近期的英超豪门都有意外失分的现象，在曼城主场3比1拿下阿森纳之后，榜首的利物浦却爆冷平局，红军1比1平西汉姆是赛前所有人无法想到的。本轮战罢利物浦和第二的曼城也只3优势，第四的切尔西和榜首的红军有12分的差距，第三的热刺比曼城少2分，超越阿森纳的曼联也只比切尔西少2分。这也预示着前五的球队分差很小，一轮比赛就可能改变目前的排名，克洛普的球队丢失了之前绝对的领先优势，本赛季英超争霸依旧更看好曼城。

进入2019年利物浦的战绩是2胜2平2负，这里面有一场足总杯爆冷不敌弱旅的比赛，其余5场则都是联赛，2胜2平1负的战绩的确是本赛季至今为止失分最多的月份。相比之下曼联这段时间失分最少，2019年的7场比赛的战绩是6胜1平，球队得以逼近前四。阿森纳近7场比赛4胜3负，联赛3胜2负，目前排名第六位，输曼城一战更能证实强强对话中枪手的弱势面，看来温格离开后的阿森纳还需要继续为争夺第四苦苦挣扎。

曼城近期的赛程最为密集，进入2019年的9场比赛球队取得8胜1负的战绩，就一场败仗险些被利物浦拉大分差，所幸对手平局才让瓜帅度过这次难关。切尔西和曼城赛程相同，9场比赛5胜1平3负，联赛2胜1平2负，三场比赛失分的确很危险，所幸的是6大豪门都有不稳的情况出现，所以切尔西依旧能稳住第四的位置。

曼城随后的赛程也是比较魔鬼的，因为球队接下来将客战埃弗顿，随后回到主场迎战切尔西后就是欧冠淘汰赛开打，球队需要客战德甲劲旅沙尔克04。这三支球队的确可能从瓜帅身上抢分，因为本赛季曼城客场爆冷的次数要对于主场，蓝月亮需要规避客战再度失分，对阵切尔西一战，曼城即便坐拥主场之利，想要轻松拿下对手也比较难。

不过曼城力挫阿森纳一战是很提气的，阿奎罗上演帽子戏法的表现堪为完美，球队倚重大腿发挥的习惯还没有改变。瓜帅和埃梅里此前就有多次碰面，两人率队交战的11场比赛瓜帅获得7胜4平的佳绩，这也说明瓜帅在针对性方面的做得更好。这场比赛曼城轮换3人，阿森纳则只有2个人员上的变化，双方都比较小心翼翼的感觉。

曼城这场比赛采用的是先发制人模式，开场46秒就利用传中球洞穿阿森纳的球门，这种模式显然是瓜帅赛前就制定好的，阿奎罗除了打进第一球外，还有一次突破禁区被穆斯塔菲放倒在地，虽然这次倒地并没有获得点球判罚，但是足以显示曼城进攻端对于阿森纳的威胁。虽然阿森纳利用角球机会由科斯切尔尼在第11分钟的时候就扳平了比分，但是上半场进攻端的威胁依旧是曼城占据绝对的优势。半场数据显示曼城射门6比4，射正4比2，角球4比2，不过越位也是4比0，主队心态比较急切也是很明显的，不过能在上半场2比1再度取得领先，从把控机会的效率上也是曼城更占优。

曼城的第二粒进球是斯特林和京多安的配合，末尾由斯特林下底传中助攻阿奎罗轻松破门，小快灵做机会的能力也有提升，阿奎罗效率高也需要感谢队友送出的绝佳机会。曼城的第三粒进球和斯特林也相关，他利用传中球导致阿森纳门将出现失误，莱诺扑挡皮球后打中阿奎罗滚入球网，因为阿奎罗失去重心倒地并不是主动手球，所以裁判没做判罚也是正确的。

虽然针对这粒进球引发了一些质疑，但是阿森纳的支持者也必须承认在第61分钟丢了第三球之后，如果球队进攻端如果有更为出色的发挥，依旧可以缩小分差，末尾也可能拿到一场平局。令人失望的是随后的阿森纳并没有制造更多的威胁，下半场数据就很说明问题，阿森纳下半场射门0比13，射正0比8，角球0比0，越位0比1，无射门无射正，这样的低效的确够凄惨的。更为重要的是全场比赛阿森纳的扑救次数是9比1，不是门将如此出色的表现，球队可能丢更多的球。

赛后阿奎罗备受瞩目，争冠集团的内战中他的表现的确优于其他球员。本场比赛阿奎罗出场81分钟4次射门全部射正打进3球，4次过人，2次抢断，2次被犯规，27次传球的成功率是92.59%，这样的状态的确最佳。拉卡泽特也是阿森纳的绝对大腿，本场比赛他无射门，只传1次威胁球，29次传球的成功率为58.62%，1次过人，4次犯规，2次被犯规，的确是低效的表现。

阿森纳全场比赛的2次射正，1次是出场了66分的科拉希纳茨，1次是利用定位球得分的科斯切尔尼，奥巴梅扬也只有1次射门无射正，可以看出阿森纳进攻球员集体陷入了低迷中。替补登场的拉姆塞和丹尼斯苏亚雷斯都没有射门，板凳奇兵也没奏效，球队自然只能接受败仗。