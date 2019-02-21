凌晨的两场欧冠的比赛，尤文客场0比2不敌马竞，主帅换人迟缓是第一症结。曼城大将吃红牌仍最终还能3比2逆转沙尔克04，的确令人大跌眼镜。虽然斯特林再度绝杀救主十分可贵，可是对阵并不强大的对手两度送点导致球队陷入困境，防线大将还领红牌下场，这其中的困顿和不足也是必须承认的。随后的欧冠次回合比赛仍需要规避冷门的出现，因为曼城欧冠首轮就曾在主场不敌里昂，前车之鉴必须记得。

赛前就曾提及萨内该是首发出战的大将，因为他更想在德甲的赛场上祭出关键表现，而且对阵沙尔克是面对旧主。此外萨内也想让勒夫看到自己的表现，但是遗憾的是瓜帅在第78分钟才派上他，换下的球员是阿奎罗。萨内登场后7分钟就帮助球队扳平比分，当时卡利朱里对斯特林犯规，曼城获得定位球，萨内利用这次机会直接破门，这样的高效率的确是为己正名了。因为如果没有这粒进球，也就没有了斯特林救主的壮举了。

悍将建功球队拿下比赛的确是双重利好，因为在德甲的赛场上征战，德国主帅勒夫也会看到萨内的表现，这对于萨内在国家队未来的前景也是利好的。不过瓜帅并没有给悍将首发的机会，估计勒夫还会让萨内当替补奇兵，而不是绝对的主力球员，这样做的确是浪费人才。

萨内登场的时候球队正陷入困境，几位队友带球屡屡被对手阻截，沙尔克还获得定位球机会，就连德布劳内也无法将球传到前场施压对手球门。所幸的是红牌并没有让球员们产生急躁心理，球队还是继续耐心的寻找进攻机会，这一点比大胜对手更有利于球队增加韧性。最后还是德布劳内把握住了机会，他断球成功后分给萨内，后者传到斯特林的脚下，小快灵被犯规后赢得定位球，所以这粒关键的进球和这三人密不可分，替补登场萨内更关键一些，再就是三人的化学效应要优于和其他队友。

扳平比分后瓜帅用津琴科换下了德布劳内，这也是一种保护球员的做法，更多的是想保证平局，伺机寻找反超比分的机会。德布劳内下场后萨内和京多安传球配合，随后拿球一脚挑传交给津琴科，这次机会为球队赢得连续两次角球机会。萨内在这期间得球分给队友，后者回传门将继而开大脚到前场找到斯特林，小快灵快速突破面对门将将球打进，所以本场比赛萨内的表现也是重中之重。

一个赛季很漫长，所以关键先生和替补奇兵都是一样重要的，就本场比赛的表现，替补的萨内和首发的斯特林一样关键。萨内本场出战12分钟，1次射门就进球了，此外还有2次过人，1次抢断成功，5次传球的成功率百分百。斯特林首发出战有4次射门1次射正打进1球，传2次威胁球，2次抢断成功，1次解围和1次犯规，2次被犯规，32次传球的成功率为81.25%。值得一提的是斯特林是大心脏球员，末尾救主也不是第一次了。

上赛季联赛第13轮，曼城客场2比1哈德斯菲尔德一战就是斯特林绝杀对手，巧合的是当场比赛奥塔门迪自摆乌龙，阿圭罗也有一球进账，本轮奥塔门迪在第68分钟吃第二张黄牌下场，斯特林已经两次弥补了同一队友的错漏。值得一提的是上赛季斯特林曾先后四次末尾进球扭转乾坤，分别是2比1哈德斯、1比1埃弗顿、2比1伯恩茅斯、欧冠1比0费耶诺德，斯特林分别用重炮轰门、挑射斩获进球，送出助攻的是达尼洛和京多安，前者两次帮助斯特林完成绝杀也是很关键的球员。

可以看出上赛季曼城夺得联赛冠军和斯特林这几场的表现相关，续约这员大将也是极其正确的事情，本赛季球队志在欧冠夺魁，所以淘汰赛第一场就能赢球也极好，要是不胜回家的确会给次回合增加负担。瓜帅本场比赛也是焦躁不安的，毕竟球队连续两次送对手点球大礼，眼看着要输球的确是难以接受，所幸的是萨内和斯特林回报了主帅的信任。

虽然赢球，但是不足还需要总结和解决。曼城本场在第18分钟就进球了，不过拉波尔特的确有犯规的动作导致乌特倒地，随后沙尔克门将传球给自己队友却被席尔瓦抢断后助攻阿奎罗破门，说实话这粒进球的确存在问题。沙尔克在20分钟后扳平比分，当时依旧是乌特传球给卡利朱里，后者射门被奥塔门迪挡出，但是慢镜头显示曼城大将手球，本塔莱布罚进了这粒点球。

不过这粒点球并没有让曼城球员警醒，半场最后阶段费尔南迪尼奥防守的时候放倒了沙尔克的萨内，本塔莱布再度主罚点球命中。下半场前24分钟对于曼城来说也是极其难熬的，所以才会有奥塔门迪的红牌，久攻不下的情况球队都会有一些失衡，这个时候球员也就很容易出错。

上半场的数据显示曼城射门11比4，射正4比2，角球5比2，越位4比1，抢断4比6，控球率68.4%比31.6%，任意球7比4。这些数据上的优势并不能掩盖防线的不足，本场首发出战的防守球员是沃克、费尔南迪尼奥、奥塔门迪和拉波尔特，三人都出现错漏的确很说明问题。

下半场曼城射门10比3，射正2比0，角球4比0，球队是制造了一些机会，只是多数时间是受困对手的防守和自己球员把控机会不到位的困缚，通过回看本赛季曼城比赛，最不稳的是欧冠的比赛，其次是各项赛事中客战更能显露出不足，所以球队还需要防备客场无力的旧疾。