12月18日曼联官方宣布主帅穆里尼奥下课，本赛季开启之后球队就风波不断，曼联高层还是没能坚持到赛季结束就送走了主帅，这其中有最重要的两个因素。第一是球队非常难看的输给利物浦，第二是主帅执意让博格巴坐了三场板凳，哪怕是双红会这样的大战也不肯让步，第三是球队欧冠抽到大巴黎，一旦淘汰赛开战曼联不做改变的话还可能遭遇惨败。三件事情综合在一起就令曼联高层痛下决心拿下主帅，接下来的继任者则引发了各界的猜想，而对于穆帅再度下课也是众所纷纭。

曼联高层做出这个决定也是艰难的，之所以这样说是因为目前赋闲的名帅不多，齐达内很难接下这个重任，而温格和孔蒂都无可能成为继任者，所以和曼联有渊源且目前有执教经验的教练就可能成为曼联新帅。自然球迷们更期待带给皇马三座欧冠奖杯的齐达内重振红魔的雄风，此外比较合适的还有马竞主帅西蒙尼，只是这两人都不易得到。

其实从爵爷退休之后，红魔主帅就是一个高危的职业，此前的三任主帅都制造了一些耻辱记录，同时将爵爷时代的很多优势数据作古，所以执教过程中的难度是大于其他俱乐部的。莫耶斯是唯一没能给球队带来冠军的主帅，继任者范加尔只给曼联带来一座足总杯。随后穆帅继任先后带给红魔联赛杯和欧联杯两座奖杯，也是在斩获欧联杯冠军之后赢得了俱乐部高层的支持，本赛季是穆帅执教红魔的第三个赛季，无奈的是葡萄牙人并不能避免穆三年下课的命运。

有相关的名宿认为曼联在穆帅55岁生日给他的一份延长合同是错误的，因为这样让主帅更加有恃无恐，在和球员产生隔阂之后，并没有很快的解决问题，并希望俱乐部更全力的支持主帅的决定，这样的偏执也导致目前曼联的战绩和排名。虽然不是所有人都会认为曼联高层对于主帅的信任也成为本赛季的一个导火索，但是这一点的确是内因。从再度重返蓝桥后的一系列举动和到本赛季的一些固执，两个赛季都有相同之处，结果是一样的下课离开，不知道下一站开启之后的穆帅是否还会任性下去。

本赛季截至目前为止曼联17轮积26分位列联赛第6，战绩是7胜5平5负，打进29球，丢了29球，如此多的失球数也是曼联很少有的耻辱纪录，因为上赛季曼联联赛共丢了28球，而本赛季赛程还没有过半失球数就已经超出，这的确是以稳健著称的穆帅执教球队的数据。欧冠1/8决赛曼联抽到大巴黎，本来如果两回合拿下对手晋级的话还可以自救，可惜曼联高层的决定让穆帅没有机会为己正名了。接下来无论谁继任或当救火主帅都需全力拼欧冠资格，欧战的淘汰赛倒是可能放弃。

事实上本赛季穆帅曾经遭遇下课危机，当时曼联遭遇4场不胜的尴尬战绩，球队1比1狼队、0比3西汉姆、0比0瓦伦西亚，中间还曾在联赛杯9比10被德比郡淘汰。不过因为关键战曼联3比2拿下纽卡展露血性气质，随后又在蓝桥2比2平切尔西，所以穆帅本赛季的第一道难关是度过了。不过随后的战绩依旧不稳，球队随后至今双线作战的战绩是5胜3平4负，这期间的联赛战绩3胜3平2负，距离前四越来越远，这也是曼联高层的极限。

其实穆帅下课的最大问题还是内部失和，从马夏尔到博格巴，球队的一些核心球员都对主帅有一些怨念，而穆帅并没有很及时的解决队内的矛盾。当他想和博格巴聊的时候，球员选择不配合，而当博格巴也有一些收敛之后，一旦战绩不佳主帅先将矛头指向了中场核心，这也让其他人都看到两人无法缓和，可以说曼联选择了留下年轻的博格巴。

穆帅此前有无数成功登顶的时刻，无论是波尔图、切尔西、国米和皇马还是曼联，夺冠赛季都是众志成城，而战绩不佳导致下课的赛季都是内部失和，只是穆帅如此聪明却让旧戏不断重复令人不解。穆一期全队都拥戴穆帅，国米的三冠王更是让球队上下都将主帅视为救星，至今依旧感恩，而且穆帅的下一站也很可能就是意甲的国米，只是在皇马和曼联却不可能有那样的臣服和信任，因为这两支球队都是一等一的豪门，他们不仅仅要胜利和冠军，还要漂亮的打法。在英超可以长时间执教一支球队的只有爵爷和温格，因为他们曾制造辉煌，也很竭力的度过艰难的赛季，更为重要的是他们在俱乐部的权利也大于其他主帅，也有能力掌控更衣室，这一点至关重要。