欧联杯切尔西3比0拿下马尔默晋级8强，萨里轮换7人，若日尼奥替补，但是坎特依旧没有出现在后腰的位置，而是由科瓦契奇担当，由此可以看到萨里的执拗。或许蓝军主帅更喜欢和众人所指对抗，只是想突出自己的个性，不过主场对阵弱旅一战顺利晋级也助长了这种执念。坎特是目前足坛上难得的兽腰，被放在并不擅长的位置的确不该，所幸的是球员本人敢于迎接这样的考验，接下来对阵曼城一战可以检验萨里式足球的优劣。

因为目前联赛形势不乐观，加上此前被曼城和曼联零封，所以随后的强强对话则是必须拿下的，联赛杯的决赛将是萨里的救命稻草，处子赛季有一座奖杯的确可以保住帅位。复仇曼城也是萨里必须做的事情，因为两位主帅都是崇尚传控打法的，本赛季前两次交战彼此零封了对手，但是客场的较量中切尔西输的凄惨，接下来的决赛必须看到萨里的应变能力。

不过对于切尔西来说更为重要的是联赛不能再度失分，因为保定前四是底线。切尔西接下来联赛对阵布莱顿的比赛因为联赛杯决赛而延期，所以球队可以全力备战2天后联赛杯的比赛。萨里目前做的不错的是欧联杯上的阵容安排和打法，巴克利虽然在对阵曼城一战出现错误，但是近两场欧联杯的比赛都有出色的表现。首回合战马尔默巴克利接佩德罗传球球先发头筹，下半场还是他分球给威廉，后者传球助攻吉鲁破门，参与两球的确很关键。本轮比赛上半场战成0比0，下半场巴克利利用定位球直接破门，帮助球队将比分扩大为2比0，这粒进球也是极其关键的。

其实在密集的赛程中，如果有球员可以在杯赛对阵弱旅的比赛中帮助球队致胜的话，主力球员就能更全力的在联赛中拼战，这也能帮助球队提高战绩。不过这样部署也是因为目前欧联杯的对手较弱，随后遭遇强队的话则需要更多的主力出战。巴克利和吉鲁近期表现不错，虽然是对阵弱旅，但是也可以在联赛中给予一些首发的机会。

本场比赛的第一粒进球是坎特反击中一脚直传球找到威廉，后者在左侧传中助攻吉鲁破门，边路传中质量不高一直是切尔西的问题，本场的这一传的确精准。本场的第三粒进球也是威廉斜传助攻奥多伊破门的，所以以巴西人近期的状态的确该首发出战曼城。本赛季吉鲁在联赛杯的比赛中打进6球，其实在蓝军比赛陷入困境的时候派遣他替补登场救火也是最好的选择。

和马尔默两回合的比赛中客战有一粒失球，回到主场则毫无悬念，不过上半场没进球也再度揭示了球队比较慢热的特点，这一点在强强对话中则是劣势，因为一旦防守不利导致失球的话，想扳平比分和逆转比赛则会很困难。蓝军年轻球员也该多多启用，奥多伊和奇克的表现也该在联赛中得到机会，这样才能让球队并不单纯依赖转会来提升球队的实力，以上这些也是萨里希望长久执教切尔西的一些策略。

本场比赛切尔西射门11比5，射正6比0，角球2比1，越位3比0，控球率72%比28%。球员方面威廉有1次射门，传3次威胁球，送出2次助攻，此外还有3次过人和52次传球，传球成功率90.38%。巴克利4次射门3次射正打进1球，吉鲁3次射门1次射正打进1球。坎特打了76分钟的比赛传1次威胁球，科瓦契奇有4次过人，1次抢断，2次被犯规，95次传球的成功率为96.84%。