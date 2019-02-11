英超双蓝会曼城6比0拿下切尔西，赛后很多人认为切尔西会让萨里下课，因为这是球队一向处理危机的方式，不过从目前看俱乐部高层还会给萨里一些时间，接下来就球队内部如何度过难关。0比2和6比0其实只是数字，更为确定的是两队都各自被对手零封了一次，不同的是瓜帅执教曼城时间更久，阵容更为雄厚，且有主场之利。切尔西的主帅萨里是处子赛季，阵容上最为低效的锋线刚刚补充，伊瓜因本场是第三次为切尔西而战，低迷属性不及已经离队的莫拉塔。蓝军阵中最失常的莫过于阿隆索，本场比赛刚刚伤愈的吕迪格表现也不好，甚至不及克里斯滕森。种种对比很说明问题，一边倒的认为切尔西无药可救明显是偏颇的。

作为英超的豪门球队自然必须经历一些挫败，并在随后重拾霸气，换帅后只能缓解目前的压力，对于球队有害无益。这场惨败后人们一定忽略了萨里执教初期带给切尔西的惊喜，三线作战的18场不败纪录和12轮联赛不败战绩。输给热刺之前的切尔西只先后0比0平西汉姆、1比1平利物浦、2比2曼联、0比0埃弗顿，这四场平局中平弱旅有一些不该，但是目前的英超豪门哪一支球队没有被弱旅爆冷过？蓝军平红军是末尾防守没能限制蓝军旧将所致，平曼联一战则很惊险，也是第一次暴露了球队的不足，但是却也是不失血性气质的一战。

必须承认的是萨里初入英超的这份成绩单是很令人满意的，强强对话平局对于处子赛季的萨里来说是正常的。或许就是因为萨里的开局太过于顺利，从注重防守转换传控打法的过程太轻松，华丽转身完全锐变只是梦里说话，事实上球队的隐患还是存在的，只是并没有得到重视。因为就连主帅也会认为英超不过如此，事实证明只有在经历了英超完整的处子赛季之后的主帅们才能真正的领略到第一联赛的痛感和快感。萨里本轮是品尝了苦涩的滋味，就看看他是不是能静心反思了。

不过一场败仗绝对不可以将萨里的执教理念全盘否定，球队除了锋线该进补外，阿隆索的替补始终是一个极难解决的问题，本轮的第一粒失球就是和他相关，替换他登场的埃莫森也好不到哪里去，这个位置更需要的是更有实力的球员。无论谁来执教球队，这位位置的补强今夏必须解决。

切尔西不败纪录被打破之后，蓝军欧联杯平了一场，然后主场0比1不敌莱斯特城，因为并不涉及外战晋级，平局被忽略了，因为并不是大比分输球，不敌狐狸城的比赛也被淡忘了。只是随后进入2019年之后，当三线作战的赛程更为密集的时期，萨里却坚持三线不放弃，这样的策略和处子赛季没有经验导致了进入2019年的多场不胜。

切尔西新年至今的10场比赛中球队5胜1平4负，杯赛只是客场0比1热刺，回到主场6比3淘汰了对手，蓝军更多的是联赛中的失分情况比较严重，所以导致现在的排名。蓝军先后在主场0比0南安普顿、0比2阿森纳、0比4伯恩茅斯都是杯赛和联赛均需要分心的时候失分的，本轮输曼城前球队刚刚在主场5比0大胜哈德斯，应该说这场胜仗也导致球队整体对本轮大战备战不足，有点轻视了曼城这个对手的强大。

本赛季对阵争冠集团的比赛，切尔西主场3比2阿森纳、1比1利物浦、2比2曼联，客场1比3热刺、主场2比0曼城、客场0比2阿森纳、0比6曼城。可以看出蓝军和阿森纳以及曼城都是各自拿下了主场的比赛，对阵曼联和利物浦都是不相上下。联赛杯还曾客场2比1淘汰红军，此后的联赛杯还曾以0比1和6比3的比分淘汰了热刺进军决赛。综上所述可以看出切尔西强强对话的战绩并不差，因为除了阿森纳之外，其余对手都是已经完成磨合的球队，而切尔西尚且处于和主帅的磨合期。

谁都知道瓜帅和萨里是彼此欣赏的，哪怕在赛前也是彼此称赞的，但是瓜帅一定没有想到赛季第一次被零封和联赛第一场败仗是在萨里手里，后者更没有想到自己执教生涯的耻辱一战也是瓜迪奥拉所赐。曼城之所以必须痛杀切尔西也是因为球队目前的压力，本轮不胜就将位居第二，如果输球了，利物浦一旦在随后的比赛中赢球就将扩大分差，可能6分差距，这也是想争冠的曼城不能接受的事实。即便现在曼城多赛一场也仅仅是同积分，所以主场赢球和刷净胜球优势也是形势所迫，同时也揭示了曼城现在的困顿，而这一切都是从切尔西2球零封曼城开始的。

曼城本赛季首败是欧冠主场1比2不敌里昂，那场比赛阿奎罗哑火，德布劳内没有出场。此后0比0平利物浦阿奎罗一样是低效的，只打了66分钟的比赛，德布劳内依旧缺席。欧冠2比2里昂的比赛中阿奎罗多半场低迷，只在第83分钟才打进一球，帮助球队拿到1分回家，德布劳内依旧缺席。0比2不敌切尔西阿奎罗和德布劳内都伤停，可以看出曼城对这两人的依赖性。

此后曼城2比3爆冷不敌水晶宫一战，阿奎罗和德布劳内是替补出战，当时球队已经1比3落后，末尾德布劳内打进一球算是挽回了一些颜面。1比2不敌莱斯特城承受两连败的曼城的确是够惨的，这场比赛德布劳内和阿奎罗都是首发打满全场，但是却受困于防线的低迷。这样的情况和本轮双蓝会相同，即便核心球员再努力，也不及防守错漏送分太快酿成的恶果。近期的曼城只1比2不敌纽卡，这场比赛和上一次输球一样都是率先破门，却被灌了两球饮恨输球，比赛中阿奎罗先声夺人，奈何防守不利导致输球。值得一提曼城后面这两场输球的比赛阿奎罗和德布劳内都是首发出战的，球队均显露无力，所以曼城的问题除了对于这两人的依赖外，还有防线上的疏漏，这些都将是球队夺冠的绊脚石。

就对阵切尔西的两场比赛来看，阿奎罗和德布劳内的作用的确很明显。首次交锋没有这两位大将在阵中，曼城即便射门次数多于切尔西，也只能接受无进球输球的结果。那场比赛斯特林、萨内、席尔瓦和马赫雷斯都有首发出战的，球队14次射门4次射正却无一斩获，或许人们也该想想那场比赛中的曼城球员是否如本轮的切尔西一样是非常态的表现。

回看蓝桥零封曼城一战，第一粒进球和威廉相关，但是巴西人本场却没有首发，那场比赛中是威廉在禁区左侧传中球形成威胁，被对手顶出后阿隆索得球找到阿扎尔，后者传中助攻坎特破门，当时曼城防守对法国人无限制，所以进球很轻松。上半场一球落后对于强大的曼城来说应该不算什么，下半场一定能扳回来，可是曼城球员却没能做到，原因是即便一球领先对手，切尔西的防线依旧扎得很稳，所以曼城无缝可钻。比赛末尾反而是替补登场的巴克利为球队赢得角球机会，阿扎尔开出的角球被路易斯头球破门锁定了胜局。蓝军主场的防守做的是很足的，但是本轮客场却是漏洞大开，这显然是心态上的轻视了对手，要不就是临场短路无法自拔，更不想承认的是部分球员摆烂希望主帅下课。

值得一提的是这两次交锋的首发上两队都有变化，我们可以从中找出一些答案。切尔西主场2比0曼城的首发是凯帕、阿斯皮利奎塔、路易斯、吕迪格、阿隆索、坎特、若日尼奥、科瓦契奇、佩德罗、阿扎尔、威廉，奇克和巴克利替补登场。本轮比赛巴克利、伊瓜因首发，科瓦契奇和威廉替补。两个人员上的变化就酿成了惨剧，不能排除两大将的表现对于球队的影响，但是轮换两人绝对不是输球的唯一因素，更多的还是打法上无变化被瓜帅吃透了，对手都从单后腰的薄弱点下手，还有边路球员的鲁莽。

曼城方面客场输给切尔西的首发是埃德森、沃克尔、斯通斯、拉波尔特、德尔夫、贝尔纳多、费尔南迪尼奥、席尔瓦、马赫雷斯、斯特林、萨内。京多安和热苏斯替补出场。本轮比赛津琴科、京多安、德布劳内、阿奎罗取代了德尔夫、席尔瓦、马赫雷斯、萨内，4个人员上的变化除了大比分赢球，还有数据上的绝对优势。本场替补登场的是热苏斯和席尔瓦以及马赫雷斯，替补出战的席尔瓦和热苏斯还联手制造了斯特林的梅开二度。

综上所述切尔西惨败是有原因的，但是不该全盘抹黑，曼城虽然酣胜，但是并不代表球队再度接近了无敌，下一轮同样可能遭遇冷雨。切尔西的支持者绝对不仅仅是在取胜对手之后唱赞歌的，还应该是球队惨败后依旧支持球队的坚定者，阿布请萨里入主蓝桥绝对不是要继续防守反击的，漂亮足球的愿望很美好，但是现实却是残酷的，路上也有荆棘，需要所有的蓝血人协力前行。



