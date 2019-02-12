曼城血洗切尔西之后暂居榜首，蓝军却因为净胜球的劣势落到了积分榜第六位，这的确是惨痛的事实，那些梦想蓝色旗帜成为英超主色调的美梦是破灭了，因为曼城也很可能无法蝉联联赛冠军。蓝月亮目前也仅仅是多赛一场才能暂时登顶，利物浦随后一战拿下曼联的话就可以再度3分领跑。双红会开战的时候曼城的确可以坐山观虎斗，寄望曼联新帅可以助自己一臂之力，因为一场打进6球，曼城净胜球优势也比红军多了10球，这也是瓜帅想得到的结果，但是球队想要雄霸第一的位置却只能寄望利物浦两次犯错才行，因为本赛季两强交战曼城1胜1平保持不败，已经无法用直接对阵来决定冠军归属了。

曼联新帅入主后至今不败，只有一场平局是主场2比2平伯恩利，不过10胜1平的对手多是中下游球队，强强对话只有两场，红魔客场1比0小胜热刺之后3比1阿森纳。值得一提的是球队被伯恩利逼平后的两场比赛都零封了对手，红魔客场1比0和3比1拿下莱斯特城和富勒姆，索帅继任之后客战能力的确上升了。不过曼联和利物浦的大战必然和对阵其他球队不同，志在夺冠的克洛普是不允许球队在这场比赛中有失分的，所以索帅的首败也可能很快到来。

接下来曼联的赛程比较魔鬼，欧冠要主场迎战大巴黎，虽然内马尔无法出战，但是法甲老大的阵容配置也是很强的，在联赛无忧的情况下全力博欧冠还是有客场拿分的实力的。欧冠比赛后曼联要客场对阵切尔西，这是足总杯的一场比赛，为了备战随后联赛对阵利物浦的比赛，曼联新帅势必要在杯赛汇总进行轮换，所以也可能失分和输球。必须承认的是接下来的这三场比赛是对索帅的大考，所以三场比赛有失分情况是必然的，就看索帅如何取舍。

利物浦接下来的两场比赛都是强强对话，好在球队国内杯赛都已经出局，只需要打好欧冠和联赛的比赛即可，主场迎战拜仁自然要全力以赴，保定小胜或不失球就比较满意。欧冠赛后4天休息时间足够，所以对战红魔也并不需要太多的轮换，因为英超球队基本已经适应了一周双赛的赛程。比起三线作战的曼城、切尔西、曼联，克洛普的球队在赛程上是比较轻松一些，但是在内心也是有压力的，因为从切尔西无法阻截曼城开始，利物浦人知道必须靠自己了，因为曼城随后联赛对阵强队只有客战曼联。

阿森纳随后的赛程最舒服，这段时间倒是可能乘机追分，因为近期其他球队都有强强对话，唯独阿森纳只有欧联杯对阵巴特两回合的比赛，随后联赛也是主场先后迎战南安普顿和伯恩茅斯。不过这段蜜月赛程之后枪手也要先后对阵热刺和曼联，这两场比赛极其可能失分。

切尔西接下来除了欧联杯两次对阵马尔默的比赛，中间还有主场对阵曼联的足总杯的比赛，随后继续在主场打对阵布莱顿和热刺，这两场比赛中间还有联赛杯决赛对阵曼城的比赛。赛程是很密集的，只是接下来的6场比赛除了首回合对阵马尔默是客场作战外，其余5场比赛都在蓝桥迎战对手，这对于萨里和切尔西来说都是利好的。对于切尔西来说也需要取舍，联赛杯拼冠和联赛争夺前四更为重要一些。

曼城接下来是三个客场的比赛，虽然对阵的是弱旅但是更可能有冷门的出现。球队先要打足总杯对阵纽波特郡的比赛，这一战势必要多数替补出战。随后是客战沙尔克04的欧冠淘汰赛首回合的比赛，赛后4天就要客战切尔西，和蓝军争夺联赛杯的奖杯，因为主场血洗这个争冠对手，这场比赛势必要更为艰苦。这场比赛后曼城先后对阵西汉姆、伯恩茅斯和沃特福德，这段时间赛程上和阿森纳一样比较轻松一些，唯一令曼城人担心的是近6场比赛4场都是客场作战，曼城本赛季失分的比赛多数是客场。

热刺接下来欧冠的任务比较难一些，因为本赛季的多特蒙德是很出色的，所以首回合即便占据主场也有失分的可能。利好的是近期群雄都有大战，而热刺却都是对阵中下游球队，所以斩获三连胜的佳绩也能提升士气。不过接下来的赛程是比较魔鬼的，对阵多特之后热刺要先后对阵伯恩利和切尔西以及阿森纳，战罢枪手后就要客战多特蒙德。伦敦双雄加上大黄蜂的确会令波帅倍感压力，16天要打5场比赛，有4场都是强强对话，热刺的确可能在这段时间内失分。

曼城现在和利物浦同积65分排名联赛第一和第二，热刺5分之差位居第二，曼联比热刺少9分，随后的切尔西和阿森纳比红魔少一分，热刺是双雄争冠的搅局者，若两强连续失分波切蒂诺的球队的确还有争冠的机会。另外三强基本不可能指望前三的球队三连败，所以稳固第四的位置和跻身第四是当务之急。净胜球方面争4的三强都相近，所以每轮比赛全取三分是第一位的，否则可能赛季前四不保。