本轮英超利物浦将在主场迎战曼联，阿森纳则要客场对阵南安普顿，一旦两强握手言和，枪手则可以缩小和榜首球队利物浦的分差。阿森纳目前排名联赛第5位，和第一的利物浦的分差为8分，所以每轮联赛都需要全力争胜，同时寄望争冠对手们失分。因为曼城已经率先开战并轻松拿下埃弗顿，所以英超4强都需要竭力争胜。

阿森纳本赛季开局不利，好在两连败之后就开启了三线作战的11场的连胜战绩，之后连胜被水晶宫2比2终结之后，枪手4场比赛1胜3平，这算是新帅入主之后的第二次考验。这段时间的三连平都是主场遭遇平局，球队先后1比1利物浦、联盟杯0比0里斯本竞技、1比1狼队，可以看出是利物浦让埃梅里的球队暴露了不足，所以被随后的对手连续抢分成功。

枪手近6场比赛5胜1平，平局是客场2比2曼联，从本赛季截止目前的战绩可以发现阿森纳的一个定律，那就是强强对话的比赛中失分已经成为必然。球队开季后0比1曼城、2比3切尔西遭遇连败，随后再遇强队1比1平利物浦、2比2曼联，英超小集团的角逐中枪手唯一拿下的是热刺，球队在主场4比2拿下波切蒂诺的球队。和利物浦之前的劫富济贫相比，阿森纳正好是相反的，从目前来看虐菜能力还不错。

因为本赛季欧联杯的小组赛都是较弱的球队，所以阿森纳不败晋级，但是进入淘汰赛之后则可能会遭遇强队，能否在外战中更进一步则需要在联赛的强强对话中找出答案，如果还无法拿下6分战的话，欧联杯最终夺冠也无可能了。回看本赛季枪手虐菜过程中失分的对手，这两场联赛的对手是水晶宫和狼队，枪手主客场各自接受一场平局。本轮比赛埃梅里的球队是客战圣徒，枪手爆冷输球的可能性很低，只是会有平局的可能。

南安普顿以往赛季表现很有韧性，但是本赛季却遭遇了很长时间不胜的糟糕战绩，球队近10场比赛4平6负，联赛更是5平7负一胜难求，球队目前排在联赛倒数第二位，急需抢分来脱离降级区。本赛季球队赢球的比赛只有三场，圣徒先后在联赛杯1比0布莱顿、5比4埃弗顿，联赛唯一胜仗是客场2比0拿下水晶宫，这样的表现的确很难阻截阿森纳连胜的脚步。

本赛季南安普顿对阵争冠集团的球队无胜仗，球队先后0比3利物浦和切尔西，1比6曼城，只是近期曾在主场2比2逼平曼联，但是随后就客场1比3不敌热刺。不过圣徒连续对阵豪门球队拿到1分也是有回暖的前兆的，只是本赛季的曼联的确不及阿森纳稳健，本轮比赛想拿分还需要在防线上做足准备才行。

阿森纳周中欧联杯1球小胜卡拉巴克，之前被主帅弃用的厄齐尔首发出战且助攻拉卡泽特打进唯一进球，这场比赛后或许也会改变主帅对厄齐尔的看法，联赛对阵弱旅还可能给德国人出场为己正名的机会。如果不给中场核心机会的话，冬窗开启后厄齐尔则可能真的要和枪手挥别了。

欧联杯这场比赛中埃梅里轮换10人，球队16分钟就取得领先，当时恩凯蒂亚抢断后将球给到厄齐尔，后者传球直接助攻拉卡泽特轻松破门，两人的化学效应很明显，主帅的确荒废这对组合。这场比赛厄齐尔给队友制造了不少机会，个人数据方面有1次射门，传4次威胁球，送出1次助攻，3次过人，1次抢断成功，90次传球成功率为92.22%，后面这项数据可以折射厄齐尔的作用，接下来如果还能给予首发的机会的话，可能会帮助球队更轻松的取胜对手。

上赛季阿森纳主场3比2拿下南安普顿，但是客场被圣徒逼成1比1平，所以本轮比赛也不能轻敌。枪手主场的这场比赛中圣徒的朗率先破门，奥巴梅扬和维尔贝克在上半场就先后进球，帮助球队反超了比分。下半场奥斯丁进球将比分扳平，末尾维尔贝克再入一球才锁定胜局，这样的过程的确很激烈，枪手的防线还是在下半场出现不稳的现象。第一粒失球是塞德里克突破后直接破门，穆斯塔菲和切赫的配合出现失误送分。下半场的失球则是南安普顿前场传球配合撕开了阿森纳的防线，塞德里克妙传助攻替补登场的奥斯丁扳平了比分。

奥巴梅扬当场的表现很关键，本赛季这员虎将已经在联赛贡献10球，本轮对阵圣徒也可能继续发威。上赛季枪手客场1比1平圣徒的比赛中奥斯丁开场3分钟抢开局得手，当时他队友和奥斯丁踢墙配合后直传球助攻队友破门。枪手到下半场第88分钟才由桑切斯助攻吉鲁破门拿到1分，这两员大将都已经离队，分别加盟曼联和切尔西。厄齐尔和拉卡泽特在平局的比赛中都较为低迷，所以本轮交战还需看目前阵容中的核心球员的发挥，如果双将得到机会的话也可以为己正名。