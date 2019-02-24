英超双红会即将开打，除了两队的百年恩怨外，此役还关乎联赛的排名，如果利物浦输球将被曼城追平积分，曼联输球就将让出第四的位置，所以这一战双方都会竭力出战。赛前斯科尔斯表示即便曼城近几个赛季崛起并夺冠，但是曼联的最大对手依旧是利物浦。拉什福德也有同感，从这些言论来看球队上下都是要力拼利物浦的。

曼联和利物浦的比赛也被认定是双红德比，这是因为早年两支球队一支是白领阶层，一支是工人阶层，所以两队开战自然是血脉膨胀的大战，甚至和夺冠战相媲美。鲁尼曾表示自己从小到大都仇恨利物浦，而在老特拉福德对阵利物浦的比赛中，更多的声音是干掉利物浦，所以球员们在这样巨大的声音中也会更加拼尽所有。

曾经利物浦18次夺得联赛冠军，曼联一直是仰望的姿态，随后红魔20次斩获联赛冠军完成超越，那种唯我独尊的霸气和傲慢更是让利物浦和所有的英超球队恨得眼根痒痒，所以强强对话中对阵红魔都会更加竭力。利物浦最乐道的是伊斯坦布尔奇迹和永远不会独行的坚定，那是一种独特的气质，哪怕近些年红军已经很久没有拿到联赛和欧冠奖杯，但是那种独有的特质始终存在。

当曾经的骄傲和辉煌成为过去后，利物浦更早的开始不断改变和换帅来期待再度崛起傲视群雄，这其中的挣扎和努力的确是用了更长的时间。曼联在爵爷退休之后也是经历了更为悲情的滑落，先后两位主帅都没能让红魔斩获一座冠军奖杯，也只有穆帅带给球队一座欧联杯的冠军，但是本赛季内乱导致主帅离任，所幸的是索帅执教的曼联目前战绩不错。不过对于曾经傲视群雄连续称霸英超的曼联来说，近几年的经历只有球迷们最清楚，那真是各种滋味在心中，酸涩苦的感觉或许更多了一些。

和利物浦相比，曼联本赛季只能争夺前四的位置，想夺冠只能期待下赛季，所以拖住榜首球队的前进的脚步也是另外一种证明。索帅执教曼联之后只有三场强强对话，球队客场1比0热刺，足总杯3比1阿森纳、2比0拿下切尔西，应该算是不错的战绩。拿下热刺一战如果没有德赫亚的多次化解险情，博格巴长传球助攻拉什福德的进球也无法为球队带来胜局。杯赛拿下阿森纳一战桑切斯弑杀旧主是关键因素，林加德和马夏尔也有不错的表现，卢卡库的两次助攻也是关键，不过阿森纳不可能和利物浦相比。

曼联2比0切尔西的比赛是博格巴两次传球制造进球，这个时期的蓝军是有一些低迷，因为此前0比6不敌曼城，太想用赢球来为己正名了，博格巴1次斜传球和1次直传球撕开了防线，阿隆索和吕迪格则先后犯错送分。可以看出曼联最依仗的是博格巴、桑切斯和林加德，红军目前还是英超失球最少的球队，26轮中丢了15球，曼城和热刺以及曼联丢了20、27、35球，这就是防守的差距，所以本轮曼联想拿分不易。

利物浦本赛季联赛对阵强队的战绩是3胜3平1负，球队只输给曼城，和切尔西、曼联以及阿森纳握手言和，和曼联一战是0比0，和另外两强是1比1，所以本场比赛也是真正论高低的大战。萨拉赫无疑是利物浦的利器，能否限制他的发挥就看曼联的防守了。

除了关注本轮大战前两队核心球员的状态外，历史上的大战也是球迷们乐道和回味的所在。双红会最令人记忆深刻的是杰拉德刚上场38秒就被罚下，那场比赛的滋味很酸涩。加里·内维尔疯狂挑衅利物浦球迷的事件则是如爆炒辣椒一般火爆，不过不记后果的行为也遭遇了惩罚。对于利物浦球迷来说，托雷斯碾压曼联防线的惊艳是一直津津乐道的所在。

除了这些瞬间，双红会最具颠覆性的比赛也很多，英甲联赛时期的利物浦4比3拿下曼联，握有3球优势的红魔被对手逆转。足总杯的角逐中曼联曾在5分钟打进3球，以2比1的比分力挫利物浦。1992年的英甲联赛争冠的曼联被利物浦2球零封，因而导致红魔失冠，这场是再度增加仇恨指数的大战。

利物浦的气质是比分落后能数次逆转，进入英超联赛的1994年，曼联24分钟3球在握，但是红军最终打进3球逼平红魔。1996年的足总杯决赛，凭借坎通纳末尾的进球帮助球队拿下利物浦夺冠。20019年的英超利物浦客场4比1曼联让老特拉福德蒙羞。2014年利物浦在曼联的伤口上撒盐，因为爵爷离开球队陷入低谷，两强交战利物浦客场3比0赐予曼联一场大败，杰拉德依旧是英雄，因为他梅开二度。

值得一提的是两队上赛季交战利物浦主场0比0平红魔，客场曼联在主场2比1拿下利物浦，不过当时的主帅是穆里尼奥，索帅能否拿下这个最大对手则是问号。利物浦近5场比赛2胜3平，曼联则是3胜1平1负，两队都有一些问题，就看谁能利用好对手的错漏一击致命了。



