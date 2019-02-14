欧冠拉开帷幕，英超双雄出战，曼联0比2不敌大巴黎，热刺却意外的3比0斩落德甲老大多特蒙德，这的确是一边欢喜一边忧，索帅品尝到执教曼联的首场败仗，波帅却在力证自己的实力和目前这支球队的能力。其实热刺在欧冠的比赛中时常大爆发，曾经让国米遭遇疼痛，也曾让皇马陷入两场不胜的尴尬，不过那些比赛都没有凌晨一战3球零封多特痛快，赛后热刺的支持者甚至认为球队小组赛大难不死，现今又零封劲敌有了冠军相。

曼联坐镇主场0比2输球的确不该，因为在内马尔和卡瓦尼都缺阵的情况下没能拿分，还付出红牌的代价，这个系列赛是极难逆转了，索帅也的确是该反省了。事实证明在英超的处子赛季中，诸多主帅都需要经历一段时间的低迷才能真正适应整个赛季的艰难，可以在次赛季站稳脚跟就算不错的了。 热刺在主场迎战多特蒙德一战也是备受瞩目的，多特蒙德队长罗伊斯缺席首回合的比赛对于球队的影响比较大。德甲榜首球队近期遭遇了4场不胜的尴尬，接下来无法重回到连胜模式的话，德甲联赛榜首的位置也有危险了。

目前的热刺稳居英超联赛第三的位置，多特蒙德则排名德甲第一位，比第二的拜仁多5分。本赛季大黄蜂的表现不俗，欧冠的战绩也优于热刺，小组赛6轮积13分，取得4胜1平1负的战绩以小组第一身份晋级淘汰赛。热刺欧冠小组赛6轮仅积8分，侥幸以小组第二的身份晋级，联赛也仅仅排名第三，所以这场德甲榜首和英超老三的比赛的赛果也是很意外。

罗伊斯是因为大腿伤势的缘故无法出战的，球队首回合客战丢了3球的确够致命，哪怕有一粒客场进球都有利于球队回到主场扭转局面。现在的情况多特蒙德需要在次回合回到主场的比赛中打进4球，且不失球才能晋级，或还对手一个3比0后，在加时赛和点球大战中一较高下，不过球队想零封热刺也有难度。欧冠小组赛多特打进10球，仅丢了2球，球队那段时间的确是攻防俱佳，没料到淘汰赛首战就大比分输球了。

值得一提的是多特蒙德在本赛季德甲联赛中也同样没有大比分输球，本赛季开启后在2018年多线作战的比赛中，多特蒙德只有7场不胜，其余的21场比赛全部取胜对手。这其中多特先后客场0比0汉诺威96、1比1霍芬海姆、1比2杜塞尔多夫，主场2比2柏林赫塔。此外在德国杯2比2柏林赫塔，欧冠客场0比2不敌马竞、主场0比0布鲁日。进入2019年开启4连胜，只是欧冠开打前的三场比赛遭遇困顿3轮不胜，球队先是客场1比1被法兰克福逼平，随后德国杯5比7不敌比莱美，上轮联赛主场3比3平霍芬海姆，后面这个对手本赛季两次交战多特都带走一分，的确是克星。

热刺本赛季欧冠6轮比赛打进9球，丢了10球，失球数的确证明防线的问题很大。热刺本赛季曾经承受3连败的压力，球队先后以1比2的比分不敌利物浦、国米和布莱顿，中间这场是欧冠的比赛。此后还曾在欧冠主场2比4不敌巴萨、客场2比2埃因霍温，之后回到联赛主场0比1曼城、2比4阿森纳、欧冠客场1比1巴萨，最为凄惨的是2018年最后一场比赛居然在主场1比3不敌狼队。进入2019年三连胜之后主场0比1不敌曼联，随后联赛杯3比6被切尔西淘汰，接着足总杯客场0比2被水晶宫淘汰，随后则是4连胜轻装前进，波帅更在意联赛和欧冠的争夺，这样的取舍也是必要，不过同时也暴露轮换阵容的情况下球队板凳实力不足的问题。

热刺拿下多特蒙德得益于孙兴慜的发挥，这员大将还是大黄蜂的克星，此前10次对阵多特打进8球，本轮又是下半场打破僵局的第一功臣，因为上半场热刺4次射门无射正，而多特蒙德则是4次射门都射正，客队的威力更大，而孙兴慜可以在下半场一开场就进球了，这一球就挫伤了客队的信心，也令对手陷入了慌乱中，否则也不可能颗粒无收惨败回家。这粒进球是因为阿什拉夫被断球，维尔亨通传中助攻韩国人破门，所以说强强对话除了比进攻端的锐利，还要看谁先出错。

随后的两粒进球是维尔通亨和略伦特，两粒进球都和埃里克森有关，第83分钟的进球是傲立刻森左脚远射被挡后分球给奥利耶，后者一脚斜传球助攻队友破门。末尾的进球是埃里克森开角球助攻队友锁定胜局，这位关键先生也是热刺阵中最得力的大将。这场比赛孙兴慜打了89分钟的比赛，2次射门1次射正就打进1球，2次过人，3次犯规、1次被犯规，21次传球的成功率为85.71%。埃里克森打满全场有5次射门1次射正，送出1次助攻，51次传球的成功率为86.27%，1次过人，对于多特的威胁最大，如果没有末尾的两球，这场比赛还有平局的可能。

多特方面格策打满全场无射门，只穿2次威胁球，2次过人和2次抢断1次成功，1次抢断，2次解围，46次传球的成功率为84.78%。普利西奇登场88分钟只有1次射门且射正，6次过人，4次被犯规，32次传球的成功率93.75%。桑乔出场88分钟只传1次威胁球，4次过人，3次被犯规。从数据中可以看出热刺防线对于他多特核心球员的限制是很明显的，所以这场胜仗不仅仅两大核心表现出色。孙兴慜目前已经连续4场都有进球，这员大将如果延续这样的强势效应的话，对于热刺双线作战是有助力的，波切蒂诺一直无法给予球队一座冠军奖杯，本赛季欧冠持续目前的强势的确是有一些希望了。



