切尔西输给曼联之后，很多人对萨里是极其失望，并认为这位个性主帅的帅位可能不保，最晚也是本赛季结束后走人。目前萨里还有为己正名的机会，那就是联赛杯能够拿下曼城夺冠，如果无法做到的话，那么想坐稳主帅位置的确有难度。从赛后的言论来看，萨里本人并不害怕发生什么，接下来他会不会对阵容进行调整只有在下一场比赛中论证。
足总杯0比2不敌曼联的比赛的确令人不悦，不过冰冻非一日之寒，球队究竟在哪里出了问题，还需要从本赛季至今的过程来找出症结。本赛季开启至今切尔西共9次被对手零封，联赛客场0比0西汉姆、0比2阿森纳，主场0比0埃弗顿和南安普顿、0比1莱斯特城、0比4伯恩茅斯、0比6曼城，联赛杯客场0比1热刺，足总杯主场0比2曼联。和近几个赛季相比，被零封的场次要多一些，锋线的问题也比较严重。
上赛季各项赛季孔蒂带队被零封的场次共有12场，球队联赛主场0比0阿森纳、0比1曼城、0比3伯恩茅斯，客场0比1西汉姆、0比0埃弗顿、0比1曼城、0比3纽卡。欧冠客场0比3罗马，客场0比3巴萨。足总杯客场0比0诺维奇、联赛杯主场0比0阿森纳，联赛主场0比0莱斯特城，这三场比赛是连续平局被零封，也是令人最艰难的一段时间。球队当时进入新年四连平，1月25至3月初球队吃到5场败仗，这期间的9场比赛的战绩是3胜1平5负。目前联赛还有11轮，切尔西已经承受了9场无进球的压力，萨里却依旧执着于一套阵容打天下，因此球队本赛季的前景的确不乐观。
接下来的切尔西必须做出改变，高层介入也是必要的，否则的确可能在赛季结束后无缘前四，俱乐部是无法承受连续两个赛季没有欧冠可打的。照目前英超的形势来看，即便是下赛季球队也没有绝对的信心可以稳居前四，毕竟到了今夏阿扎尔的去留依旧是最大的考验，一旦失去这位球王，切尔西的新赛季将更难。目前联赛争4的球队是曼联、阿森纳和切尔西，红魔比伦敦双雄多一个积分，所以曼联的发挥也是蓝军最大的威胁。
曼联本赛季两战切尔西1胜1平保持不败，首次客战切尔西是穆帅率队征战，本轮足总杯则是索帅带队征战，两场比赛的阵容是有差别的。首次碰面首发出战的是德赫亚、阿什利-扬、林德洛夫、斯马林、卢克-肖、马蒂奇、博格巴、拉什福德、马塔、马夏尔、卢卡库，本轮杯赛罗梅罗、埃雷拉替换德赫亚和马夏尔首发，两个人员上的变化拿走3分零封对手，索帅对于球队的掌控的确是更有心得。
虽然曼联目前的佳绩也可能在随后的比赛不断爆冷，因为萨里执教切尔西初期也是战绩骄人，而今则陷入了困境，曼联目前最大的优势是齐心协力，球队都竭力，且赛程上并不是绝对魔鬼，所以主帅和球队尚且处在蜜月期。
必须承认的是博格巴在两场对阵切尔西的比赛中表现差别很大，首度客战切尔西博格巴只有1次射门，4次过人和1次抢断的数据，38次传球的成功率为78.95%。本轮足总杯的比赛中1次射门就打进1球，此外传2次威胁球送出1次助攻，2次过人，3次解围，1次被犯规和犯规，传球成功率为70.6%。本场比赛对于红魔来说是很满意的，球队既完成晋级的同时，还让一些主力得到了休息，这的确是双向的利好。
对于切尔西来说舍弃了这一项赛季的争夺，接下来可以更全力的备战联赛和联赛杯决赛对阵曼城的比赛才是重点，球队最需要快速的走出主场告负的阴影，用最好的状态迎战曼城。目前可以拯救切尔西的就是主帅自己，萨里什么时候能不固执己见，只为了一场胜仗来排兵布阵的话或许可以茅塞顿开，只有主帅找到最佳的开启切尔西进攻火力的模式，球队才能真正的走出不稳定期。
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