切尔西欧联杯小组赛末轮客场2比2平维迪奥顿，吉鲁和威廉依旧是绝对的功臣，莫拉塔的伤退令人遗憾，在这样的对手面前都无法发威，而且还导致伤病的产生，这对于球队度过魔鬼赛程是不利的。不过也有球迷庆幸锋霸受伤，因为之前莫拉塔首发的一些比赛球队失分了，没有他切尔西会赢下更多的比赛。这样的言论的确不够理性，因为圣诞魔鬼赛程到来需要的是阵容齐整，遭遇伤病不仅仅对主帅用人不利，而且也无可能在冬窗转会离开。

值得一提的是切尔西欧联杯小组赛5胜1平保持不败，以小组第一晋级淘汰赛阶段。接下来遭遇的对手也多数是弱旅，这其中包括奥林匹亚科斯、比尔森胜利、顿涅斯克矿工、加拉塔萨雷、布鲁日、鲍里索夫、雷恩、克拉斯诺达尔、马尔默、拉齐奥、维也纳快速、苏黎世、凯尔特人、斯拉维亚普拉哈、费内巴切、葡萄牙体育。只要抽签别抽中矿工，切尔西遭遇其他对手都有利于球队更进一步。不过对于萨里来说，联赛的比赛更为紧要，因为英超争四大战似乎更激烈一些。

经过了两场败仗之后，萨里对于轮换阵容更为坚决，本轮欧联杯他轮换10人，只有威廉是连场出战的，这样也可以更多锻炼板凳球员，继而提升替补球员的状态。不过对于萨里说凌晨的这一战同样暴露了球队的不足，因为被誉为未来之星的阿姆帕杜居然在防守角球的时候头球自摆乌龙，让威廉直接定位球破门的领先优势化为乌有，可以说小将的这些错漏导致的这场平局，否则切尔西可以全胜晋级。

切尔西的第二粒失球是对手的反击机会，防守后点漏人让对手轻松的反超比分，轮换出战的后防线的确是存在各方面的问题的。本场首发的后防线是替补门将和扎帕科斯塔、阿姆帕杜、克里斯滕森、埃莫森，回放速度和意识上的不足是很明显的，再就是替补的这套阵容出战的机会不多，默契度也存在不足。

切尔西的两粒进球都是定位球直接得分，这柄利器的开启倒是主帅所希望看到的，因为在一些艰难的比赛中，定位球得分事半功倍的得分利器。威廉这次定位球得分也是久违了，而吉鲁替补登场有此神发挥的一脚重炮轰门的世界波的确是意外之喜。这粒进球是在禁区弧顶位置，神锋直接射入死角，给他做掩护的是巴克利，这也意味着在未来的比赛中切尔西队内将有两位重炮手了，因为巴克利此前也曾远距离射门得手。两次定位球机会一次是威廉自己横向突破获得的机会，一次则是小法在中路突破制造的机会，老将们的表现还都很关键。

这场比赛也在提示俱乐部要更早续约路易斯和吉鲁，因为这两人在本赛季的比赛中都起到了关键作用，攻防两端都不能没有这两员老将坐镇。本场比赛切尔西射门18比6，射正5比3，关键传球14比6，角球11比3，越位7比2，扑救2比3，角球的威胁还是不高，球队急切的心态在越位次数上显露无疑。莫拉塔打了半场比赛有3次射门1次射门，受伤前一脚脚后跟射门的确是突发奇想，不曾想却导致自己受伤下场。吉鲁替补登场4次射门仅1次射正就进球了，各方面的表现的确优于莫拉塔。

小将奥多伊虽然没能进球，但是3次射门就有2次射正，同一场这样的表现的确是优于其他队友。除了射门很有威胁外，小将还传4次威胁球、7次过人、2次抢断、45次传球成功率88.89%，可以看出小将发挥不错，接下来对阵英超的中下游球队的时候其实可以给这员小将登场的机会。

巴克利本场射门只有1次，此外还传1次威胁球、1次解围、4次抢断2次成功，78次传球成功率93.59%，这样的表现也是不错的。奇克同样是被寄予厚望的小将，本场比赛他有1次射门，传2次威胁球，1次抢断成功，9次过人，1次解围，58次传球成功率91.38%，同样有亮点。