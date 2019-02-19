切尔西输给曼联之后，很多人对萨里是极其失望，并认为这位个性主帅的帅位可能不保，最晚也是本赛季结束后走人。目前萨里还有为己正名的机会，那就是联赛杯能够拿下曼城夺冠，如果无法做到的话，那么想坐稳主帅位置的确有难度。从赛后的言论来看，萨里本人并不害怕发生什么，接下来他会不会对阵容进行调整只有在下一场比赛中论证。

足总杯0比2不敌曼联的比赛的确令人不悦，不过冰冻非一日之寒，球队究竟在哪里出了问题，还需要从本赛季至今的过程来找出症结。本赛季开启至今切尔西共9次被对手零封，联赛客场0比0西汉姆、0比2阿森纳，主场0比0埃弗顿和南安普顿、0比1莱斯特城、0比4伯恩茅斯、0比6曼城，联赛杯客场0比1热刺，足总杯主场0比2曼联。和近几个赛季相比，被零封的场次要多一些，锋线的问题也比较严重。

上赛季各项赛季孔蒂带队被零封的场次共有12场，球队联赛主场0比0阿森纳、0比1曼城、0比3伯恩茅斯，客场0比1西汉姆、0比0埃弗顿、0比1曼城、0比3纽卡。欧冠客场0比3罗马，客场0比3巴萨。足总杯客场0比0诺维奇、联赛杯主场0比0阿森纳，联赛主场0比0莱斯特城，这三场比赛是连续平局被零封，也是令人最艰难的一段时间。球队当时进入新年四连平，1月25至3月初球队吃到5场败仗，这期间的9场比赛的战绩是3胜1平5负。目前联赛还有11轮，切尔西已经承受了9场无进球的压力，萨里却依旧执着于一套阵容打天下，因此球队本赛季的前景的确不乐观。

接下来的切尔西必须做出改变，高层介入也是必要的，否则的确可能在赛季结束后无缘前四，俱乐部是无法承受连续两个赛季没有欧冠可打的。照目前英超的形势来看，即便是下赛季球队也没有绝对的信心可以稳居前四，毕竟到了今夏阿扎尔的去留依旧是最大的考验，一旦失去这位球王，切尔西的新赛季将更难。目前联赛争4的球队是曼联、阿森纳和切尔西，红魔比伦敦双雄多一个积分，所以曼联的发挥也是蓝军最大的威胁。

曼联本赛季两战切尔西1胜1平保持不败，首次客战切尔西是穆帅率队征战，本轮足总杯则是索帅带队征战，两场比赛的阵容是有差别的。首次碰面首发出战的是德赫亚、阿什利-扬、林德洛夫、斯马林、卢克-肖、马蒂奇、博格巴、拉什福德、马塔、马夏尔、卢卡库，本轮杯赛罗梅罗、埃雷拉替换德赫亚和马夏尔首发，两个人员上的变化拿走3分零封对手，索帅对于球队的掌控的确是更有心得。

虽然曼联目前的佳绩也可能在随后的比赛不断爆冷，因为萨里执教切尔西初期也是战绩骄人，而今则陷入了困境，曼联目前最大的优势是齐心协力，球队都竭力，且赛程上并不是绝对魔鬼，所以主帅和球队尚且处在蜜月期。

必须承认的是博格巴在两场对阵切尔西的比赛中表现差别很大，首度客战切尔西博格巴只有1次射门，4次过人和1次抢断的数据，38次传球的成功率为78.95%。本轮足总杯的比赛中1次射门就打进1球，此外传2次威胁球送出1次助攻，2次过人，3次解围，1次被犯规和犯规，传球成功率为70.6%。本场比赛对于红魔来说是很满意的，球队既完成晋级的同时，还让一些主力得到了休息，这的确是双向的利好。