



热刺1比0伯恩利的确是险胜，球队最为关键的还是埃里克森，这员大将一旦冬窗被皇马吸纳走的话，热刺关键时刻就没有了这位英雄。其实热刺很多艰难的比赛中都是埃神发力，只是很多人淡化了他的作用。近期的比赛中孙兴慜不断浪费机会，尤其是欧冠的比赛中更为不该，当时也是埃里克森回传球给孙兴慜进攻机会，可惜后者单刀不进，必须承认的是这员韩国大将是球队双刃剑，不及埃里克森关键。

在热刺主场对阵伯恩利的比赛中，热刺射门15比4，射正3比0，角球8比3，对手无射正，但是热刺迟迟不能破门，这其中的原因居然是球员们屡屡错失良机,。上半场拉梅拉单刀不进，下半场替补出场的孙兴慜错失良机，这两人的表现的确辜负了主帅的信任。本场比赛波切蒂诺也是祭出了最阵容的，但是无论是错失机会的两员大将，还是小卢卡斯和凯恩都无法洞穿对手的球门，这的确是热刺的一个大问题。球队很需要一个精准的操刀手，可以把握住上半场的良机，避免伤停补时才决定赛果。

在英超对阵中下游球队的比赛也是至关重要的，依照本场比赛热刺的表现，随后的比赛中则可能爆冷，因为本轮的这个对手本赛季的表现很低迷，这样的伯恩利都无法拿下，随后遭遇更为顽强的球队则可能失分。目前伯恩利排名倒数第4位，16轮联赛的战绩是3胜3平10负，的确是很低迷的战绩。球队前5轮联赛1平4负，联赛至今只4比0伯恩茅斯、2比1加迪夫城、1比0布莱顿、0比0平莱斯特城和南安普顿、1比1哈德斯，其余比赛全败。对阵争冠集团的比赛，球队分别0比2曼联、0比5曼城、0比4切尔西、1比3利物浦，所以对比下来热刺本场的表现的确是差强人意的。

本赛季热刺主场战绩是8胜3负，主场比赛共吃到3场败仗，球队先后0比1曼城、2比4巴萨、1比2利物浦，球队强强对话中是比较无力的，不过之前少有本轮这样对阵弱旅迟迟无法打破僵局的现象。球队随后将在客场打对阵阿森纳的比赛，这场是联赛杯的角逐，球队如果不能快速找回状态的话很可能失分。

本场比赛凯恩打满全场有2次射门无射正，1次射正，传1次威胁球，送出1次助攻，2次过人，1次解围，2次犯规，射门方面的威力不足，这或许和周中欧冠的比赛消耗有关。不过拉梅拉的单刀球就是凯恩制造的机会，如果队友能把握住的话，凯恩上半场就有一次助攻数据了。此后凯恩还送一脚妙传给到阿里脚下，可惜后者没能形成射门，两位队友先后错失凯恩送出的良机，所以热刺队长不是本轮最低迷的球员。球队最后伤停补时的进球是凯恩传球助攻埃里克森得手的，所以两人的个人能力才是热刺最为稳定的得分利器。

埃里克森本轮比赛出战25分钟，只有1次射门就进球了，此外还传1次威胁球，1次抢断，的确是热刺阵中最为难得的大将，波切蒂诺也该更信任这员虎将。和埃里克森相比，同样替补出场的孙兴慜只有1次射门和3次过人的数据，错失了不错的机会，的确还需要更多的历练。

阿里本赛季也有一些漂亮的进球，但是本场比赛却受限了，全场比赛他有2次射门无射正，传1次威胁球，5次过人，1次抢断，用神经刀来形容这员小将的确很合适。拉梅拉本赛季替补的时候较多，本场获得首发机会但是表现也一般，登场82分钟的他有7次射门2次射正，2次过人，进攻机会多数被他浪费了。

接下来热刺对阵阿森纳的联赛杯的比赛，波切蒂诺很可能派遣一些替补出战，对手自然也会轮换阵容，这样的话拉梅拉、阿里等这样的年轻球员或许会出战，不过保险的话还是让埃里克森坐镇才更稳。本赛季热刺能博到的也就是这样的国内杯赛奖杯，联赛和欧冠基本是没戏，所以同样不能有失。



