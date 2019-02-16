曼联欧冠输给大巴黎后，各种声音出来表达的不同的观点，那些赛前认为索帅该转正的人们闭口不言，那些坚定的支持者们则看好曼联客战会掀翻大巴黎，这其中就包括曼联球员埃雷拉。这员大将认为球队不会丢失士气，而且之前球队有过客场取胜的例子。不过曼联的支持者可以鼓舞士气，但是也必须承认在客场想三次洞穿大巴黎的球门是有难度的，何况博格巴吃到红牌次回合的比赛要停赛，这样一来中场核心不在增加了逆转对手的难度，只能寄望奇迹出现才行。

埃雷拉认为输球的方式没有对球队造成伤害，他认为球队控制了比赛，输球可以接受，言外之意是场面被动输球则会很伤士气。其实这也是曼联新旧两位主刷不同的执教理念，如果索帅次回合输给对手的话，曼联随后该走什么样的模式则是一个问号，防守为先是会少吃败仗避免惨败，漂亮足球则可能重复豪门意外惨败的悲剧。

上赛季的曼联在欧冠1/8决赛中客场0比0、主场1比2塞维利亚出局，上上个赛季无缘欧冠，2015/16赛季欧冠小组赛出局，小组其余三个对手是沃尔夫斯堡和埃因霍温以及莫斯科中央陆军。其实曼联近几个赛季的欧冠战绩并不好，只是曾在穆帅的带领下拿到欧联杯冠军，所以谈曾经客场逆转了对手的确是老黄历了，就如曼联名宿所预言的一样，本赛季的欧冠次回合的比赛基本是无逆转晋级的可能。

从索帅拿起曼联的教鞭，博格巴每场比赛的表现都至关重要，而今欧冠生死战要在他缺席的情况下完成逆转，这又要复制本赛季在欧冠的比赛中无中场大将的局面。倘若上演奇迹晋级，自然会弱化博格巴的威力，倘若无法晋级则说明索帅执教的曼联过度依赖博格巴的超发挥。

曼联对阵大巴黎也是法国国脚之间的PK，姆巴佩显然是星光熠熠的超强发挥，令群雄羡慕的一名小将，而博格巴的确是相形而怯。本赛季博格巴是将帅失和的焦点人物，在他有意无意间送走前任主帅之后，爆发也仅仅是英伦内战，欧冠淘汰赛第一战就因为不冷静吃到红牌，这一行为就是对球队的不负责，也被人们再度质疑。

在主场0比2不敌大巴黎的比赛中，博格巴出场89分钟只有1次射门，传2次威胁球，2次过人，41次传球的成功率只有75.61%，此外还有1次解围，3次犯规和2次被犯规。姆巴佩打满全场有4次射门3次射正命中1球，30次传球的成功率为86.67%，此外还有3次过人，3次被犯规的数据。可以看出曼联对他的防守是做足了功夫的，但是他的数据却远远高于博格巴，因为是客场征战，还有内马尔和卡瓦尼缺阵的影响，所以姆巴佩这一战的保险的确是极其关键的，赛后也受到了各方的认可。

博格巴的红牌是在比赛末尾，他在拼抢的时候和阿尔维斯相撞倒地，被主裁出示第二张黄牌罚下，很明显球员本人在吃到第一张黄牌的时候没有规避再度吃牌的危险，所以吃到红牌导致这个系列赛可能因为缺席而出局。回看博格巴的第一张黄牌，当时是上半场第25分钟的时候，马夏尔带球选择横传给拉什福德，可惜后者被断球，当维拉蒂带球的时候被拉什福德逼抢，裁判就吹了犯规，后者再度带球推进的时候再度被博格巴放倒在地，因此曼联中场核心过早的吃到了黄牌。其实对手并不是在绝对威胁的地方，作为核心球员的确该避免吃到黄牌，并不该贸然犯规，这也是博格巴个人比较任性导致的后果。

必须提及的是上 半场阿什利杨就吃到黄牌，之后也有一次和对手球员发生争执，裁判并没有对曼联球员进行处罚，否则的话红魔上半场末尾就可能少一人征战了，这样的情况博格巴应该能看到，但是却没有威胁意识，的确是很可惜的。

博格巴近期的确感觉火热，球队3比0富勒姆他打进2球，球队客场1比0莱斯特城还是他助攻拉什福德打进唯一进球。主场2比2伯恩利博格巴依旧有一球入账，足总杯3比1拿下阿森纳晋级，他末尾的射门造成切赫勉强扑出，给了马夏尔锁定胜局的机会。2比1布莱顿的比赛他打进1粒点球，1比0热刺也是他助攻拉什福德破门，4比1伯恩茅斯的比赛他梅开二度。可以看出博格巴对于曼联的重要性，所以客战大巴黎还是平常心比较好。

曼联随后还有对阵切尔西和利物浦的大战，足总杯可以适当的轮换阵容，因为对阵利物浦一战更为重要，这不仅仅是为了帮助曼城阻截红军，更是为了自己稳定前四的地位，先赛季的欧冠资格对于泅渡来说更重要。

对于曼联更为致命的绝对不是被大巴黎零封，而且一场败仗之后出现的乱象。近期一些人对桑切斯很不满，认为他不配高薪，本赛季的效率不高，这样的情况则可能导致大将离队和内部失和。其实这个矛盾点以前就曾爆发过，只是并没有导致桑切斯冬窗离队喝更多的矛盾，而今再度将输球的罪责归咎到一个替补出战的球员身上，的确是有一些偏颇。桑切斯在这场比赛中打了半场比赛，只有1次过人、1次抢断成功和16次传球的数据，传球的成功率为87.50%，输球更多的还是首发核心球员无力所致。

此外这场比赛曼联上下半场先后有两名球员因伤下场，马夏尔和林加德的意外受伤的确导致球队进攻端的威胁不够多，队友也很少制造出绝对的射门机会，这也是桑切斯无法发挥威力的一个原因。球队输球和伤病也有一定的关系，再就是主帅备战无力的原因，总之曼联接下来需要的是终结和纠错，再就是避免内部失和，要想解决一些事情还需要到赛季结束后更佳。本赛季联赛还有12轮的比赛，加上欧冠的分析，如果球队再度内乱和相互责怪的话红魔还可能陷入低迷，所以随后还是协力打好每一场比赛才好。