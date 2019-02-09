英超本轮比赛除了曼城和切尔西的大战，最为重要的还有利物浦主场迎战伯恩茅斯的比赛，因为曼城先赛一场已经因为净胜球的优势暂居榜首，所以红军能否继续雄踞榜首就要看本轮比赛的表现，如果输球就将让出榜首位置。因为红军近6场比赛只赢了2场，近两轮联赛连平的对手也都是弱旅，所以人们都在担心利物浦话可能失分。

之前西汉姆和莱斯特城能逼平利物浦主要限制了萨拉赫的发挥，所以伯恩茅斯也可能继续这样部署，以期待阻截利物浦继续前进的脚步。因为此前两场平局是主客场都有失分，所以本轮比赛主场优势也不是很明显。伯恩茅斯目前排名联赛第10位，本赛季对阵争冠集团的球队的战绩是1胜7负，球队分别客场0比2切尔西、1比3曼城、0比5热刺、1比4曼联，主场1比2曼联和阿森纳，0比4利物浦，4比0切尔西。此外联赛杯客场0比1切尔西出局，因为球队近期曾力挫蓝军，利物浦的确需要防备这支劲旅爆冷豪门。

因为本赛季第一次交战利物浦有绝对优势，所以本场伯恩茅斯平局当赢，就看球队防守是不是到位了。利物浦2018年失分的比赛都是对阵强队，这其中主场失分的比赛是联赛杯1比2不敌切尔西、联赛0比0曼城，可以看出红军主场的优势还是很明显的。进入2019年4场比赛失分，也只有1场比赛是主场作战，对阵的是本赛季从在曼城和切尔西身上拿分的莱斯特城，这样的情况也是可以理解的。

利物浦上轮平局的唯一失球是安德森任意球直传助攻安东尼奥轻松破门，红军领先后6分钟就失分，防守上需要承担责任。值得一提的是这位射手还是红军克星，因为近7次对阵利物浦这员虎将打进5球，红军防线对于他的限制很无力，所以总能被其洞穿球门。上场比赛这员虎将只有1次射门就打进一球，还有4次过人，2次抢断1次成功，1次解围，的确是效率极高。

萨拉赫在上一场比赛中的无力感更多一些，打满全场的他有4次射门2次佘恒，3次过人，29次传球的成功率82.76%，1次解围，射门次数是全场最多，2次射正没能破门酿成平局的结果。利物浦近些年有两个赛季都迫近冠军奖杯，但是最终冲刺阶段都功败垂成的确很可惜，本赛季依旧需要规避重蹈覆辙。

利物浦三核是重中之重，埃及人无法发挥作用的时刻，菲尔米诺始终是可能扭转败局的关键先生，但是上轮比赛巴西人登场75分钟也仅仅有一次射门，传1次威胁球，3次过人。马内2次射门全部射正打进1球，表现要优于另外两位核心球员，不过翻看本赛季的比赛过程，马内末尾救主的次数较少，所以被追平比分后无法扭转局面也并不意外。

虽然伯恩茅斯曾在切尔西身上拿到3分，但是上轮联赛客场0比2不敌卡迪夫城，状态有一些不稳，这也将影响本轮比赛的战绩。伯恩茅斯上一次取胜利物浦是2016年12月，两队近3次联赛交锋伯恩茅斯都输了，更为凄惨的是球队不仅仅0进球，还丢了11球，利物浦很显然是对手的克星。此外利物浦近期主场对阵伯恩茅斯的战绩是5胜1平没有败绩，这样的优势也可能帮助球队全取三分。

近期豪门球队都有伤病困扰，上轮比赛亨德森、维纳尔杜姆和阿诺德三员大将伤停，本轮比赛前都已经参与训练，的确可能在本轮出战。目前队内无缘本轮比赛的还有洛夫伦、张伯伦和戈麦斯。伯恩茅斯同样有伤病干扰，本轮缺阵的有威尔逊、布鲁克斯、弗朗西斯、刘易斯-库克伤缺，克莱因因为一些条款无法出战本轮比赛，如此多的人员无法出场也会对劲旅造成影响。