



欧冠1/8决赛抽签结果出来，英超四强只有曼城的签运好，因为瓜帅的球队抽中德甲的沙尔克04，这支球队本赛季联赛表现低迷，目前排名在德甲的第13位，虽然该队欧冠小组赛晋级，但是以球队实力很难阻挡曼城晋级。曼联遭遇大巴黎的确是很难完成晋级的，法甲老大联赛排名榜首，战绩14胜2平至今不败，球队可以全心在欧冠拼战。曼联联赛排名第6，欧冠抽中大巴黎的确是腹背受敌。

利物浦抽到了拜仁也是势均力敌，虽然德甲老大本赛季表现不佳，目前只排在德甲第三位，和榜首的多特蒙德有9分差距，但是正因为如此球队才会在欧冠中更玩命。这两支球队对碰应该是五五开，要依照核心球员进入淘汰赛阶段的状态好坏来定赛果。英超红军的优势是小组赛就遭遇了大巴黎和那不勒斯这样的强劲对手，所以进入淘汰赛遭遇强队也不会不适应。拜仁小组赛对手是阿贾克斯、本菲卡和雅典AEK，三支球队实力较弱，所以淘汰赛遭遇状态正佳的利物浦则可能失分或出局。

上赛季利物浦淘汰赛遭遇的是波尔图和曼城，一个实力较弱，一个是同联赛对手，克洛普针对性方面做的很到位。必须提及的是利物浦是上赛季杀入欧冠决赛的球队，本赛季联赛至今不败，欧冠小组赛还在主场拿下了大巴黎，所以从这一点上看利物浦的胜算更高一些。

拜仁上赛季1/8决赛抽中大礼包贝西克塔斯，随后对阵塞维利亚，半决赛则被皇马1比2、2比2淘汰，球队遭遇夺冠热门球队则显露无力很明显。因为利物浦上赛季决赛也被皇马3比1拿下夺冠，所以两强在银河战舰的身上都丢了3球，这一点倒是不相上下。不过本赛季拜仁联赛低迷，利物浦则位居英超榜首，就本赛季表现来看明显是红军更强。

今夏世界杯上德国队的无力，加上此前欧国联比赛中德国队的低迷都在力证拜仁队内的德国国脚们的状态不佳，从而导致国家队频频遇冷，所以拜仁本赛季想筹谋欧冠奖杯的确更难一些。球队近期的战绩多是依靠罗本的发挥，欧冠赛场也需要靠荷兰人站出来决定比赛。

英超两强想晋级都有难度，热刺也好不到哪里去，因为波切蒂诺的球队涉险进入欧冠淘汰赛之后居然要碰德甲榜首球队多特蒙德，球队想晋级的确有难度。本赛季多特在德甲的15轮比赛中的战绩是12胜3平，打进41球，丢了15球，比第三的拜仁多9分。欧冠小组赛6轮4胜1平1负，打进10球，仅失2球，以小组第一晋级淘汰赛，大黄蜂的确更强势一些。热刺虽然小组赛客场平巴萨，但是那是因为对手已经锁定小组第一无欲无求，所以那场比赛并不能成为热刺欧冠傲娇的资本。

不过抛开本赛季热刺欧冠的状态不说，球队对阵多特还是有一些小的利好面的。因为上赛季两队就曾在欧冠小组赛中相遇，热刺首轮主场3比1拿下多特，随后的第三轮和第四轮又先后1比1、3比1皇马，第五轮客场2比1按下多特，对大黄蜂完成双杀的确是有克星味道的，这一历史战绩也将成为本赛季再度碰面的经验和资本。

热刺上赛季1/8决赛被尤文2比2和1比2淘汰，多特蒙德则因为热刺而没有晋级淘汰赛，本赛季再度碰面也有复仇的想法。必须承认的是本赛季的大黄蜂比上赛季更强，波切蒂诺的热刺需要小心应对。

综上所述英超四强想杀入1/4决赛不易，曼城和利物浦的可能性更大一些。其他对阵中尤文可拿下马竞晋级，巴萨拿下里昂，皇马对阵阿贾克斯出现冷门的几率不大，倒是罗马对阵波尔图很难预判，不过无论谁晋级都将是1/4决赛中的大礼包。如果如预测的一样的话，晋级1/4决赛的球队中有英超曼城、利物浦，西甲皇马和巴萨，意甲尤文，德甲多特，法甲大巴黎再加一个罗马或波尔图，这样的话最终晋级半决赛的就会有西甲和英超各一支球队，这倒是不错的结果。



