本轮英超曼城迎战切尔西的比赛极其关键，对于主队来说是关乎榜首的排名，对于切尔西来说则是争四关键战，如果输球就将落到第六位，这显然是俱乐部无法接受的排名，因此双方都会竭力博三分。这一战瓜帅的压力应该更大一些，因为两队上一次交战是切尔西2比0拿下了曼城，也给了利物浦雄踞榜首的机会。现在榜首之争依旧激烈，如果再被切尔西拿下就可能被利物浦所利用，球队也可能因此错失联赛的冠军奖杯。

利物浦进入2019年不断犯错导致积分优势被缩小，如果再获得一次机会则可能不会再度出错，那样的话曼城就极难反超对手，加上热刺和曼联近期的稳健，英超前两位的球队也很有压力。目前的曼城和榜首的利物浦依旧有3分差距，切尔西目前排名第五，已经被多赛一场的曼联超越，分差为一分，这样的排名也让这场双蓝会更加激烈。

两队近期都有被弱旅爆冷拿分，曼城曾客场1比2不敌纽卡斯尔，切尔西也是客场0比4惨败给伯恩茅斯，两队主场战绩都优于客场，所以切尔西在这个方面的压力比较大，对于萨里来说或许平局回家也是可以接受的。曼城进入2019年之后暴露一些问题，中场和后防线的问题更多一些。1比2不敌纽卡一战中对手在左路传中最终打进一球，防线没有第一时间彻底化解险情酿恶果，容东的进球还是产生了折射之后入网的，防守球员的站位也不好，所以才会变相助攻对手破门。

费尔南迪尼奥一直是瓜帅所倚重的大将，但是输纽卡一战就是他在本方禁区边缘丢球后对朗斯塔夫犯规送点球大礼，球队因此爆冷输球。上轮联赛曼城3比1力挫阿森纳，但是被枪手打进一球则是角球防守不利导致的，当时托雷拉爱出角球，蒙雷亚尔前点头球后蹭助攻科斯切尔尼头槌建功。蓝军想拿下这场比赛也需要从定位球上下手，曼城则需要在这一点也需做得更到位才行。

蓝军上一次拿下曼城的两粒进球都很精彩，第一次是威廉左侧传中被顶出，阿隆索传给阿扎尔，后者再度传中助攻坎特破门，左路施压在曼城身上很奏效，也是球队的软肋，本轮比赛必须从这点下手。下半场接近尾声的时候切尔西第一次角球机会，阿扎尔开出助攻路易斯头球锁定胜局。这次角球机会是巴克利外围射门击中马赫雷斯获得的，所以本轮依旧需要信任巴克利。有趣的是蓝军的两粒进球一次是上半场第一次射门，一次是全场第一次角球机会，却都能转换为进球，可见看出切尔西的战术选择是对路的，把握机会的能力高于曼城。

那场比赛数据显示，切尔西射门8比14，射正5比4，角球1比13，关键传球7比9，扑救4比3，蓝军上半场防守严密，下半场进攻的机会更多。伊瓜因加盟切尔西之后渐入佳境，本场比赛他的表现也是极其关键的，因为上一次拿下曼城是无锋阵，本轮比赛变阵后也有一些情况需要主帅随时调整。切尔西上轮联赛5比0拿下哈德斯一战激活了进攻端的能量，坎特助攻伊瓜因推射先拔头筹，阿斯皮利奎塔制造点球。下半场巴克利反击助攻阿扎尔破门，末尾进球是阿扎尔和坎特传球配合后助攻伊瓜因上演梅开二度的好戏。可以看出切尔西阵中的关键先生有4位，坎特、伊瓜因、巴克利和阿扎尔也将成为本轮大战的关键，希望萨里可以给巴克利首发的机会。