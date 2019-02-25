联赛杯决赛切尔西和曼城在常规时间和加时赛双方都没有进球，点球大战若日尼奥和路易斯都罚丢了点球，所以即便凯帕封出了萨内的点球，依旧无法带给球队一座冠军奖杯，还因为拒绝被主帅换下而成为赛后被否定的焦点人物。萨里在赛后还是很清晰的表达了这个事件是一个误会，作为主帅是看到凯帕两次受伤而希望换下首发门将，而门将则是因为自己能坚持而固执的选择在场上继续征战，这原本都是出于球队有利的行为，却被认为是内讧和违抗主帅的行为，很显然人们更多的从个人角度上考虑，认定切尔西内乱好像更合理一些。

穆帅两次从蓝桥离开，人们都认为是内乱，包括主帅很多次中途下课，也被归咎为球员们是始作俑者，而事实上很多主帅离开都和高层的决策有关，如果老板不是阿布，如果部分主帅不是和高层产生巨大的分歧，这些名帅都不会下课，所以可以断定的是切尔西主帅离开并不单纯是球员所为。说起球员们集体赶走主帅，本赛季倒是又一个很鲜活的例子，以博格巴为首的曼联球员生生的赶走了主帅，现在的骄人战绩更能反映球员是如何协力的送走主帅的，甚至不惜以战绩糟糕为代价，联赛排名也曾因此滑落到低点。奇怪的是这样的行为却没有人认为是这一种违背职业精神的做法，更没有群起而攻之，原因是博格巴的进球和助攻上的数据让人们认为他做的是对的，很显然这个是现实的社会，人们更多的看到的只是战绩。倘若凯帕为球队带来一座冠军奖杯的话，一切都会不同了。

本场比赛凯帕一次扑出点球，一次判断对了方向，扑到了皮球却没能阻止入网，这说明他的坚持和自信是得到验证的，换上替补门将卡巴列罗未必能达到这个效果。曼城门将只是扑出了若日尼奥的点球，路易斯是自己击中了立柱和门将无关。有人认为萨里想换下替补门将是因为卡巴列罗是前曼城门将，更可能扑出前队友们的点球，这样认为的人其实是太想当然了，赛后萨里的言词中并没有这个意思，他只是觉得球员有伤需要换下而已。

当人们一股脑的喷凯帕的时候，有人搬出了前切尔西队长特里，并认为现在的队长阿兹皮利奎塔无法做到队长该做的事情，而如果萨里在凯帕就不敢于有这样的行为，更可能被封杀。事实上特里在职业生涯中带伤征战全场的例子很多，包括很多切尔西的比赛中当球员有受伤情况出现，主帅要换下他的时候，也有不少示意自己能坚持并且打满全场的。这应该是一种可取的精神，毕竟一场比赛最多可以更换三人，首发阵容还是主帅认为最具实力的组合，主力门将也自然比替补门将更强。

萨里、若日尼奥和凯帕都是本赛季加盟球队的，他们对冠军的渴望应该更多一些。萨里为什么改变初衷对阵容进行了改变，三小阵容和本场比赛中常规时间的打法绝对不是萨里足球的模板，但是他为了给予球队一座奖杯和拒绝第二次被对手血洗而进行了改变，这样的应变其实比冠军奖杯更重要，因为主帅为了俱乐部的利益和战绩妥协了。本场比赛阵容上的调整的确有很多对随后比赛有利，切尔西的支持者应该更欣慰才是。

若日尼奥现在已经被球迷嘘了，其中的压力的确比其他人更大，但是这样的情况下萨里让他第一个主罚点球，很显然主帅希望他成为切尔西本赛季首冠的功臣，遗憾的是若日尼奥罚丢了点球，这反而是弄巧成拙了，也可以被认为若日尼奥罚丢点球是压力下的失常，接下来球员本人需要自我调整才好。凯帕是大笔资金纳入的门将，本赛季的表现不逊其他豪门的门将，他更希望成为首座冠军的功臣，何况他自己更清楚伤病情况，如果真不能坚持相信他会主动示意被换下的，即便没能夺冠，但是点球大战和全场比赛中的表现都在证明他的实力和努力。

从这场比赛中可以看到全队的努力，球员们太想拿到这座冠军奖杯了，但是球队在沟通上还是有一些问题。主帅的权威是应该得到尊重，但是球场上出现自己感到意外的情况的时候，主帅更需要的是冷静，萨里当时还有冲向更衣室通道的行为和在场边摔了东西的暴躁举动，太失控的行为则有损大师风范。佐拉被认为是最正确的助教人选，因为自己的身份是可辅助萨里更好的完成处子赛季的，但是本场比赛他面对这个突发事件的表现更令人失望，他反而成为萨里发飙的另外一个因素，因为他也极其的愤怒了，这显然不是助教该做的事情，他更该做的是成为主帅和球员之间的调和剂。

本赛季的切尔西注定是要面临很多问题的，但是从联赛杯一战却看到了希望。此前萨里的固执是最大的阻碍，从他个人的角度坚持自己的足球理念是没有问题的，但是从切尔西目前的处境看他的固执却可能让战绩更糟糕，所幸本场比赛萨里是做出的改变，接下来的战绩倒是可以得到提高。

本场比赛一开球的时候就见阿奎罗倒地，结果是因为和切尔西球员相撞后倒地了，这也预示着这场比赛在防守端会做得更好，有效的限制阿奎罗、德布劳内以及斯特林是重点，事实证明球队做到了这一点。

因为本场比赛萨里祭出三小阵型，所以阿扎尔触球的机会比较少，但是比赛中有一次单刀机会被判越位，而事实上这个判罚是存在疑问的。本场比赛和上一次对阵曼城的比赛有两个人员上的变化，只是阿隆索和科瓦契奇被埃莫森和巴克利替代了，必须承认的是本场比赛中这两位球员的表现可圈可点，萨里解决了之前主帅一直只用阿隆索的问题，大胆启用埃莫森是正确的。接下来更好的方式是让这两位大将合理轮换，毕竟这个位置是需要变化的，再就是疲劳作战阿隆索就无法发挥自身的优势面。

本场比赛的上半场双方一共5次射门，切尔西射门1比4，射正0比1，直塞球2比0，抢断12比4，任意球7比4，犯规4比7，角球1比3，界外球7比12，控球率32.8%比66.7%，长传球30比22,。下半场切尔西射门4比5，射正0比0，直塞球1比1，越位1比1，抢断6比12，任意球11比3，犯规3比12，角球2比2，控球率39.6%比60.4%。加时赛切尔西射门2比4，射正0比1，可以看出萨里制定的战术和人员部署是有效的限制了曼城的进攻，这样的一战也会给其他曼城的对手启迪，而瓜帅的球队随后则可能失分。

目前的切尔西是很少有逆转战，人们认为血性气质已经不在，而事实上却不然，因为球队总能做到其他球队不能做到的事情。例如孔蒂处子赛季登顶，还有本赛季两战利物浦一胜一平和赐予曼城联赛首败，所以切尔西虽然处在危机中，但是却依旧是有血性气质的球队，那些寄望用口水淹没蓝军的人还是省省吧。



