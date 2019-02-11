切尔西客场0比6不敌曼城，瓜帅算是完成了复仇，不过萨里也用自己方式回击了对手，他赛后拒绝和瓜帅握手直接回到了更衣室。接下来的比赛就要看萨里如果面对目前的危机，如果还仅仅是将所有问题都归咎到球员身上的话，那么他的帅位的确会不稳了。切尔西曾经在2007年10月27日联赛第11轮的比赛中6比0大胜曼城，当时是穆帅下课，格兰特率队虐杀了曼城，那场比赛兰帕德助攻埃辛和德罗巴破门，下半场德罗巴、乔科尔、卡劳和舍普琴科各进一球血洗曼城，让对手无比的疼痛，时隔12年曼城才复制的同样的比分血洗切尔西，这个时间也是够久的。其实大比分输球在每支豪门球队的历史上都曾出现过，最为重要的还是在经历挫败后如何做出改变并重拾霸气。切尔西本赛季还有联赛杯对阵曼城的比赛要打，萨里本场的行为已经在宣战，下一次碰面势必会更竭力拼冠。
很多虐杀都是有原因的，因为本赛季首次交战切尔西主场2比0零封当时的榜首球队，曼城输球后也被迫让出了第一的位置，直到现在依旧被利物浦压着，这种疼痛相信曼城人感受更为深刻，所以本轮比赛曼城是竭力杀戮了对手，自然2比0远远不够，6比0或许才能尽兴。不过这样一来只能增加两队的仇恨，和下一次面对切尔西的难度，而蓝军则可能从耻辱中得到反思，继而在随后完成复仇。
目前曼城多赛一场的情况下和利物浦同分，如果红军接下来有一直连胜的话，曼城本轮赢球也无法斩获联赛冠军，所以本轮对于曼城来说只是心理上得到安慰罢了，因为这并不是一场定胜负的夺冠之战。联赛还有12轮，切尔西最紧迫的任务是重新夺回前四的位置，目前切尔西排名联赛第六，和阿森纳同分，比曼联少一分，比第三的热刺少10分，所以目标定位重返第四比较合理。切尔西随后还要在足总杯对阵曼联，随后联赛杯决赛战罢曼城后要还要在联赛对阵热刺，球队的赛程可谓魔鬼，切尔西最需要的是萨里的改变和球员们的支持，否则最终受损的只有球队而不是某个个体。
2017/18赛季利物浦曾在客场0比5惨败曼城脚下，当时一定没有人能想到利物浦回到主场4比3拿下曼城，并且在欧冠淘汰赛两回合的比赛中以3比0和2比1的比分送对手出局。当赛季的红军完成对曼城的三连斩，所以蓝军本轮的惨败并不是世界末日，切尔西的支持者更该关心的是随后球队的变化。
萨里是固执的，这一点是众所周知的，目前就需要他在困境中反思后作出改变，必须承认的是输曼城前球队就曾在客场0比4不敌伯恩茅斯，两场比赛相比下来大比分不敌弱旅更为悲惨。毕竟目前切尔西的阵容实力不及曼城，却强于伯恩茅斯很多倍，意外爆冷早就揭示了球队的问题，所以本轮惨败等同于一台必须做的手术，需要萨里亲自操刀挖出毒瘤。
本场比赛蓝军多人犯错送分，第一粒失球是阿隆索没回到位置，斯特林过早的打破僵局，随后是阿奎罗的世界波破门，只是因为他此前错失一次良机，所以尝试远射却意外得手，蓝军防线显然对这个点防守不足。阿奎罗面对切尔西的比赛中进球比较多，对于这个克星必须严防，但是本场比赛防守上始终无法限制他的发挥，所以被虐杀也就成为了必然。
切尔西的第三粒失球是巴克利犯错，禁区内有对手球员，路易斯头球解围出来的球，他却再度顶回门前，给了阿奎罗进球的机会，这个失误是低级的，球队也为此付出了代价，因为3比0的比分已经等同于锁定了胜局。第四粒失球是吕迪格解围不彻底却被无人防守的京多安伺机进球，漏防的问题再度显露了出来。下半场阿斯皮利奎塔出错送点，阿奎罗再度建功，最稳健的大将都送分了，球队惨败也就成为必然。
大比分落后，萨里只是换上了科瓦契奇、奇克和埃莫森，却将昔年大腿级的威廉放在板凳上，这样的选择也是末尾再度丢球的主因，成全的是斯特林刷数据成功。从所有失球中可以看到有多少人犯错，所以指望阿扎尔和比较低迷的佩德罗救主的确无可能，那些埋怨阿扎尔的人们可以闭上嘴巴了，虽然他内心想加盟皇马，但是这并不代表他在比赛中不竭尽全力。
昔年的英超豪门球队碰面中有火药味十足的比赛，这就是因为彼此间有很多恩怨和大比分的虐杀，所以才会在碰面时分外眼红，本轮惨败曼城脚下之后，下一次碰面也会有更为激烈的拼战和火爆画面的。蓝军现在需要做出变化的是若日尼奥的位置，让他前提坎特回到后腰位置是一个选择，让他和坎特换位后，让坎特和科瓦契奇打双后腰也是一种尝试。无论是什么样的尝试都好于墨守成规一套阵容打天下，希望赛后的萨里明白这一点。
很多切尔西的支持者无法接受这样大比分的输球，而事实上强强对话输球也很平常，大比分输球只能证明本场比赛是失了常态的一战。接下来最重要的还是主帅和球员们在这场比赛中获得了什么。萨里如果可以进行一些改变的话，本赛季的切尔西还有能力重返前四，球员们如果知耻后勇的话，也可能在联赛杯决赛的比赛中复仇曼城。
对于处子赛季的萨里来说如何快速的纠错最为重要，只是一向固执的他能否顺应形势作出改变是个问号。阿扎尔在切尔西陷入这样困境之后，能否在随后的赛程中力挽狂澜也是关键所在。
当切尔西主帅遭遇困境的时期，老板阿布曾多次选择让主帅下课来解决危机，虽然这之后的确斩获了比其他豪门球队更多的奖杯，但是却不利用球队随后长远的发展，所以个人是不支持频繁换帅的，只是更多的寄望主帅改变。切尔西队内的核心球员们一直被诟病在和主帅有矛盾和不同见解的时候，会故意输球送主帅下课离开，个人认为这才是最不该出现的现象，所以俱乐部高层更该支持主帅，给予时间，因为换任何一位主帅执教都会遭遇问题，目前的英超的确比以往更激烈，想轻松保持前四的位置已经无可能了。
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