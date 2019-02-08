曼城2比0拿下埃弗顿暂列积分榜首位，利物浦本轮将坐镇主场对阵伯恩茅斯，红军爆冷的可能性不高，但是也不是毫无可能，所以曼城还需要等待对手犯错才能真正的重回榜首。埃弗顿本赛季对阵6大豪门无胜绩，只逼平了切尔西，曼城上次主场3比1拿下太妃糖，本轮2比0零封对手，从比分上看似轻松实则不然。因为曼城本场比赛的两粒进球是上下半场补时阶段才破门的，球队末尾时刻才锁定了胜局，接下来对阵切尔西想连胜会有一定的难度。

这场比赛曼城的第一粒进球是半场补时阶段才破门，埃弗顿的防守可谓密不透风，拉波尔特的进球是来自于席尔瓦的任意球传中机会，悍将头槌建功，这个时间进球的确很关键，同时也可以规避平局的可能。埃弗顿本赛季整体表现不及上赛季，但是防守的专注度却依旧能给强队制造难题，所以曼城下半场也是在第97分钟才由德布劳内一脚直传球送热苏斯单刀球机会，所幸的是巴西人没浪费这次机会。

半场数据的显示，曼城射门7比2，射正1比0，角球3比3，控球率68.2比31.8%，越位5比0，曼城本赛季对阵群雄的上半场很少有这样的低效数据，仅仅1次射正和1次击中门框也的确有点少。不过1次射门就破门了，曼城的运气的确也好于对手，埃弗顿无射正也证明球队无法形成威胁，只是一味死守。

下半场数据显示曼城射门8比2，射正3比1，越位1比0，角球3比2，制造机会方面明显优于上半场，能让对手全场只有1次射正也说明曼城防线本轮比赛的表现不错。本场比赛曼城方面做了三个换人调整，第59分钟用斯特林换下萨内，第80分钟用热苏斯换下阿奎罗，德布劳内则是在第89分钟才被换上，而后者登场8分钟就助攻队友破门，这样的效率的确够高的。当时比利时人抢断成功后一脚直传球直接找到热苏斯，后者挑射建功，皮克福德被击中却无法阻挡皮球入网，足以证明这次射门是力道十足的。

德布劳内一直都是球队最为重要的一员，瓜帅本场最后这个换人也是笃定了一个信念，他并不想守住1比0的比分，只是派上一名防守球员加固防线，而是想更多的控制比赛，期待再入一球锁定胜局，所以他用德布劳内的用意很深远。相信本场比赛后瓜帅也会很庆幸自己选对了人，德布劳内在本场比赛中并没有更多的消耗体能，也能更加从容的应对随后主场对阵切尔西的大战。

赛后有人认为超长的补时造就德布劳内和热苏斯的关键性，瓜帅换人神准也是因为超长补时更为明显，不过诚实的说倘若没有超长的补时，曼城会更早全取三分，瓜帅也不会在场边那样的焦虑。毕竟目前的争冠形势很激烈，球队绝对不能再度失分，所以曼城全队的压力显然是大于对手的，因此超长补时也不是球队想要的。

本场比赛萨内和斯通斯轮换出场，瓜帅并没有做出更多的人员调整，也是在表明他对本轮比赛的重视，因为4天后曼城就要和切尔西开战，其实按照平时的排兵布阵的话，瓜帅会做更多人的轮换。本场比赛萨内打了59分钟的比赛只有1次射门，传1次威胁球，2次过人，主帅对于他的表现是不满意的，所以第一个换人就是将他换下。斯通斯本场比赛有1次过人，2次抢断1次成功，4次解围，表现是不错的，接下来对阵切尔西也可能连场首发。

其他球员的表现中，贝纳尔多2次射门1次射正，3次过人，传1次威胁球，1次抢断成功，表现中规中矩没有太多的亮点。阿奎罗踢了80分钟的比赛有2次射门，3次过人，1次抢断，表现也很一般。席尔瓦打了89分钟的比赛1次助攻2次射门，传1次威胁球，他和德布劳内都是本场的关键，接下来对阵切尔西瓜帅会更信任双核中的哪一个也很关键。

曼城上次对阵切尔西德布劳内伤停，瓜帅启用的首发是埃德森、沃克尔、拉波尔特、斯通斯、德尔夫、贝尔纳多、费尔南迪尼奥、席尔瓦、马赫雷斯、斯特林、萨内。可惜的是球队客战被对手零封，所以接下来一战德布劳内势必会首发出战面对旧主的。不过曼城本场的表现总体上有点低迷，这一点也可能成为6分战的隐患所在。



