凌晨联赛杯1/4决赛曼城客场拿下狐狸城完成晋级，这场比赛两队常规时间战成1比1战平，最终点球大战3比1淘汰对手晋级4强的确可喜可贺。这一战还是揭示了狐狸城的顽强的，曼城方面德布劳内复出后第一次回到首发位置，登场71分钟贡献一粒进球，整体表现可圈可点，这一点也是球队晋级外的第二重喜。

曼联主帅下课，曼城却再度晋级，曼彻斯特双雄的对比的确令人感慨不已，目前的曼城已经被瓜帅打造成一支稳健华丽的球队，队内的诸将的实力也都得到提升。德布劳内曾经在蓝桥不得穆帅重用，而近几个赛季已经在曼城证明自己，更成为炙手可热的球星。本赛季即便先后遭遇两次伤病，但是一旦复出就能帮助球队致胜对手，这的确是瓜帅慧眼识珠所致。

这场联赛杯的比赛中曼城派出了多数替补，只有德布劳内、阿奎罗领衔出战，这两位大将都是刚刚伤愈复出，可以率队晋级的确证明球队板凳深度也是很厚的，两位核心球员的状态也比预期的好。本场比赛斯特林、京多安、热苏斯分别在第66、71、76分钟替补登场，这样的上场时间除了帮助球队顺利晋级外，也能让核心球员保持较好的状态，可谓一举两得。

这场比赛曼城射门12比7，射正3比2，角球7比3，越位3比7，扑救1比2，球队轮换9人也能保持这样的数据优势，或许也只有曼城可以做到。本赛季的莱斯特城17轮联赛积22分，战绩是6胜4负的7，打进21球，失21球，位列联赛第12位，不过球队对阵争冠集团的比赛都输了，但是都不是大比分输球。

本场的不易还有天气情况的影响，大雨中鏖战对于双方都是考验，对于复出的德布劳内和阿奎多同样如此。但是令人没有想到的是上半场第14分钟德布劳内就进球了，当时他接奥塔门迪传球选择过掉防守球员洞穿球门，个人能力的确因为伤病而减弱。进球后德布劳内还利用传球帮助队友迪亚斯完成一次射门，这次射门被扑出后马赫雷斯也有次补射可惜打高了。此后丁丁还利用个人能力制造定位球机会，上半场表现最好的就是德布劳内。

下半场开场不久曼城就获得单刀机会，可惜阿奎罗的射门被门将扑出，如果曼城大腿也能和德布劳内一样善于把握机会的话，球队可以更早的锁定胜局了。下半场中段球队不断赢得角球机会，进攻端形成的机会也不少，但是距离进球总是差之毫厘，这之后瓜帅做出换人调整，换人也是因为下半场莱斯特城进攻加强，曼城的防线也有一些险情。

德布劳内本场除了有一粒进球，下半场防守上也很积极和到位，或许是出于对德布劳内的保护，瓜帅随后用京多安换下了丁丁，但是核心下场2分钟曼城就失球了。当时恩迪迪一脚长传球找到阿尔布莱顿，后者加速并甩开防守球员直接射门将比分扳平，除了曼城防守出现纰漏外，德布劳内在球场上的作用也很明显，就本场而言的确最为关键。