拉波尔特、奥塔门迪、德尔夫。可以看出即便瓜帅在输球后调整了后防线的球员，还是承受了连败的恶果，所以费尔南迪尼奥对于曼城还是极其关键的，这个位置没能引进强援始终是问题。

本赛季4比0拿下西汉姆的比赛中，费尔南迪尼奥是首发出战，他有1次过人，2次抢断成功，2次解围，92次传球的成功率为88.04%，这场比赛的后防线是沃克、德尔夫、拉波尔特和奥塔门迪，可以看出悍将的关键性。本轮联赛一旦这员大将伤停则需要方冷门出现，西汉姆目前排联赛第9位，比第7的沃特福德少4分，球队还是更想追分，以期待赛季末拿到更前的排名。