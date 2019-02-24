2019年中国超级杯的比赛很精彩，最终上海上港2比0拿下北京国安获得超级杯冠军，这是近几个赛季恒大唯一缺席了超级杯的比赛，上港和国安合理奉献了一场绝对精彩的比赛，的确令人振奋，这样的一战也让球迷们更期待新赛季的中超。本场比赛前武磊已经转会离开，上港依旧能拿到冠军奖杯，这也在证明缺少了队内射手王之后的上港依旧有争霸的实力。国安方面规划球员侯永永替补登场表现也是一大亮点，这一决策也可能对中国足球有更为深远的影响。

新赛季即将开启，超级杯只能是开胃菜。本场比赛门将是上半场的亮点，吕文君的射门击中立柱，埃尔克森的单刀球被门将扑出，同时上港门将颜骏凌也两次将巴坎布的射门拒之门外，否则上半场不会没有进球。下半场国安防守出现问题，王森超接队友传球打破僵局，随后又助攻吕文君锁定胜局，上港把握机会的能力明显优于国安。

上半场上港射门6比9，射正3比5，角球1比3，控球率40%比60%，传球数213比385，传球成功率74%比87%，国安的威胁更多一些。下半场上港射门4比8，射正2比3，角球0比4，球队2次射正都转化为进球，效率更高。全场比赛其他数据，上港越位0比4，控球率39%比61%，国安的控球率并没能带给球队一粒进球，也该反思一下。

上赛季两队在联赛中两次交战各有胜负，上港在客场1比0拿下国安，赐予对手3连败的窘境，但是国安客场2比1逆转上港，算是完成了复仇。上港擒拿国安的比赛是胡尔克劲射破门零封对手，国安客场拿下上港的比赛中建功的是埃尔克森、朴成和巴坎布，胡尔克助攻埃尔克森进球后伤退，朴成头球建功，巴坎布最终完成逆转，武磊的进球被判越位，上港只能接受一场败仗。被国安逆转的那场比赛上港射门13比8，射正5比5，角球8比2，越位2比2，控球率45%比55%。

虽然本场上港拿下了对手，武磊的离开并没有让球队错失一座冠军奖杯。但是联赛开启之后缺少的这柄进球的利器，球队还是会需要一段时间适应才能在强强对话中立于不败之地，并能保持争冠的优势战绩。

本场比赛球员们的表现也能印证两队现今的实力，武磊的离开更多人的认为是短时间难以弥补的损失，有人则认为吕文君可以有更多的潜能被挖掘，也可以逐渐让人们忘记武磊。本场比赛吕文君第一次拿球后传给队友，傅欢接球给胡尔克做球，可惜这次机会最终被于大宝拦截。随后是胡尔克和埃神连线，后者挑传给吕文君完成一次射门，可惜稍稍打偏。

除了和两大核心的默契度很足，吕文君还有抢断的能力，他利用逼抢令对手进攻受阻，全场比赛都不遗余力的争取机会。上半场他接奥斯克的传球造姜涛犯规，随后又在禁区前给埃尔克森做球，后者杀入进入面对门将的射门被郭全博扑出。这次射门极具威胁，如果不是门将反应神速，上港可能更早进球。

下半场吕文君接对手的传球后选择内切，和胡尔克踢墙配合后被对手防守球员拦截。随后对手角球机会未果后，吕文君拿到反击机会，可惜分球慢了半拍被破坏。可以看出国安对于吕文君的盯防也是很用心也很到位，不过在强强对话中能制造威胁并吸引防守的球员也很关键，因为在吸引防守的同时也可以帮助队友伺机斩获进球。上港第一粒进球看似很有运气的成分，实际上却是队内诸多大将吸引防守后制造对手漏防个别球员的结果，当时蔡慧康中场拦截后将球给到左路，王燊超身边无人盯防轻松破门。

队友打破僵局之后，吕文君把握住了一次机会就定格了比赛的结果。当时埃尔克森传球给王燊超，后者传到禁区，奥斯卡让了一下，吕文君得球起左脚将球打进，这次配合极其的默契，吕文君的射门极其果断和漂亮，同时也让人们眼前一亮。不过如此惊艳的表现仅仅是开始，上港激活这员虎将的话将有可能成为第二个武磊，进球数字上也会飙升。