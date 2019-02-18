曼城客场4比1拿下纽波特郡，这场比赛可以看出球队的板凳厚度，此外瓜帅想兼顾多线作战的理念也在延续着。因为目前曼城联赛争冠并不占优，所以国内的两个杯赛也是不会放弃的，但是这样做不利的一面就是可能有失分的情况出现，毕竟随后还有欧冠和联赛杯决赛的大战，任何球队都不敢于说四线都告捷的。

不过本轮曼城的对手是英乙球队纽波特郡，两队联赛排名相差82位，对手的确太弱，所以瓜帅半数主力球员出战自然可以拿下对手。本场比赛只有斯通斯、津琴科、埃德森和费尔南迪尼奥是连场出战的，不过阵容中有席尔瓦、马赫雷斯、热苏斯和萨内以及小将津琴科和福登，这样的阵容打英超的中下游球队也是可以赢球的，所以这场胜局是必然的，倒是有一粒失球该反思一下。

曼城本场比赛在第51分钟才打破僵局，可以看出上半场对手还是限制了曼城诸将的发挥，更为令人吃惊的是纽波特郡差点在上半场进球。当时比赛进行到第14分钟的时候利用界外球机会，马特得球后选择头球后蹭，巴金森头球攻门很具威胁，利好的是曼城门将很专注，所以化解了这次险情，但是他的出色无法掩盖防线的不足。

上半场数据显示曼城射门9比5，射正2比1，角球3比1，控球率78%比22%。虽然占据控球率的优势，但是球队也仅仅有2次射正球门，可以看出曼城半数主力出场的效率并不高，也可以说主队很好的限制了强队的发挥，这一点同样是曼城的隐忧，因为只要针对性做的好就可能从曼城身上拿分，弱旅或许无法做到，强队却极其可能如愿。

下半场曼城打破僵局是热苏斯传球给萨内，后者射门被扑挡后进入球网，可以用惊险来形容这粒进球，如果这粒进球再晚一些，的确可能有一场平局，因为当坚守的壁垒被打穿之后，就极其可能是一场酣胜。曼城随后的3粒进球是热苏斯助攻福登破门，同样是被扑挡后入网。末尾的两粒进球是萨内传球助攻福登再度敲开对手的射门，这粒进球更有力也更没悬念。伤停补时的进球是斯通斯直传球助攻马赫雷斯锁定进球，本场比赛萨内和福登的化学效应在末尾的时候更为明显一些。

曼城唯一的失球是在打进第二球之后，这个时间失球也是很危险的。当时拉波尔特头球解围出现了失误，被阿蒙德利用将球吊入了球门，奥塔门迪在这次防守中也慢了半拍，曼城两位悍将都被对手利用的确是出糗了。正是因为这个时间丢球了，所以随后萨内助攻福登的进球才是整场比赛中最关键的所在。

下半场曼城的效率明显提升了，所以打进3球也是必然的。曼城下半场射门14比3，射正8比2，角球5比1，全场比赛扑救2比6，控球率77%比23%，关键传球19比1，传球数696比205，越位3比0，对手门将也算是化解了不少的危机。回顾两队之间的历史数据，近3次交手曼城都赢了，共打进10球丢了2球，所以说这个对手也是延续了多年以前的顽强属性。

纽波特郡目前在英乙积分榜排名第15位，球队少赛一场。曼城在英超多赛一场的情况下排名第一位，两队实力的确是相差太多了。足总杯一向是爆冷的温床，所以这场比赛也有人们在等待一场冷门，不过瓜帅的排兵布阵是在尽可能的规避冷门的出现，所以球队才会有惊无险的拿下对手。

热苏斯总是无法真正取代阿奎罗的位置，不过每个赛季都有一些关键的表现左右赛果，因为球队本赛季四线作战，他更多时候是会在杯赛中挑起重担的。本赛季至今热苏斯已经在英超、欧冠、足总杯、联赛杯的比赛中贡献16粒进球，本场比赛助攻萨内和福登打进前两粒进球的确很关键。虽然本场比赛后热苏斯没有延续之前出场就能取得进球的高效率，但是2次助攻的关键性绝对是更高效的表现。

接下来曼城要客战沙尔克04，4天后又要和切尔西争夺联赛杯冠军，这两场比赛的也需要合理的安排阵容，瓜帅也需要应对极大的考验。因为欧冠对阵里昂的两场比赛曼城1平1负，进入淘汰赛对阵德甲劲旅依旧需要回避平局。球队本轮4比1纽波特郡，本赛季很多场大比分赢球的经历，球队先后6球拿下切尔西，5球血洗伯恩利，7球力擒罗滕汉姆，9球击败伯顿，的确够强势。接下来球队的确可能延续这样的强势，但是也可能有乐极生悲，因为本赛季除了对阵里昂不胜令人尴尬外，联赛两连败前也是毫无预兆，关键还是球员心态上和实力上能否做的到位。



