本轮欧冠的确难以预估，先是两场0比0的平局，然后是两场颠覆预判的大战，一向以兼顾防守的尤文客场0比2不敌马竞，西蒙尼激情的庆祝动作证明了他搏命式的换人奏效了，而尤文主帅则应该为自己慢半拍的换人致歉。即便莫拉塔推人犯规后的进球被吹掉了，随后的进球也有犯规嫌疑，但是末尾的进球绝对没有任何的问题，而尤文则一球难得。尤文这场比赛是交了学费，主帅一直没有做出人员调整令人不佳，赛后很多人将罪责归咎于C罗的身上的确不合适。所幸的是两队次回合的比赛马竞三大将因为黄牌停赛，给了尤文扭转局面晋级的机会。

本场比赛一开场就很激烈，马竞的火药味更浓烈一些，所以比赛很多次的被中断，双方都很难打出流畅的配合。尤文本场的进攻受阻严重，更多的是因为马竞凶悍的防线限制了核心球员的发挥，所以尤文的进攻始终无法真正打开。本赛季的尤文被零封的次数极少，所以本场比赛感觉有点陌生，进攻无法打开，防线却频频出错，接下来欧冠次回合的比赛前主帅和球员们都需要好好总结问题，本场的临场换人是大问题，主帅更需要反思。此外本赛季尤文在领先一球的情况下就会选择保守的踢法，这样可以保证3分到手，但是历练不足则无法在欧冠遭遇强劲对手的时候拿下对手。

尤文本赛季战绩不俗，球队开局双线作战10连胜，赛季第一场败仗是欧冠主场1比2不敌曼联，此后客场1比2年轻人是最大的冷门，再就是意大利杯上客场0比3不敌亚特兰大。可以看出尤文本赛季欧冠的比赛有一些不稳，杯赛部分替补出战酿败局，但是联赛的角逐很稳定，因此位居意甲榜首位置，和第二的那不勒斯有13分的优势。

豪门球队被零封基本都是锋线哑火，中场创造力不足，本场比赛曼朱基齐的表现很一般，这一点也是症结。曼朱基齐本场只有1次射门，传2次威胁球，21次传球，3次几位，和1次被犯规。本场比赛这员大将的积极性和参与防守是必须肯定的，但是以往禁区的威胁和头球的能力在本场比赛中则没有看到，不过本场比赛尤文球员中多数不是正常发挥，所以曼祖基奇也不是唯一的罪人。球队最致命的是下半场更差，不早早换人导致体能上的消耗过多也让弱点更放大，再就是全场比赛中场控制力都很低。

C罗本轮比赛前31次对阵马竞打进22球，也是对手的克星，但是本场获得的机会有限，但是综合全场的表现的确是队内最佳。C罗本场比赛有7次射门1次射正，传2次威胁球，8次过人，2次解围，1次犯规和3次被犯规，41次传球的成功率是95.12%。和在皇马时期相比，更多的感觉是孤掌难鸣，因为他传出的两次威胁球都足以帮助队友破门，可惜都被浪费了。在皇马的C罗是可以等待对手送出良机的，但是在尤文进球数和助攻数都不少则意味着他会更多的给队友做球，此外比赛中也不惜体力回防，这些叠加起来也会令核心疲惫。

本场比赛C罗第一次触球是接桑德罗的传球，经过传球配合之后桑德罗带球被放倒。随后不久吉梅内斯绊倒C罗送定位球机会，他的射门被门将扑出得到了角球，同时还令科斯塔吃到黄牌继而缺席次回合的比赛。在切尔西的时候科斯塔就没少惹事吃红牌或被禁赛，现今依旧不改过去的老毛病的确很可惜。不过他本场给尤文防线上的压力是很明显的，德西利奥在锋霸身上没少吃亏。

上半场德西利奥横敲给C罗，后者起脚就射为球队赢得角球，这次机会最后由博努奇头球攻门顶高了。上半场中段曼朱基齐为球队赢得定位球机会，C罗将球给到桑德罗，后者突破后将球趟大了错失了射门的机会。上半场末尾C罗得球遭遇双人包夹无法形成攻门，裁判上半场后半段的判罚也比较松，所以半场末尾尤文进攻增多的时候遭遇严防，C罗被犯规多次但是对手却并没有吃到黄牌。马竞在上半场算是找到了克制尤文的方式，所以下半场才能更有效的限制对手。

马竞本场的三个换人分别是在第58、61、67分钟用莫拉塔、勒马尔和科雷亚换下科斯塔、托马斯和科克，虽然莫拉塔的进球被吹无效，但是也震慑了尤文诸将，随后还参与了球队的第一粒进球。勒马尔更是利用角球机会帮助队友破门，虽然不是直接助攻，但是关键性也是很足的。马竞的第二球是格列兹曼利用任意球机会助攻戈丁破门的，巧合的是两粒进球都被曼朱基齐阻挡，但是却都没能阻止失球，主要是对手球队的反应太神速了。