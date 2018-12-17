本轮英超大战是双红会，利物浦主场3比1拿下曼联后继续稳居联赛第一，这场比赛的过程也让人们信服克洛普的能力和红军核心球员的关键性。萨拉赫再度在6分战中证明了自己的强大，本场比赛他虽然没有进球，但是在比赛中传3次威胁球就送出1次助攻也足以证明他的能力，而且比赛中所制造的威胁也令对手防线头疼。本赛季的曼城被人们誉为牢不可破，本轮比赛早早赢球静等利物浦出错，但是红军却用完胜曼联来告诉所有人本赛季的红军最有可能斩获联赛的冠军奖杯。

本场比赛数据更能证明利物浦的绝对优势，全场比赛红军射门36比6，射正11比2，角球13比2，黄牌0比2，这样的优势数据也证明了曼联的无力，因为即便是对阵英超的中下游球队也没有这样一边倒的数据优势。上轮联赛利物浦4比0大胜伯恩茅斯，红军射门10比6，射正4比2，角球6比6，所以本轮双红会的数据成为曼联的痛点也是必然的。本场的射门数据超过了曼城此前的最高数据，瓜帅也同样需要重新审视利物浦。

本轮输球后曼联高层虽然没有做出任何决定，但是也必须接受本赛季曼联很难拿到前四的尴尬局面了。欧冠抽签曼联抽到了大巴黎，接下来欧战两回合也将定生死，要想淘汰内马尔领衔的大巴黎太不容易。这场双红会的比赛后穆帅以红魔阵容不及利物浦强大作为输球的理由，此外还有诸多的伤病成为借口，不过人们还是会质疑穆帅将动用大笔资金纳入的中场核心博格巴放在板凳上的做法，此外本场出场的球员竭尽全力却输得悲惨，也折射出本赛曼联的前景是灰暗的。

穆帅执教生涯有许多辉煌时刻，但是本赛季却陷入了前所未有的困境中，穆帅一向在临场应变和换人上奏效，本场比赛却不及克洛普的运筹。穆帅下半场第一时间派遣费莱尼登场，因为这员大将本赛季数次完成救主，下半场开始就做出这样的调整也是寄望悍将急需发挥作用，但是这员虎将明显不及克洛普换上的沙奇里关键，后者登场连进两球成为本场的操控者，穆帅也只能接受一场败仗。

费莱尼本场打了半场比赛，只有1次和门，1次过人，4次抢断1次成功，2次解围，2次犯规，2次被犯规，22次传球成功率是31.82%，悍将并没能发挥关键作用。沙奇里打了20分钟的比赛，2次射门全部命中，传1次威胁球，2次过人，1次抢断成功，17次传球成功率70.59%，相比之下高低很明显。

诚然这场比赛和雨战相关，和利物浦坐拥主场也相关，更和沙奇里打进的两球都有折射相关，这样的运气也是很少见的，但是全场利物浦所占据的优势的确比预想的更多，持续的进攻威胁下的确能制造进球。曼联进攻端制造的机会极少和中场球员的发挥相关，无法制造更多的进攻机会，锋线无法进球也是必然的。

本场比赛卢卡库打满全场没有射门，传2次威胁球，1次过人，4次解围，2次犯规。林加德打了85分钟的比赛有2次射门1次射正，3次过人，2次解围，本场比赛他打进扳平比分的进球。当时卢卡库传中球，利物浦门将因为雨天湿滑扑球脱手，林加德抓住这次机会将球打进，随后还有一次机会可能再度帮红魔建功的，可惜林加德的射门打高了。

强强对话除了比进攻端的效率，的确也在比谁先犯错，谁犯错的次数更多，就本场比赛而言曼联的错漏的确更多。沙奇里下半场登场，曼联对他的盯防明显不到位。阿什利杨本场的防守的确够积极，但是防守沙奇里明显是慢了半拍，最后时刻居然目送对手将球打进，自己站位不好产生折射还影响了德赫亚的判断。如果这粒失球后可以严防住沙奇里，曼联还有机会再度扳平比分，但是防守偏偏在7分钟后再度被同一对手洞穿球门，这一次被击禅产生折射的是拜利，曼联大将们第二次帮助沙奇里破门，这一球则杀死了比赛的悬念。

本场比赛结束后曼联排在积分榜第6位，和利物浦的分差为19分，战绩为7胜5平5负，打进29球，失29球，失球是前十球队中最多的，同时也是英超球队第五多的球队。从数据中可以看出球队防线上的问题可不仅仅是在强强对话中出现了纰漏，主帅也没能解决这个问题，这也不是近期的伤病情况所累，穆帅和球员们还是需要更多的总结问题。至于博格巴被替补的问题也的确需要内部协商，长期这样下去对球队不利。