切尔西四线作战的确疲惫，凌晨足总杯0比2被曼联零封出局的确也是解脱了，不过先后被曼彻斯特双雄零封的确揭示了球队的问题很严重。萨里的固执已经令人难以理解，本轮的首发和惨败曼城一战的阵容只有一个人员的不同，萨里用科瓦契奇替换了巴克利，结果上半场就0比2落后红魔，下半场

也没有扭转败局，蓝军先后主、客场被争冠集团球队零封的确已经没有了遮羞布。

切尔西近期的发挥很不正常，加上四线作战的确该做出取舍，本轮比赛如果对手是中下游球队，萨里或许会派遣替补和半数主力出战，就因为是死敌曼联，所以主帅祭出了他最认可的全主力阵容，但是没想到的是依旧是0进球输球。很纳闷的是近期的两场大战萨里都不再信任威廉，从伊瓜因加盟切尔西开始，强强对话的比赛威廉就没获得首发机会，而他的作用的确仅次于阿扎尔，这一点的确是两场败仗中的一个因素。

本场比赛虽然主帅在下半场第58分钟用威廉换下了佩德罗，但是蓝军大腿也只有1次射门、1次犯规和1次被犯规的数据，无法扭转乾坤和战术部署也是有关的，自然和个人的状态也相关。蓝军的另外一个换人是用扎帕科斯塔换下了阿兹皮利奎塔，第82分钟做出只有的调整的确让人弄不懂，因为当时球队2球落后，球队最需要的是 增加进攻的球员，而不是一位只是替补登场却依旧机会寥寥的球员。

萨里在排兵布阵上已经顽固到底，即便队内的核心球员也表示没有更衣室内乱的情况出现，主帅只是需要时间，但是一场场的败仗下来球员们也难免会有情绪和不甘心。坎特已经竭力，寄望他在短短的时间内就从最佳后腰变换为一等一的前腰的确是太过于为难。萨里这样的固执也让自己的爱将若日尼奥承受更多的压力，本场比赛开场不久有不错的表现，全场比赛传2次威胁球，传球成功率86.4%，奈何并没能送出助攻，而他这个位置存在的漏洞却始终是无法弥补的。防守端的球员本场比赛已经很小心了，依旧无法将阵型中不足的部分弥补，这的确是陷入了困境的感觉。

以往能拯救切尔西的就是阿扎尔和佩刀出鞘以及威廉救主，但是本场比赛前两人是可以制造威胁，但是都没有力拔千钧的作用。阿扎尔全场比赛有3次射门无射正，12次过人和5次被犯规，传球成功率为82.4%。上半场曼联吃到两张黄牌的确承受了一些压力，但是在洞穿球门之后就没有了吃到红牌的危险，阿扎尔也无法制造更多的威胁。

佩德罗近期的表现都不及赛季初期，连续在对阵曼城和曼联的比赛中首发出战，数据却都很一般。本场比赛他有1次射门且射正，3次过人，1次犯规和1次被犯规，传球成功率百分百，但是没有传出威胁球，也没有和阿扎尔产生更多的化学效应，只有一脚冷射令曼联门将惊慌失措，再无惊艳的表现自然也就无法帮助球队扭转局面了。

本赛季联赛中切尔西曾在主场2比2平曼联，当时是吕迪格率先破门，蓝军1球领先后连续被马夏尔两次洞穿球门，末尾巴克利进球救主，本场比赛后者在替补席坐满全场。因为巴克利之前补时最后一分钟扭转了败局，切尔西第二助理教练马尔科-伊安尼在曼联替补席前疯狂庆祝导致当时的曼联主帅穆里尼奥动怒，而当时的平局似乎就在警告当时依旧保持赛季不败的切尔西，球队的问题有待解决。

虽然曼联主帅已经更替，但是这两场比赛的对比还是可以找到一些对切尔西反思有用的内容。联赛2比2曼联的比赛中威廉和莫拉塔出战，本轮联赛杯则被替换成佩德罗和伊瓜因。联赛的比赛中蓝军的第一粒进球是角球机会，博格巴在盯人上出现问题，导致无人防守的吕迪格头球破门。曼联扳平比分的进球是阿隆索头球解围受伤倒地，马塔利用这个机会抽射被扑出，但是路易斯和科瓦契奇都没有彻底化解险情，导致阿什利杨助攻马夏尔破门，前者的传球还打中了若日尼奥偏转影响了门将的判断。可以看出这粒进球蓝军4名球员犯错，的确是战术上的漏洞所导致的。

切尔西被反超的进球是路易斯出现失误，马塔和拉什福德配合后助攻马夏尔再度建功。蓝军末尾的进球则是路易斯接阿兹皮利奎塔传球头球攻门击中立柱弹回，吕迪格头球再被门将扑出，但是却被巴克利斩获进球。路易斯是将功补过了，而那场比赛中的吕迪格的确是超常发挥了，只是本场足总杯的比赛中这员虎将也沉寂了。

切尔西2比2平曼联的比赛中阿扎尔4次射门1次射正，传6次威胁球。威廉2次射门，传4次威胁球。若日尼奥传2次威胁球，莫拉塔无射门，传2次威胁球，核心球员联赛的表现都优于本轮杯赛。联赛对阵红魔的比赛切尔西射门21比7，射正6比4，蓝军击中1次立柱，角球5比3，越位2比1，控球率62%比38%。本轮杯赛切尔西射门11比7，射正2比5，角球9比2，越位2比1，控球率67%比33%。