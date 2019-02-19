近期有一劲爆的消息成为热点，齐达内愿意接受切尔西，并提出了三大要求，这的确是令切尔西人振奋的消息，但是却也引发了诸多的思考，历任切尔西主帅都是炙手可热的名帅，但是却都没能长时间的坐稳蓝军主帅的位置，齐达内在西甲的成功未必能适应英超的残酷。齐祖提出的三个要求，切尔西老板阿布能否接受也是个问号，齐达内能否在英超和瓜迪奥拉分庭抗礼都取决于切尔西高层的决定。

虽然目前切尔西陷入了一个瓶颈中，阿扎尔的去留也存在悬念。老板阿布和高层自然知道放走阿扎尔会降低球队综合实力，无法引进合格的替代者的话，下赛季争夺联赛前四也会更加困难。因为以上这些原因齐达内的条件或许会得到阿布的重视，如果做出改变的话倒是有利于球队在引援上纳入更合适的球员。

个人是不太支持换帅的，萨里处子赛季面对问题是在所难免的，即便阿扎尔离队，球队也可以引进新的年轻的替代者，球队也可以更快速的完成新老更替，这样的话未来几个赛季才可能触及联赛和欧冠奖杯，否则年年也只有争4的可能。不过萨里的固执是很明显的，他既不肯将坎特放在更为合适的位置上，也不愿意给若日尼奥前移展现进攻端能力的机会，他对后腰位置的执拗的确已经影响到战绩了，这样下去则会导致球队再度输球，一旦无法获得前四位置就很难堪了。

更为重要的是之前每次在比赛中失分后，萨里更多提到的是球员们执行率不到位，或状态不好。哪怕是问及可能下课的问题时，萨里也会表明部分球迷认为他会下课，但是高层却没有这样的想法，可以说蓝军主帅字字句句都极其的强硬，从不反思自己的问题，这样做的确可能在战绩不佳的时候接近下课的边缘。萨里这样的做法绝对无法挽留住阿扎尔，所以切尔西想留住天王势必要请齐达内来执教蓝军。

一直以来齐达内都对阿扎尔特别看重，只是遗憾在他执教皇马期间未能将爱将纳入帐中。阿扎尔本赛季中曾数次示好皇马，并称即便齐达内离开了，自己也想完成梦想，但是近期扎球王很少发布相似的言论了，这说明他也会有一些犹豫，因为目前的皇马并没有表现出求贤若渴的样子。这个时候如果齐达内真有可能在夏季入主蓝桥的话，加上2亿以上的引援投入，或许阿扎尔真可能完成续约在蓝桥挂靴，27岁的他如果续约5年的话那就不可能离开了。

齐达内的优势是曾三个赛季连续夺得欧冠冠军，此外在皇马可以掌控更衣室，银河战舰队内的大牌球星也都对他很臣服，这说明在掌控更衣室方面法国人做的很好，这样的话入主蓝桥也可以游刃有余的掌管球队，而能避免内乱的切尔西就不会出现太大的问题。齐达内的战术理念也是得到认同的，这并不妨碍阿布实现切尔西漂亮足球的梦想，这一点同样是阿扎尔、齐达内和阿布的共同点。

齐达内提出的三个条件也很合理，但是末尾一条是所有切尔西主帅都无法获得，却又都想拥有的一个权力。第一个条件是切尔西留住阿扎尔，第二个条件是2亿英镑买人，如果部分位置需要调整的话，还需要加大引援的投入。即便第二条也有一些难度，但是阿布要想重建球队的话也是可以做到的。最大的难点是第三个条件，齐达内希望在引援问题上和现任总监玛利亚-格拉诺夫斯卡娅一样拥有发言权，这是蓝军此前没有过的事情，所以想要阿布答应不易。

虽然三个条件罗列了出来，但是齐达内也认为萨里如果拿到杯赛冠军，还是可以顺利的度过处子赛季的难题的，这也说明齐达内对入主英超豪门并不急切和渴望，第三个条件或许也仅仅是想难住切尔西高层。之前也曾传出曼联要齐祖成为新帅，他当时的回答也是模棱两可，如今曼联临时主帅也带给球队不错的战绩，夏季转正也是有可能的，所以齐达内的下一站应该不仅仅在英超。