欧冠1/8决赛首回合利物浦主场0比0平拜仁，这样的情况对双方都不利。因为次回合利物浦客战如果无法打破僵局则会出局，拜仁回到主场自然不愁进球，但是同时也怕失球，因为一旦失球就需要打进两球才能晋级，一旦1比1战平则会出局。不过客场平局对于本赛季表现一般的拜仁来说也是满意的，因为9次射门0射正的尴尬数据能拿到平局回家已经很满足了。

本场比赛的数据对比利物浦射门15比9，射正2比0，控球率相近，角球5比6，越位1比2，扑救1比2。可以看出拜仁锋线球员的效率不高，萨拉赫也是严重受限，这也影响了他的发挥，倒是菲尔米诺上半场的几次传球都制造了杀机，马内的威胁不少但是都差之毫厘。

必须承认的是这场比赛双方门将都有不错的表现，阿利松先是接队友回传球很是危险，好在他反应够快化解了危机，这样的大战门将除了防对手进攻，还需要防队友坑自己。阿利松的站位和反应还是不错的，否则利物浦则可能失分。诺伊尔的表现更关键一些，两次扑救都是救命，62次传球多于阿利松的30次传球，而且开球能找到队友继而发动进攻威胁球门方面做得更好一些。

莱万和马内都错失了一些机会，不过拜仁锋霸客战只有1次射门的确也太少了，本场比赛打满全场的他只有1次射门，1次抢断，2次解围，3次犯规，2次被犯规，16次传球的成功率为68.75%，的确是较多低效的一战。萨拉赫本场只有2次射门1次射正，2次过人，1次被犯规，31次传球的成功率为67.74%，球队更多的机会被马内浪射了。马内本场4次射门只有1次射正，1次抢断，3次犯规和2次被犯规，17次传球的成功率为82.35%。

利物浦本赛季26轮联赛的战绩是20胜5平1负，打进59球，进失15球，是英超失球数最少的球队。本赛季无进球的比赛也极少，欧冠曾客场0比1不敌那不勒斯，联赛主场0比0平曼城，多数替补出战客场0比2不敌星队，所以本场比赛拜仁能0比0逼平利物浦也属不易。本赛季各项赛事利物浦主场战绩是14胜3平1负，客场则是9胜3平5负，所以接下来客战拜仁则需要全力以赴才行。

拜仁本赛季战绩不佳，防线的问题也是存在的，但是本场却在防守上做的很到位，这一点也很难得。球队22轮积48分，战绩为15胜3平4负，打进

50球，丢了26球，比多特多失3球，防守的确是需要加强。球队本赛季零进球的场次也不多，球队先后主场0比3沃尔夫斯堡、客场0比2柏林赫塔、再就是本轮欧冠客场0比0利物浦，球队一些失分的比赛都是因为比对手少进一球。本赛季拜仁的主场战绩为9胜4平1负，这样骄人的战绩也为欧冠次回合的比赛安上了一个保险锁。

利物浦和拜仁一个是主场龙，一个是客场龙，拜仁保持了欧冠9场客战不败纪录，利物浦则是本赛季主场战绩最好的球队。对于利物浦有利的一点的是范迪克本轮停赛，可到了次回合则可以出战，他在攻防两端的能力都极好，的确可能帮助到球队。本场戈麦斯和洛夫伦也伤停，次回合这两将也可商伤愈出战，这些都是利物浦次回合的优势面。

拜仁本场比赛基米西受伤接受治疗可能影响他的发挥，利物浦上半场发挥明显优于下半场，因为下半场的第一次射门在第81分钟，可见这段时间内没能对拜仁造成更多的压力，这样的表现的确有点不正常。不过本场比赛两队的球员都没有太明显的失误，这一点也是无进球的主因。虽然两队都曾5次夺得欧冠奖杯，但是利物浦上次登顶是在2005年，拜仁则是2013年，红军长时间无联赛和欧冠奖杯的确够苦情的，本赛季遭遇更有经验的拜仁想过关的确不易。拜仁本赛季的低迷也是很多年来难以看到的，对于欧冠的渴望也比之前的赛季更强烈，以上这些都增加了次回合的悬念。