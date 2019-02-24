欧联杯1/8决赛抽签出来，阿森纳对阵法甲的雷恩，国米和德甲的法兰克福对碰，切尔西则要远征对阵乌克兰球队基辅迪纳摩。其余的强队那不勒斯对阵萨尔茨堡红牛，在欧联杯中有数次夺魁的塞维利亚对阵布拉格斯拉维亚。从抽签结果来看强队晋级的可能极大，阿森纳对阵的雷恩目前排名德甲第11位，球队想晋级应该更容易一些。切尔西不利的一面是要远征，客场的比赛如果要兼顾联赛的话，轮换阵容方面需要多下一些功夫，此外基辅迪纳摩目前在联赛排名第，本赛季的表现不俗需要蓝军全力应对。

欧联赛下一次开战的两回合的比赛是3月8日和16日，蓝军要先主后客，球队这期间在联赛的对手分别是富勒姆、狼队和埃弗顿，这样的赛程是比较利好的，只是埃弗顿略微难缠一些。阿森纳打欧联杯期间的联赛对手是热刺和曼联以及狼队，枪手也是先主后客，这段时间的赛程比较魔鬼，球队很可能因为联赛的强强对话而在外战中失分。

英超球队在欧联杯中夺冠是在2016/17赛季，穆帅带领曼联夺冠，再之前是2012/13赛季切尔西2比1拿下本菲卡夺冠。利物浦夺冠是在2000/01赛季加时赛5比4拿下阿拉维斯夺冠，可以看出英超球队问鼎欧联杯的次数比较少。因为欧联杯夺冠可以直接拿到欧冠资格，所以近几个赛季这座奖杯的竞争也更加激烈了。

上赛季切尔西在欧冠征战，阿森纳则在欧联杯争冠，球队先是以3比0和1比2 的比分淘汰了厄斯特松德，然后在1/8决赛以2比0、3比1淘汰了AC米兰，1/4决赛以4比1和2比2的比分淘汰莫斯科中央陆军， 可惜在半决赛决赛的比赛中主场1比1，客场0比1不敌马竞无缘决赛，可以说枪手上赛季距离欧联杯的冠军最近，没能如愿也让功勋主帅的离开留下了更多的遗憾。球队对阵实力接近的球队总是差一些，主场平局送对手一粒客场进球是最低效的一战。

本赛季强强对话的战绩方面阿森纳有所提升，上赛季对阵争冠集团的战绩是1胜3平6负，本赛季截止目前为止的小集团战绩是2胜2平4负。球队主场0比2曼城、1比1利物浦、4比2热刺、2比0切尔西，客场2比3切尔西、2比2曼联、1比5利物浦、1比3曼城，此外联赛杯0比2热刺出局，足总杯主场1比3曼联出局。球队在遭遇强队的杯赛最终都是失利的一方，再度印证了埃梅里的枪手还是遇强不强。

枪手一向被誉为虐菜的能力略高一些，最为顽强的绰号是争四狂魔，那几个赛季都有高潮和低谷，但是末尾都能拿到下赛季欧冠资格，因为也被誉为顽强之师。但是近几个赛季无缘前四的次数多了，于是温格挥别了执教几十年的阿森纳。本赛季欧联杯小组赛6场比赛阿森纳取得5胜1平的战绩，对手是葡萄牙体育，沃斯卡拉和卡拉巴赫，的确都是弱旅，所以对阵更强的对手则需要做的更好，淘汰赛阶段的主场比赛更为关键一些。本赛季球队各项赛事的主场的战绩是15胜3平3负，赛季初的表现更为给力一些，进入2019年的主场战绩是4胜1负，可以说是有所升温，这一点也对欧联杯的比赛有利。

切尔西上赛季欧冠小组赛6场比赛的战绩是3胜2平1负，进入淘汰赛阶段对阵巴萨，球队主场1比1、客场0比3被巴萨淘汰。蓝军上赛季对阵小集团的战绩是3胜3平4负，本赛季截至目前为止的强强对话战绩是1胜2平4负。球队分别主场3比2阿森纳、1比1利物浦、2比2曼联、2比0曼城，客场1比3热刺、0比2阿森纳、0比6曼城。联赛杯客场2比1淘汰利物浦后，客场0比1热刺、主场6比3淘汰热刺晋级决赛，足总杯0比2曼联出局。可以看出球队本赛季强强对话的战绩不好，这也是目前排名靠后的原因，接下来萨里需要改善球队遇强不强的问题，两战基辅迪纳摩也需要主帅更好的运筹才行。

伦敦双雄欧联杯首回合的比赛都是占据主场迎战对手，切尔西本赛季主场战绩是17胜4平2负，进入2019年的主场战绩是6胜1平1负，近期的主场战绩还不错，寄望球队能延续这样的优势。切尔西只有在欧联杯首回合主场有更多的进球，次回合就可能更顺利的通关，因为联赛争4激烈，球队自然不会放过欧联杯夺冠拿到欧冠资格的机会。