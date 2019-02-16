切尔西客场2比1拿下马尔默，接下来要主场迎战曼联，这是一场足总杯的比赛，萨里能否率队取得两连胜还需要从本轮欧联杯的比赛中找答案。萨里在这场客战中轮换了五名球员，巴克利和吉鲁先后破门，阿扎尔和坎特以及伊瓜因都坐上了替补席，前两位替补登场打了19和17分钟比赛，不过这样的时间也等同于热身，同样可以确保球员有充沛的体能应对随后对阵曼联的比赛。

坎特难得进入替补阵容得到休息，他在下半场第74分钟换下了若日尼奥，但是遗憾的是他并没有出现到后腰的位置，而是依旧打右前卫，这一点也很令很多球迷失望，从这个安排可以看出萨里的固执，而这样的执拗下去的确可能制造更多的压力。本场也有一粒失球，这也是胜局中的不完美，如果2球零封对手可以让次回合主场的比赛更为轻松，而2比1的比分回到主场还需要全力以赴避免冷门的出现。

科瓦契奇初来切尔西的表现还是有看点的，但是赛季至今可以发现他的不足，体能上和速度上还是有一些力不从心。本场的唯一失球和他有关，当时马尔默赢得反击机会，罗森贝里一脚斜传助攻克里斯蒂安森破门，算是为次回合的比赛保留一些悬念。科瓦西奇在比赛中多数是追不上的，这次反击会同样是因为速度不及只能看着对手轻松破门，他在这个位置是存在不足的，如果能和坎特联合出战自然会不同。本场比赛中如果坎特替补出战被安排在在后腰就可以游刃有余的解决问题，可惜的是萨里却置这位大将于不顾的确令人费解。

这场比赛切尔西射门11比15，射正4比2，控球率73%比15%，角球6比8，关键传球10比8，越位4比1，可以看出对手并不是没有机会，而且在造越位陷阱方面做得不错。本赛季切尔西开局阶段的表现多数一般，慢热也是接下来需要克服的问题，本场面对全场紧逼式防守模式还是比较快得找到了缺口，在上半场就洞穿了球门。末尾的失球则再度显露了球队防线的短板，这一点是本赛季蓝军最大的隐忧，这取决于萨里何时走出自己的执拗。

本场比赛的第一粒进球是佩德罗右路传中助攻巴克利破门，对手的漏防让切尔西大将在无人防守的情况下轻松破门，这粒进球足以提升球队和巴克利本人的自信心，毕竟蓝军急需要一场胜仗来振奋士气，因为随后的比赛中还有两场大战要打。第二粒进球是下半场第58分钟打进的，巴克利同样参与了这粒进球，当时他分球给威廉，后者传中球助攻吉鲁脚后跟破门，这位锋霸虽然为球队登场并不多，但是进球的效率却是极高的，萨里也该合理的使用好吉鲁和伊瓜因，因为随后还有对阵曼联和曼联以及热刺的比赛，一周双赛必须对阵容进行调整，人员安排的灵动性也需要做的更足，因为如果对手都能摸透你的人员部署的话，强强对话还是无法能全取三分的。

这场欧联杯的客战吉鲁打满全场有7次射门2次射正命中1球，传1次威胁球，31次传球的成功率为74.19%，3次抢断，2次犯规和被犯规。可以看出吉鲁在比赛得到射门的机会较多，而且这员大将很喜欢超难度的进球，这其中脚后跟进球和助攻也是比较多的，高难度的动作也具备欺骗性。

威廉上轮休战，本轮出场71分钟，传3次威胁球，送1次助攻，35次传球的成功率为88.57%，2次过人，1次解围，3次被犯规，队内大腿对于比赛的走势还是起到了关键作用的，因为本轮的表现人们也更不理解萨里为什么会在对阵曼城的比赛弃用了威廉。

若日尼奥出场52分钟，有1次过人，1次解围和2次抢断，52次传球的成功率为90.38%。换下若日尼奥的坎特只出场17分钟有17次传球，成功率为82.35%，1次抢断成功，1次犯规。巴克利在强强对话中有严重的错误，但是输球并没有影响他的发挥，本场比赛3次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，3次过人，1次抢断成功，4次解围，1次犯规和3次被犯规，48次传球的成功率为89.58%，寄望这员并不完美的大将能否在随后的比赛中发挥威力。 切尔西一直缺少重炮手远射破门的球员，巴克利是具备这个能力的，但是比赛中很少选择这个优势威胁球门，所以随后的比赛中也需要巴克利能把握住自己脚下的机会成为真正的重炮手。虽然巴克利对阵强队还需要累积经验，但是不可否认的是他对阵中下游球队的威胁，接下来寄望这员虎将可以延续本场的强势效应，因为曾经对阵曼联有一粒进球，所以接下来对阵曼联的比赛有望再度发威。



