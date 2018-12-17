



曼城本轮率先开战，球队3比1拿下埃弗顿一战的确有更多收获，因为德布劳内在锁定胜局后替补出战，悍将的复出对于曼城度过圣诞魔鬼赛程是有利的。更令瓜帅惊喜的是继萨内和斯特林强势表现之后，热苏斯也在本轮比赛中祭出出色的表现，这的确是曼城支持者所盼望的。埃弗顿上赛季曾在客场逼平曼城，本轮拿下对手也算复仇成功，这支曼城在联赛的确有不可阻挡的感觉。

上场比赛过后曾赞斯特林的无私和作用，本轮热苏斯梅开二度的确够关键。但是下半场被对手扳回一球，这的确是有平局的可能，关键时刻还是斯特林替补出战解决问题。不过这粒决定赛果的进球是热苏斯传出，费尔南迪尼奥下底传中助攻斯特林破门的，所以总体来说热苏斯是迎来了小爆发，接下来如果能在强强对话中也有这样神奇的表现就能证明曾经的强势状态真的找回来了。

阿奎罗本场虽然没有出场，但是已经进入替补席，这样的情况下曼城的阵容基本完整，的确可以更好的备战接下来的圣诞魔鬼赛程。球队接下来到年末的对手都是中下游球队，联赛杯客战莱斯特城，回到联赛要先后对阵水晶宫、莱斯特城和南安普顿，虽然后两场是客场作战，但是爆冷的可能性不高。

其他球队圣诞期间的对手强弱都有，切尔西联赛杯对阵伯恩茅斯，随后联赛对手是莱斯特城、沃特福德和水晶宫，赛程上的难度也不大，不过两场客战也需要注意，毕竟水晶宫可是经常爆冷们的球队。热刺的赛程是联赛杯战阿森纳，随后联赛对阵埃弗顿、伯恩茅斯和狼队。阿森纳联赛对手是伯恩利、布莱顿和利物浦，这两强交战倒是其他球队的好机会。利物浦已经从联赛杯出局，本路战罢曼联后分别要对阵狼队、纽卡和枪手。曼联本轮双红会后加迪夫城、哈德斯和伯恩茅斯，也算是不错的赛程。

综上所述曼城和切尔西的赛程相对轻松，所以半程冠军很可能是曼城，因为利物浦不仅仅本轮要打曼联，随后的联赛中还要碰枪手，两场恶战难免失分，这样的话曼城就可乘机重返榜首拿到半程冠军。切尔西本轮如果赢，和曼城分差也有7分，曼城本月是不可能三场不胜的，所以蓝军无法筹谋本年末升入榜首。

本赛季曼城联赛主场保持全胜战绩，净胜球也领先群雄，而今德布劳内和阿奎罗复出更是如虎添翼，所以群雄很难撼动蓝月亮的地位。本场比赛埃弗顿也算顽强，但是最终还是俯首称臣。赛后数据显示曼城射门13比9，射正5比2，角球6比2，关键传球11比8，控球率67%比33%，数据方面是占据优势的，5次射正打进3球也证明球队进攻效率很高。

本场比赛萨内和热苏斯领衔出战，上半场贝纳尔多两次想直接找到热苏斯，一次传球不到位，一次则是热苏斯处在越位位置，随后还是萨内开始更多的拿球才制造了威胁。当时萨内抢断科尔曼之后直接将球给热苏斯，后者直传球再找萨内，可惜后者带球突破的时候被对手破坏了。随着比赛深入热苏斯不断拿球进攻，但是总是无法舒服的形成射门，不过好在曼城随后的进攻打得很耐心，持续的施压下热苏斯还是如愿的洞穿了对手的球门。

当时曼城从左路进攻，热苏斯得球后传中险些导致基恩送乌龙大礼，随后球队的角球开到禁区，拉波尔特头球顶高，这次攻门后对手解围不远，京多安将给到萨内脚下，这次德国人直传球到禁区，热苏斯直接起脚射门将球打进。这两人的默契度还是很高的，这样早的进球的确也出乎人们的预料之外，毕竟场上没有阿奎罗、斯特林、德布劳内这样的大将，席尔瓦上半场触球的次数也比较少。

上半场末尾热苏斯也想投桃报李的送萨内破门机会，可惜他的传中球没有过掉祖玛。曼城进球后埃弗顿的防守加强了，所以球队尝试了一些远射，但是威胁不大，萨内也曾传球给热苏斯，但是被基恩上抢成功，热苏斯随后的进攻也多次被祖玛化解，因而无法在上半场扩大分差。上半场的难点到了下半场就被热苏斯破解了，这是因为曼城的多次传中球让祖玛应顾不暇，而且误沃克传中被化解后，萨内的传中球更为精准的找到了热苏斯，后者选择头球攻门，这球就进了。如果不是曼城防线出错丢了一球，萨内和热苏斯就是本场无二的功臣。

斯特林的能力是众所周知的，瓜帅在对手将比分扳成1比2之后选择派遣小快灵登场，3分钟后斯特林就交出了完美的答卷，这样的效率的确令萨内和热苏斯望尘莫及。参与这粒进球的是京多安、热苏斯和费尔南迪尼奥，后者的传中球帮助斯特林头球建功锁定了胜局，之前说小快灵浪费机会的人们本场是闭上了嘴巴，因为第一次射门就进球了，相信很多球员无法做到。