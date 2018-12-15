本轮英超利物浦对阵曼联是焦点战，两队目前在联赛的排名是第1和第6，分差为16分，榜首的红军和第二位的曼城只有1分优势，所以说这场比赛双方都输不起，利物浦主场作战有望保持不败，曼联赢球则比较困难。红军上轮联赛结束才升到榜首的位置，这还要感谢切尔西拿下了曼城，本轮只要不胜就可能让出榜首位置，因为曼城主场迎战埃弗顿爆冷的可能性也是比较低的，所以克洛普的球队势必会全力争胜。

曼联目前的排名已经被很多人排除到本赛季争冠行列之外，本轮输球的话和争冠集团的积分差距会扩大，这也是穆帅和红魔上下所不能接受的，因此球队也会三军用命博三分。曼联最大的问题还是更衣室，在将博格巴放在替补席两场比赛后，穆帅在周中欧冠客场的比赛中重新给中场核心首发机会，但是结果依旧是浪费了一些机会，球队也客场吃到败仗。这场比赛失利也很伤士气，本轮焦点战博格巴出战成疑。

对于利物浦不利的是周中主场对阵那不勒斯是一场苦战，虽然最终球队1比0拿下对手晋级淘汰赛阶段，但是主力阵容的消耗的确不小，体能上的问题也是需要考虑的，利好的是主场作战有球迷支持。本赛季各项赛事利物浦的主场战绩是9胜1平1平，两场不胜的比赛分别是联赛杯主场1比2不敌切尔西，再就是主场0比0曼城，两战都是对阵争冠集团的对手，不胜也是可以理解的，同时也证明利物浦本赛季主场战绩是很出色的，所以本轮大战开启前多数人看好利物浦赢球。

曼联本赛季很多问题，战术方面被人质疑，更衣室方面屡屡爆出内乱和失和，加上战绩不佳所以穆帅也头疼。球队唯一的利好是前5轮欧冠战罢就已经锁定晋级名额，因此也减轻了穆帅和球队的压力，但是联赛再失分也是俱乐部高层所不能接受的，所以红魔很需要解困，但是苦于找不到合适的办法。本赛季曼联客场战绩很差，多线作战的客场比赛取得5胜2平4负的战绩，球队分别2比3不敌布莱顿、1比3西汉姆、2比2切尔西和南安普顿、1比3曼城、1比2巴伦西亚。5场客场不胜都是联赛中，客场虫也是球队排名靠后的主因。

人们很难以想象客场不断爆冷的曼联会拿下利物浦，红魔的支持者只能寄望奇迹的发生。不过上赛季两场双红会的比赛曼联是保持不败的，或许也只有这个优势可以让球迷们相信此番客战能拿分回家。上赛季曼联主场2比1利物浦，客场0比0逼平红军，穆帅和克洛普的交锋是前者占优的。

红魔主场力擒红军的比赛中是拉什福德梅开二度，拜利还送乌龙大礼，三粒进球都是红魔球员打进，球队赢得的确轻松。

那场比赛的第一粒进球是德赫亚开大脚，卢卡库前场头球摆渡，拉什福德过掉一名防守球队将球打进。第二球卢卡库传球给马塔，范迪克拦截后皮球偏转反而给了拉什福德再度建功的机会，第24分钟就已经2球领先，这场大战的确是一边倒的局面。下半场马内在左路突破后传中导致拜利慌乱之下送乌龙大礼，红军算是挽回了一丝颜面。

那场比赛的数据显示利物浦射门14比5，射正2比2，角球13比1，空有数据优势但是却只能饮恨离开，的确展露出利物浦的不足。利物浦主场0比0被曼联逼平一战中的数据依旧是红军占优，利物浦射门19比6，射正5比1，角球7比3，扑救1比5,关键传球7比3，但是依旧是一球未进，两场对阵曼联的比赛利物浦一球未进的确很不该，或许穆氏曼联专克渣叔的利物浦。

值得一提的是这两场比赛萨拉赫都有首发出战，但是受限很明显，所以才没能力挽狂澜。主场平局的比赛中萨拉赫打了78分钟的比赛，有4次射门1次射正，传2次威胁球，10次过人，1次解围，20次传球成功率90%。菲尔米诺那场比赛4次射门仅有1次射正，传5次威胁球，4次过人。

上赛季客场输给曼联的比赛中萨拉赫打满全场只有1次射门，传1次威胁球，1次过人，3次抢断成功，20次传球成功率75%，客场的表现更为无力。菲尔米诺当场比赛3次射门2次射正，传1次威胁球，5次过人，3次抢断也是很竭力的，但是同样无法破门。马内只有1次射门，传3次威胁球，5次过人，三核的低效的确是很明显的。本赛季利物浦攻防更为均衡，所以在保证球门不失的情况下，或许可以让球队进攻端能斩获进球，曼联是否是利物浦的克星就需要在本轮比赛中论证了。

目前曼联伤病是很大的问题，本场比赛桑切斯和林德洛夫伤停，麦克托米奈和罗霍等数名球员伤疑，德赫亚和马蒂奇没有打欧冠的比赛，两人是本场大战的关键。利物浦在联赛保持5连胜，球队联赛至今不败，只丢了6球，所以曼联如果赐予对手一场败仗的话，也将终结对手的不败战绩。



