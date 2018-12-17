本轮英超的确够戏剧，切尔西客场2比1布莱顿也是险胜，蓝军半场2球领先的优势下居然在下半场失球，比赛末尾也有一些险情出现，对阵弱旅这样的状态也令球迷不满。萨里连续两轮联赛祭出三小阵容，对阵弱旅还沿用这样的打法也引发了质疑，蓝军主帅的执拗不仅仅是坚持单后腰，再加上弃用中锋打阿扎尔、威廉和佩德罗的三小阵型，但是这种执拗都有不稳定因素令人担心。

本场比赛科瓦契奇有明显的失误，阿隆索的状态也不是很好，不过主帅是不会给埃莫森联赛首发的位置的，好在欧联杯可以派遣多数替补出战，还能顺利度过一周双赛的考验。不过随后欧联杯进入淘汰赛，球队遭遇的对手也越来越强，那个时候轮换阵容的选择则会更难。

切尔西险胜弱旅的同时阿森纳却爆冷被保级队南安普顿拿下，22场不败战绩也作古了，这场比赛更力证了在英超征战的不易，蓝军和枪手主帅本赛季都初入英超，接下来的魔鬼赛程也会考验两人的执教和应变能力。本轮切尔西的这场客战阿扎尔传射建功，终结此前的12场球荒，联赛开始之初阿扎尔频频建功曾经一度雄踞射手榜第一的位置，如今再度进球也能增加球队的胜率。

阿扎尔本人一直不在意自己的个人数据，他更希望帮助球队获胜和斩获冠军。近两场联赛中的表现都很关键，本场比赛他上半场就传射建功，第一球是阿扎尔在禁区内射门被封堵后，再度强行突破后移交斜传球助攻佩德罗空门得手，这的确是个人能力和判断力到位的体现。第二球则是威廉后场拦截后送出的机会，阿扎尔直接单刀赴会扩大领先优势，前场三名核心球员这样的进攻效率也会让主帅更笃定这套阵容。

之前在孔蒂时代也曾做过这样的尝试，当时阿扎尔并不满意这样的阵型，而今萨里再度启用这样的打法，不知道陷入转会传闻的阿扎尔内心是什么样的想法。目前球队祭出这样的阵型取得两连胜自然没有异议，而一旦遭遇败仗的话就会引发诸多的后续问题。其实打中下游球队还是可以信任高中锋的，即便莫拉塔遭遇伤病或因为其他因素无法出战，吉鲁近期的表现的确胜任首发的重任。

本场比赛阿扎尔打了83分钟的比赛，有2次射门1次射正打进1球，送出1次助攻，44次传球成功率81.82%，7次过人，3次被犯规，可谓是极其关键的表现。在比赛中阿扎尔遭遇对手严防，甚至被放倒在地，但是对手依旧无法彻底限制他的发挥，切尔西对于比利时人的依赖性是很明显的。

除了造两粒进球外，其实阿扎尔还制造了一些机会。比赛开始不久来自吕迪格的直传球，阿扎尔故意一漏给到佩德罗，可惜队友没有拿到球错失了这次射门机会。随后是若日尼奥的直传球，阿扎尔转身被对手放倒为球队赢得定位球机会。之后阿扎尔两度得球都传给科瓦契奇，奈何对手反抢很及时所以并没有形成射门。上半场中段很有威胁的一次进攻机会也是阿扎尔送出的，阿隆索得球后在禁区形成一次射门，就是蓝军这样持续的施压之后制造了进球，阿扎尔在其中的作用很明显。

下半场切尔西依旧在加强进攻，阿扎尔传球帮助阿隆索一脚抽射击中立柱弹回之后，对手乘机扳回一球，切尔西防线松散是很明显的，所以才会被布莱顿三人组撕开了防线斩获进球。当时是格罗斯的右路传中球，伯纳多在远点头球顶回助攻马奇将球打进，路易斯的防守慢了一拍。

本赛季17轮联赛切尔西丢了14球，比曼城多4球，比利物浦多7球，防守端的稳健还是应该加强。虽然各界都对切尔西单后腰产生质疑，并认为这样下去对切尔西战绩不利，不过萨里其实已经作出了针对性的部署。从本轮比赛中可以看出坎特会及时回防弥补若日尼奥的空档，同时还可以发挥他在进攻端的能力，这是一种兼备的方式，就近两场比赛来看效果还是不错的。

本轮比赛中坎特传1次威胁球，65次传球成功率90.77%，1次过人，1次抢断成功，1次解围。目前坎特和阿扎尔的默契度也很足，下半场比赛中来自阿兹皮利奎塔的传中球，坎特和阿扎尔有意的漏球，给了佩德罗射门的机会，可惜佩刀的射门高出了。布莱顿本场有主场优势，比赛中也获得了一些反击机会，但是有坎特坐镇还是总能很及时的化解险情，拦截方面的能力并不是无用之地。