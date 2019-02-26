切尔西本轮联赛将主场迎战热刺，因为两队首次交战蓝军客场1比3不敌热刺，因此导致蓝军多线作战的不败战绩作古，而今主场作战必须全取三分完成复仇。热刺上轮联赛客场爆冷1比2不敌伯恩利，本轮比赛继续客也有可能失分，对于蓝军来说这是一个利好的时期，部署得当的话可能完成复仇，这其中阵容的调整上必须下功夫。

目前积分榜上热刺积60分排在第三，比曼城少5分，比利物浦少6分，比身后的阿森纳和曼联以及切尔西多7分、8分和10分，应该说和身后的球队还有积分上的优势的。切尔西是因为少赛一轮才积分靠后，所以此役必须为争四大战做准备，全力博3分自然最好，但是保平争胜更为稳当。本赛季蓝军在强强对话中的平局较多，这也说明豪门之间的实力相近，所以稳定防线继而寻求进球的方式是可取的。

切尔西此前不敌热刺一战先是埃里克森右路任意球助攻阿里头球破门，随后又助攻凯恩破门，近期因为联赛杯拒绝下场的门将凯帕对这次射门毫无反应，所以本轮再战热刺蓝军门神势必要尽全力保证球门不失才行。赛前也有人认为萨里可能在本场大战中弃用凯帕，不过这种可能性不高。热刺上次对阵蓝军的第三球是孙兴慜摆脱若日尼奥之后内切形成威胁，路易斯补防也没能化解险情，让韩国人锁定了胜局。可以看出热刺阵中埃里克森和孙兴慜以及阿里是克星味道更浓的球员，所以这场比赛加固防线是第一位的，不过本场阿里伤停无法出战。

这场败仗的后防线首发是阿斯皮利奎塔、路易斯、吕迪格、阿隆索，联赛杯对阵曼城一战萨里启用了巴克利和埃莫森，两人的表现是得到认同的，所以本场对阵热刺的比赛也有望连续首发，只是对阵热刺一战蓝军是不会祭出三小的无锋阵的，伊瓜因有望重新首发出战。上一次战热刺的其他人员是坎特、若日尼奥、科瓦契奇、威廉、莫拉塔、阿扎尔，佩德罗和巴克利下半场开场不久就登场，但是却没能给球队带来一粒进球，因此这套首发仍然需要微调。遗憾的是坎特不会出战在后腰位置，若日尼奥则毫无疑问会首发，所以萨里可调整的依旧是阿隆索和科瓦契奇的位置。

巴克利曾在惨败曼城的比赛中有失误，但是随后杯赛连续进球重新得到了主帅的信任和重用，在联赛杯的比赛中他在防守和进攻端都有不错的表现。那场比赛开场不久曼城的角球机会是他头球顶出来化解险情，随后还和埃莫森配合给阿扎尔制造射门的机会。和冒进的阿隆索相比，埃莫森的确更能兼顾攻防两端，身后的空档少了也让对手无法从这个位置下手斩获进球。

必须提及的是在联赛杯的比赛中埃莫森在限制德布劳内方面也做得不错，开场不久德布劳内接拉波尔特传球和队友配合，却被埃莫森断球给蓝军制造了一次进攻的机会。随后埃莫森接巴克利分球然后传到阿扎尔脚下，可惜被对手断球，否则阿扎尔起脚射门则可能斩获进球。整场比赛中切尔西常规时间末尾阶段频频施压对手，再度展露出萨里式足球模式，没能进球的确是运气和把握机会不到位，并不是没有机会。

虽然埃莫森本赛季首发出战的机会不多，但是上场比赛和队友的默契度却很足，并没有太多的失误，所以萨里极其可能继续使用他首发。上半场中段埃莫森得球用长传球吊入禁区，可惜曼城门将抢在阿扎尔之前将球拿到，但是这个传球意识是到位的，也险些短平快的制造射门机会。之后门将开到中场被埃莫森拿到，他分给佩德罗，这次进攻机会最终由巴克利完成一次射门，可以看出在对阵曼城的比赛中，这位被委以重任的球员还是比较合格的。

值得一提的是上场比赛中巴克利有1次射门，传1次威胁球，3次过人，2次被犯规，2次解围，传球成功率80.6%，他在第89分钟被换下，本轮有体能出战热刺。埃莫森有1次过人，2次被犯规，4次解围，传球成功率88.2%，这员大将打满全场，加时赛消耗更多一些，本场比赛如果不首发的话，可能是因为这一点。

冬季纳入的伊瓜因自然也会在本轮得到登场的机会，这名球星加盟切尔西之后的首秀是球队足总杯3比0拿下谢周三的比赛，伊瓜因打了82分钟的比赛有3次射门，1次过人和1次犯规以及2次被犯规。随后球队0比4不敌伯恩茅斯，伊瓜因打了65分钟的比赛，只有1次过人和23次传球的数据。5比0哈德森一战伊瓜因梅开二度，这一战也成为悍将加盟切尔西的高光表现，第一球是坎特直传球帮助新援破门，第二球则是阿扎尔和坎特配合后助攻伊瓜伊梅开二度，本轮对阵热刺还希望这三人再度产生化学效应。

在0比6惨败曼城的比赛中伊瓜因有4次射门1次射正，传1次威胁球，3次过人，1次解围，18次传球的成功率为88.89%。足总杯对阵曼联一战，伊瓜因3次射门无射正，被犯规2次。联赛杯决赛伊瓜因第95分钟出场打了加时赛，只有1次带球过人的数据，可以说伊瓜因在切尔西的表现一般，并没有完全的融入球队的战术体系，和队友之间的默契度也需要时间，所以接下来的比赛都可能是伊瓜因再度爆发的起点。