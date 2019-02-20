凌晨利物浦坐镇主场被拜仁逼平，丢失了主场拿分的机会，次回合客战德甲豪门则存在隐忧。明晨曼城要客战德甲劲旅沙尔克04，客场进球是必要的，瓜帅的球队需要防备零进球平局回家。因为沙尔克进入2019年的战绩是2胜3平2负，这样的表现算是回暖，可见本赛季球队遭遇了什么，所以即便占据主场迎战曼城也会加固防线，因此曼城反而无法轻松拿三分回家。和强强对话打对攻比起来，破铁桶阵加上客场作战的确更难一些。

沙尔克本赛季战绩不佳，目前排名德甲第14位，比降级区第16位的球队多8分，这依旧还是个威胁的区域，所以外战中球队会更谨慎。回看本赛季至今的战绩，德甲蓝军的平局次数要多一些，目前9场平局中有欧冠主场1比1平波尔图，客场0比0平加拉塔萨雷，联赛客场0比0平莱比锡红牛、1比1平霍芬海姆、2比2柏林赫塔、上轮联赛主场0比0弗莱堡，此外还有德国杯客场1比1平科隆。本赛季柏林赫塔和霍芬海姆都很顽强，目前排名联赛第8和第9。

沙尔克目前在联赛中的22轮积23分，战绩是6胜5平11负，打进25球，失3球，进球数的确太少了一些。不过失球数和第5位的勒沃库森一样多，这也说明球队还是立足于做足防守的。德甲失球数最少的球队是第四位的莱比锡，目前22轮只丢了19球，进球最多的是多特蒙德的54球，沙尔克0比0平莱比锡，主场1比小负多特蒙德。

沙尔克04本赛季战绩不稳是因为多线作战所致，欧冠小组赛的战绩是3胜2平1负，其中主场的战绩是2胜1平保持不败，所以进入淘汰赛阶段也可能会延续这一强势数据。

曼城目前多赛一场的情况下，仅仅以净胜球优势位居英超第一位，四线作战中联赛杯已经杀入决赛，足总杯刚打完第五轮的比赛，联赛还剩下11轮，但是联赛夺冠的形势不容乐观，所以欧冠分心的情况下是对瓜帅最大的考验。此前曼城在欧冠小组赛的战绩是4胜1平1负，对阵里昂两场不胜，其中包括首轮1比2主场告负，小组赛末轮客场2比2被对手逼平，由此可见曼城在外战对阵劲旅还是可能失分的。

曼城本赛季进入2019年之输了一场，其余11场比赛都获胜，近期取得了4连胜，球队这4战打进15球，只丢了2球，的确比较强势。不过2018年赛季开启之后球队曾数次爆冷，不胜的场次是3平4负，其中5场失分是客场，主场只有2场爆冷，所以客战始终是隐患。

曼城和沙尔克上一次碰面是在2008欧罗巴小组赛中，当时沙尔克主场0比2不敌曼城，不过因为太久了，这个赛果并不能作为本场的考量。本赛季即便是国内杯赛，瓜帅也会派遣多名主力出战，本轮欧冠自然是更多主力征战。上场足总杯的比赛球队4比1拿下纽波特郡，斯特林、贝纳尔多、德布劳内、沃克没有登场，京多安、拉波尔特替补登场打了10分钟的比赛，所以本场欧冠这几人会首发出战，其中斯特林和德布劳内的表现比较关键。

萨内一直是德国媒体和德国队的热点人物，关于他的能力和不得主帅勒夫重用的话题一直是热门，所以对阵沙尔克一战萨内势必会首发出战，他的表现也将是赛后的热点话题。在此前曼城杯赛中萨内的表现很突出，全场比赛他有7次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，7次过人，传球成功率为64.4%，他也是取胜对手的关键先生，本场如果得到首发自然可能延续强势效率，他的表现也会得到德国队主帅勒夫的重视。瓜帅一直对萨内很看重，本轮比赛不会弃用他。



