切尔西客场0比6不敌曼城，瓜帅算是完成了复仇，不过萨里也用自己方式回击了对手，他赛后拒绝和瓜帅握手直接回到了更衣室。接下来的比赛就要看萨里如果面对目前的危机，如果还仅仅是将所有问题都归咎到球员身上的话，那么他的帅位的确会不稳了。切尔西曾经在2007年10月27日联赛第11轮的比赛中6比0大胜曼城，当时是穆帅下课，格兰特率队虐杀了曼城，那场比赛兰帕德助攻埃辛和德罗巴破门，下半场德罗巴、乔科尔、卡劳和舍普琴科各进一球血洗曼城，让对手无比的疼痛，时隔12年曼城才复制的同样的比分血洗切尔西，这个时间也是够久的。其实大比分输球在每支豪门球队的历史上都曾出现过，最为重要的还是在经历挫败后如何做出改变并重拾霸气。切尔西本赛季还有联赛杯对阵曼城的比赛要打，萨里本场的行为已经在宣战，下一次碰面势必会更竭力拼冠。

很多虐杀都是有原因的，因为本赛季首次交战切尔西主场2比0零封当时的榜首球队，曼城输球后也被迫让出了第一的位置，直到现在依旧被利物浦压着，这种疼痛相信曼城人感受更为深刻，所以本轮比赛曼城是竭力杀戮了对手，自然2比0远远不够，6比0或许才能尽兴。不过这样一来只能增加两队的仇恨，和下一次面对切尔西的难度，而蓝军则可能从耻辱中得到反思，继而在随后完成复仇。

目前曼城多赛一场的情况下和利物浦同分，如果红军接下来有一直连胜的话，曼城本轮赢球也无法斩获联赛冠军，所以本轮对于曼城来说只是心理上得到安慰罢了，因为这并不是一场定胜负的夺冠之战。联赛还有12轮，切尔西最紧迫的任务是重新夺回前四的位置，目前切尔西排名联赛第六，和阿森纳同分，比曼联少一分，比第三的热刺少10分，所以目标定位重返第四比较合理。切尔西随后还要在足总杯对阵曼联，随后联赛杯决赛战罢曼城后要还要在联赛对阵热刺，球队的赛程可谓魔鬼，切尔西最需要的是萨里的改变和球员们的支持，否则最终受损的只有球队而不是某个个体。

2017/18赛季利物浦曾在客场0比5惨败曼城脚下，当时一定没有人能想到利物浦回到主场4比3拿下曼城，并且在欧冠淘汰赛两回合的比赛中以3比0和2比1的比分送对手出局。当赛季的红军完成对曼城的三连斩，所以蓝军本轮的惨败并不是世界末日，切尔西的支持者更该关心的是随后球队的变化。

萨里是固执的，这一点是众所周知的，目前就需要他在困境中反思后作出改变，必须承认的是输曼城前球队就曾在客场0比4不敌伯恩茅斯，两场比赛相比下来大比分不敌弱旅更为悲惨。毕竟目前切尔西的阵容实力不及曼城，却强于伯恩茅斯很多倍，意外爆冷早就揭示了球队的问题，所以本轮惨败等同于一台必须做的手术，需要萨里亲自操刀挖出毒瘤。

本场比赛蓝军多人犯错送分，第一粒失球是阿隆索没回到位置，斯特林过早的打破僵局，随后是阿奎罗的世界波破门，只是因为他此前错失一次良机，所以尝试远射却意外得手，蓝军防线显然对这个点防守不足。阿奎罗面对切尔西的比赛中进球比较多，对于这个克星必须严防，但是本场比赛防守上始终无法限制他的发挥，所以被虐杀也就成为了必然。

切尔西的第三粒失球是巴克利犯错，禁区内有对手球员，路易斯头球解围出来的球，他却再度顶回门前，给了阿奎罗进球的机会，这个失误是低级的，球队也为此付出了代价，因为3比0的比分已经等同于锁定了胜局。第四粒失球是吕迪格解围不彻底却被无人防守的京多安伺机进球，漏防的问题再度显露了出来。下半场阿斯皮利奎塔出错送点，阿奎罗再度建功，最稳健的大将都送分了，球队惨败也就成为必然。

大比分落后，萨里只是换上了科瓦契奇、奇克和埃莫森，却将昔年大腿级的威廉放在板凳上，这样的选择也是末尾再度丢球的主因，成全的是斯特林刷数据成功。从所有失球中可以看到有多少人犯错，所以指望阿扎尔和比较低迷的佩德罗救主的确无可能，那些埋怨阿扎尔的人们可以闭上嘴巴了，虽然他内心想加盟皇马，但是这并不代表他在比赛中不竭尽全力。

昔年的英超豪门球队碰面中有火药味十足的比赛，这就是因为彼此间有很多恩怨和大比分的虐杀，所以才会在碰面时分外眼红，本轮惨败曼城脚下之后，下一次碰面也会有更为激烈的拼战和火爆画面的。蓝军现在需要做出变化的是若日尼奥的位置，让他前提坎特回到后腰位置是一个选择，让他和坎特换位后，让坎特和科瓦契奇打双后腰也是一种尝试。无论是什么样的尝试都好于墨守成规一套阵容打天下，希望赛后的萨里明白这一点。

很多切尔西的支持者无法接受这样大比分的输球，而事实上强强对话输球也很平常，大比分输球只能证明本场比赛是失了常态的一战。接下来最重要的还是主帅和球员们在这场比赛中获得了什么。萨里如果可以进行一些改变的话，本赛季的切尔西还有能力重返前四，球员们如果知耻后勇的话，也可能在联赛杯决赛的比赛中复仇曼城。

对于处子赛季的萨里来说如何快速的纠错最为重要，只是一向固执的他能否顺应形势作出改变是个问号。阿扎尔在切尔西陷入这样困境之后，能否在随后的赛程中力挽狂澜也是关键所在。